В субботу, 17 сентября, после полудня, подачу горячей воды прекратили в 1 085 многоквартирных жилых домов. Причиной стало повреждение кабелей, подающих электроэнергию в ТЭЦ, сторонними лицами.

Фото из архива "НГ"

Как пояснили "НГ" сегодня, 19 сентября, в ГКП "КТЭК", в летний период ТЭЦ обеспечивает горячим водоснабжением все основные районы города.

- На четырех питающих ТЭЦ кабельных линиях 6 кВ «Заводская 1» и «Заводская 2» исчезло напряжение. Аварийно отключилось всё теплотехническое оборудование ТЭЦ, - сообщил менеджер КТЭК по связям с общественностью Валерий СОЛОДОВ. - Причиной нарушения электроснабжения ТЭЦ послужило механическое повреждение питающих электрических кабеле.

В тот день на территории бывшего химзавода экскаватор прокладывал канализацию. Работы проводило ТОО «Елена Д».

- Работы выполнялись без получения разрешения уполномоченного органа и без согласования с администрацией ГКП «КТЭК», - отметил Солодов.

Оборудование ТЭЦ снова запустили в полночь, а к трем часам ночи горячее водоснабжение города было восстановлено.

Понесет ли ТОО ответственность за причиненный ущерб и в каком размере, пока не ясно. Редакции сообщили, что КТЭК решает этот вопрос.