Уголовное дело в отношении жителей Костаная Амирбека Ануханова, Ерназара Рамазана, Дамира Абулова и Андрея Бурдюка начали рассматривать сегодня, 6 июня, в суде №2 Костаная. На процессе также присутствовали их родственники.

Подсудимые рассказали, что их задержали 6 января за участие в митингах 5 января и под стражей они находятся с 8 января.

- 5 января 2022 года, в вечернее время в Костанае, Ануханов вместе с Рамазан и другими лицами, в период действия ЧП на территории области находились в центральной части города, на пересечении пр. Аль-Фараби и ул. Алтынсарина, где принимали участие в несанкционированном митинге, который потом перерос в массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, разрушением и уничтожением имущества, применением и попытками применения насилия опасного для жизни и здоровья представителей власти, которые стояли шеренгой поперек пр. Аль-Фараби для недопущения повреждений и захвата здания акимата Костанайской области, - зачитал обвинение гособвинитель Дюсен ШАКИРОВ. - В период с 22: 35 по 23:43 5 января Ануханов и Рамазан, умышленно, чувствуя мнимую безнаказанность за противоправные действия, в многочисленной толпе для дестабилизации социально-политической обстановки и демонстрации своего отрицательного отношения к деятельности органов государственной власти, с целью применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти, объединившись с другими лицами, приняли участие в массовых беспорядках.

Он добавил, что Ануханов и другие участники беспорядков метали брусчатку в полицейских и для удобства раздробили ее возле магазина «Вот блин» в Сити-центре, после чего также демонтировали керамические плитки со здания АО «Казпочта».

- В результате попадания указанных брусчатки и керамических плиток сотрудник СОБРа ДП Костанайской области Сарбасов, который стоял в шеренге поперек пр. Аль-Фараби вместе с другими сотрудниками полиции, получил телесные повреждения в виде кровоизлияния нижней губы и ушибленной раны слизистой нижней губы, - пояснил Шакиров. - Кроме того, Ануханов и Рамазан также метали керамическую плитку и брусчатку в спецавтомобиль на базе автомобиля «КамАЗ», оборудованный водометной установкой, и автобус марки «Daewoo», в котором находились сотрудники полиции. В итоге они разбили зеркало заднего вида с левой стороны, боковой поворотный сигнал, также слева, защиту дверной ручки на водомете, а также разбили одно боковое окно салона автобуса с правой стороны и боковой поворотный сигнал с правой стороны автобуса марки «Daewoo», принадлежащий ДП Костанайской области.

Он добавил, что они также демонтировали скамейки и урны возле здания филиала АО «Казпочта» и областной прокуратуры, которые в дальнейшем использовали для блокирования перекрестка пр. Аль-Фараби и ул. Алтынсарина. Позже Ануханов и Рамазан подобрали пустую стеклянную бутылку из-под алкогольного напитка и обратились к знакомому Рамазану - Какимбекову, чтобы слить бензин в бутылку из бензобака автомобиля ВАЗ- 2114, но тот им отказали.

- С помощью угроз, они заставили Какимбекова отвезти их на заправку, где в 23:21 за наличные Рамазана приобрели две литровые бутылки воды и вылив содержимое наполнили их бензином. На парковке у магазина «Gross» они получили у Какимбекова кусок тряпки и в дальнейшем использовали ее как фитиль. Позже, находясь у кафе «Ева» в сити-центре, приготовили коктейль Молотова, - зачитал обвинение прокурор. - Затем Ануханов поджег смоченную бензином ткань и бросил бутылку в сотрудников полиции. Но преступление не было доведено до конца, так как фитиль бутылки с зажигательной смесью погас в полете и коктейль Молотова не долетел до полицейских и не взорвался.

Он пояснил, что в результате преступных действий Ануханова и Рамазана были повреждены 38 керамических плит облицовки, стоимостью по 8000 тенге каждая, на общую сумму 304 000 тенге, которые принадлежали Костанайскому областному филиалу АО «Казпочта».

- Также повреждены 3 скамейки стоимостью по 200 000 тенге каждая и 26 урн стоимостью по 50 000 тенге на общую сумму 1 млн 900 тыс. тенге, которые принадлежат отделу ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная. Также повреждены части водомета и автобуса на общую сумму 36 500 тенге, - пояснил Шакиров. - Таким образом, Ануханов и Рамазан совершили преступление предусмотренное ч. 2 ст. 272 УК РК «Участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, разрушениями и уничтожениями имущества», кроме того, они совершили преступление предусмотренное ч.3 ст. 24 и ч. 3 ст. 380 пунктами 1, 4, 8, 9 УК РК - «Покушение на применение насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении двух и более представителей власти, в связи с выполнением своих служебных обязанностей, в группе лиц по предварительному сговору, в ходе массовых беспорядков и в местности где объявлено ЧП».

Он добавил, что по этому делу также обвиняются Абулов и Бурдюк.

- Вечером 5 января они также участвовали в массовых беспорядках. Видя происходящее обвиняемые в многочисленной толпе приняли в них активное участие - демонтировали керамические плитки со здания «Казпочты» и многократно метали ими и фрагментами демонтированной с площади брусчатки в полицейских, - сообщил прокурор Шакиров. - Также они демонтировали скамейки и урны в сити-центре, которые в дальнейшем использовали для блокирования улицы Алтынсарина с целью недопущения проезда водомета и автобуса. Также они метали урны в сотрудников полиции, которые стояли шеренгой поперек проспекта Аль-Фараби. Полицейские уворачивались от летящих в их сторону предметов и были должным образом экипированы.

Абулов и Бурдюк также обвиняются по вышеперечисленным Шакировым статьям, вину все обвиняемые признали либо полностью, либо частично. Гособвинитель ходатайствовал опросить сначала потерпевших по данному делу, но так как потерпевший Сарбасов не присутствовал на судебном заседании, его перенесли на сегодня, 6 июня, на 15.00. «НГ» следит за процессом.

Фото Андрея СКИБЫ