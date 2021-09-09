О начале строительных работ напротив дома № 39 по улице Темирбаева «НГ» сообщили жильцы этого дома. На редакционный WhatsApp «НГ» в первые дни сентября поступила уже не одна жалоба. Жители дома сообщают, что на их жалобы никто не реагирует.

- Возле территории горбольницы, напротив нашего дома, неожиданно развернулась большая стойка, на территорию возле дома вывозят грунт, - сообщил «НГ» житель дома Сергей. - Шум - это понятно, но паспорта объекта нет. Сейчас у многих вопрос, что за объект строят. Жителям говорят, что будет, якобы, даже 16-этажный дом, и скоро будут вбивать сваи.

3 сентября корреспондент «НГ» отправился на место и увидел все своими глазами. Первое, что сразу же бросается в глаза, - огромная куча грунта, которую рабочие вывезли на соседний со стройкой тротуар, здесь же ходят люди, растут деревья и стоят опоры ЛЭП. Рабочие засыпали дерево и столб, куски глины разлетелись по тротуару. Кстати, с нашим приездом место выгрузки грунта изменилось (техника ехала по ул. Темирбаева в сторону ТРЦ Kostanay Plaza).

Стройка огорожена железным забором, но паспорта объекта нет - обойдя стройку со всех сторон, никакой информации я так и не нашел. На территории работает строительная техника.

Строители что-либо комментировать отказались. Охранник, аргументируя тем, что это частная собственность, стал запрещать фото- и видеосъемку и пытался прогнать журналиста с территории стройки.

Позже на стройку подъехали белая Toyota и серый Volkswagen, ситуацию их владельцы также не прокомментировали, а просто прошли на территорию и что-то обсуждали с рабочими.

7 сентября ситуация немного изменилась: все также куча грунта на тротуаре, строителей на месте не было (возможно, из-за дождя), ворота с двух сторон закрыты на замок, на территории был только все тот же суровый охранник, который предупредил, что проход на территорию строго запрещен, так как она частная.

2 сентября «НГ» обратилась с вопросом о наличии разрешения на строительство и собственнике в отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная, нас направили в управление ГАСК. Руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Суиниш БАЙБАКИРОВ сообщил, что информации по данному объекту в управлении нет, сказал, что направит запрос в городской отдел архитектуры и градостроительства.

7 сентября (к нам аналогичный ответ пришел 8 сентября) управление ГАСК и «НГ» получили ответ от отдела архитектуры и градостроительства.

- По адресу: г. Костанай, улица Темирбаева, дом № 50 предусматривается строительство многоквартирного жилого дома с паркингом и коммерческими помещениями, - сообщила в ответе на запрос и. о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства Роза КЕНЕКБАЕВА. - Данный земельный участок принадлежит на праве частной собственности юридическому лицу. Застройщику выдано архитектурно-планировочное задание от 14 июля 2021 года. Заказчик - ТОО «Елена Д».

Суиниш Байбакиров сообщил «НГ», что в отношении данного объекта строительства управлением ГАСК будет проведена внеплановая проверка для выявления нарушений.

Фото Андрея СКИБЫ