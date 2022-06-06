Уголовное дело в отношении жителей Костаная Амирбека Ануханова, Ерназара Рамазана, Дамира Абулова и Андрея Бурдюка продолжили рассматривать сегодня, 6 июня, в суде №2 Костаная. Утром гособвинитель зачитал обвинительное заключение, согласно которому подсудимые обвиняются в участии в несанкционированном митинге, погромах, разрушении и уничтожении имущества, а также в применении и попытках применения насилия опасного для жизни и здоровья представителей власти.

- Вечером 5 января во время массовых протестов в сити-центре неизвестные протестующие повредили брусчатку, - рассказал отвечая на вопросы судьи, сторон обвинения и защиты представитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Азамат НУРКЕНОВ. - В настоящее время были приняты меры по возмещению ущерба. Что со старой, поврежденной плиткой мне неизвестно, принимали ли меры по восстановлению нам не сообщали.

Согласно обвинительному заключению, были повреждены 3 скамейки и 26 урн стоимостью на общую сумму 1 млн 900 тыс. тенге, которые принадлежат отделу ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная, а также 38 керамических плит облицовки на сумму в 304 000 тенге, которые принадлежали Костанайскому областному филиалу АО «Казпочта».

- В гражданском иске вы заявляете сумму в 1 млн 900 тыс. тенге, вы вообще осматривали поврежденную брусчатку? Расскажите о характере этих повреждений? - спросил адвокат подсудимого Ерназара Рамазана Олег ШЕМЕЛИН. - Где сейчас находится это имущество? Его можно осмотреть?

На многие вопросы стороны защиты представитель отдела ЖКХ не мог ответить:

- Лично я не осматривал. Где находится имущество не знаю, такими сведениями я не располагаю, - ответил Нуркенов. - Урны там были металлические, они повреждены до полной непригодности, мне об этом известно из материалов дела. Мне об этом стало известно, когда полицейские проводили досудебное расследование, соответственно им была предоставлена справка о стоимости повреждения. Как и каким образом урны были повреждены я ответить сейчас не могу.

- Откуда вам известно, что, например, именно мой подзащитный, Рамазан, повредил это имущество?- спросил адвокат.

- Об этом я знаю из материалов дела, из обвинительного акта. Лично я не был свидетелем повреждения этого имущества, - ответил Нуркенов. - Правоохранительные органы провели соответствующие мероприятия и выявили виновных.

Адвокат подсудимого Дамира Абулова Арайлым АМАНКУЛОВА сообщила, что в материалах дела есть документ, в котором руководитель отдела аппарата акима Костанайской области Эльдар Кузенбаев дает ответ о том, что во время беспорядков 5 января на территории области не был зафиксирован ущерб.

- Как вы можете пояснить этот ответ? - спросила адвокат.

- Я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, Кузенбаев и может объяснить этот ответ, - пояснил Нуркенов. - Почему такие разногласия у меня вопросов не возникало.

Он сказал, что уточнит неизвестные ему детали у руководства. Сторона защиты ходатайствовала о назначении проведения товароведческой экспертизы, так как адвокаты сомневаются в указанной стоимости повреждений лавочек и урн. Гособвинитель Руслан УМУРЗАКОВ ходатайство не поддержал, и судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ его отклонил. Защита также ходатайствовала о допросе в суде Эльдара Кузенбаева, но прокурор также посчитал, что в этом нет необходимости. В итоге судья отклонил и это ходатайство. Сторона защиты также подала ходатайствово о повторном допросе Нуркенова, судья его принял.

Далее опросили потерпевшего, сотрудника СОБРа ДП Костанайской области Ертая САРБАСОВА.

- Вы узнаете кого-то из подсудимых? Может быть видели в тот вечер в лицо? - спросил судья.

- Нет, никто не знаком, - пояснил Сарбасов. - Вечером 5 января я находился на службе по обеспечению общественной безопасности на площади перед областным акиматом. Травму получил с 10 до 12 вечера, на время не смотрел, не могу точно сказать.

Сначала он пояснил, что находился со стороны «Казпочты», но после заявил, что ошибся и находился возле здания «Казахтелекома», а через дорогу находились протестующие и в это время с их стороны в него прилетел кусок брусчатки. Так как забрало шлема у него было поднято, он получил рассечение нижней губы.

- Я обратился в машину скорой помощи, которая стояла неподалеку, сначала думал, что что-то серьезное, меня хотели забрать в травмпункт, но я отказался и пошел дальше нести службу, - рассказал Сарбасов. - В тот день были массовые беспорядки и до этого протестующие сносили защитные турникеты и кидали в нас камнями на площади перед акиматом. Лиц я не видел, кто именно в меня кинул не знаю, нас разделяла только дорога, ул. Алтынсарина, протестующие были настроены агрессивно, я думаю, если бы мы были без забрал, то могли бы остаться и без глаз.

Он добавил, что в сторону полиции в тот день протестующие кидали турникеты, палки, брусчатку и другие предметы.

- Но претензий у меня ни к кому нет, ни морального, ни материального характера, - пояснил свою позицию Сарбасов. - Я думаю там повреждения средней степени, но последствий сейчас нет. Заявление я не писал.

Сторона защиты спросила, почему тогда его признали потерпевшим, но он пояснил, что он не противился этому, но и не просил сам признать его потерпевшим по делу.

- Вы считаете, что во время этих событий вам нанесли вред? Вы считаете себя потерпевшим? - спросил гособвинитель.

- Увечья я получил, но претензий у меня нет, писать заявление я не хочу, - пояснил Ертай Сарбасов. - Я не считаю, что я пострадал. Почему меня признали потерпевшим я не могу дать точного ответа.

Отвечая на вопросы стороны защиты, он также пояснил, что не видел, чтобы в сторону полиции летели коктейли Молотова, о которых ранее указывали в обвинении, но слышал, что другие полицейские говорили об этом.

В суде также по видеосвязи допросили представителя Костанайского областного филиала АО «Казпочта». Он рассказал, что ближе к полуночи возле здания филиала постоянно перемешались протестующие и сотрудники видели, как люди откалывали часть облицовки здания, раскалывали кафель и забирали с собой. По данному факту руководство филиала подало заявление в полицию, в итоге оказалось, что было отколото 38 кафельных плиток, стоимость каждой по 8 000 тенге. Ущерб «Казпочте» не возмещен, ремонтировали кафель за свой счет.

Следующий процесс по этому делу состоится 13 июня.

Фото Андрея СКИБЫ