Сегодня, 19 июля, в суде №2 Костаная по делу о нападении на полицейских во время январских событий было заключено процессуальное соглашение. На скамье подсудимых четверо костанайцев: Амирбек АНУХАНОВ, Ерназар РАМАЗАН, Дамир АБУЛОВ и Андрей БУРДЮК. Согласно обвинительному заключению, они участвовали в массовых беспорядках 5 января, кидали куски брусчатки и бутылки с коктейлем Молотова в полицейских и технику департамента полиции Костанайской области.

По соглашению, они признали вину, а гособвинение согласилось назначить наказание в виде условного, а не реального лишения свободы.

Перед началом процесса адвокаты подсудимых попросили приобщить к делу квитанции о возмещении материального ущерба. Солидарно Ануханов, Рамазан, Абдулов и Бурдюк выплатили отделу ЖКХ Костаная 86 428 тенге, департаменту полиции 36 500 тенге, а Костанайской филиалу Казпочты 217 375 тенге.

Прокурор Евгений УРАЗБЕКОВ огласил подробности соглашения.

- Ануханову и Рамазан в качестве смягчающих обстоятельств признано чистосердечное раскаяние и признание вины, - сообщил он. - Отягчающее обстоятельство - правонарушение совершалось в составе группы лиц, с использованием легковоспламеняющихся жидкостей в условиях режима ЧП. По соглашению прокурор ходатайствует о назначении наказания в виде 4-х лет лишения свободы, считать его условным. Установить в их отношении пробационный контроль.

Процессуальное соглашение с Абуловым и Бурдюком отличается лишь сроком наказания, прокурор просит для них 3 года условно. Уразбеков подчеркнул, что одно из условий соглашения заключается в том, что все подсудимые в зале суда должны принести извинения перед обществом и государством за содеянное. По очереди подсудимые зачитали по бумажке следующий текст:

- Вину признаю в полном объеме, в совершенном раскаиваюсь, с условиями процессуального соглашения согласен, собранные доказательства не оспариваю, прошу прощения у общества и государства за совершенное мною преступление!

Судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ добавил, что процессуальное соглашение - это сделка между государством и виновными лицами.

- Государство идет навстречу подсудимым, которые признают вину, возмещают ущерб, - сказал он, - В данном случае вы заключили соглашение, со всеми его условиями согласились. Все подписи имеются. Так как есть соглашение, тогда мы не будем никого дополнительно допрашивать.

Окончательный приговор подсудимым огласят завтра в 11 часов в суде №2.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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