Уголовное дело в отношении жителей Костаная Амирбека Ануханова, Ерназара Рамазана, Дамира Абулова и Андрея Бурдюка продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная.

Согласно обвинительному заключению, четверо парней участвовали в массовых беспорядках 5 января в Сити-центре Костаная, кидали куски брусчатки и бутылки с коктейлем Молотова в полицейских и технику ДП Костанайской области.

6 июня в суде допросили полицейского, который не признал себя потерпевшим, а 14 июня - представителей ДП Костанайской области и отдела ЖКХ акимата Костаная, которые не смогли документально доказать причиненный подсудимыми ущерб госорганам, а также ответить на часть вопросов адвокатов.

13 июня свидетель Алишер КАКИМБЕКОВ сообщил, что 5 января отвозил Ануханова и Рамазана, которого знает по учебе в школе, к АЗС. По его словам, парни угрожали физической расправой, поэтому он согласился. На заправке Ануханов и Рамазан купили две пластиковые бутылки с водой, вылили из них содержимое и наполнили бензином. Потом сказали отвезти их в центр. На парковке возле магазина Gross попросили у него тряпку и ушли. После чего Какимбеков уехал домой.

15 июня опросили сотрудника ДП Костанайской области Ардака ТЛЕУКИНА.

Идет допрос сотрудника полиции Ардака Тлеукина

- 5 января я охранял общественный порядок и проводил оперативно-розыскные мероприятия в центре города - возле «Атриума» и «Казахтелекома», - сообщил он. - Я и еще 10 сотрудников управления криминальной полиции выявляли зачинщиков массовых беспорядков. Мы все были в гражданской одежде и ходили среди толпы, все данные передавали по сотовому телефону, так как рации было бы видно. После 11 часов вечера я был возле «Казахтелекома» и увидел, как парень кинул бутылку с зажигательной смесью. Разбилась ли она, я не знаю. Потом я увидел парня в черной куртке, который побежал в сторону ул. Гоголя. Я побежал за ним. Рядом с ним бежал еще один парень. Я передал ориентировку начальству по телефону. Парень, который убегал, был в черной куртке и белой шапке, это была отличительная особенность, по которой я его запомнил. Больше рядом людей в такой шапке я не видел.

По словам Тлеукина, позже он опознал, что бутылку кидал Ануханов, а рядом с ним бежал Рамазан. Парни побежали в сторону Казахско-Французского центра, где их задержали.

- Сначала сотрудники полиции поймали одного, затем догнали другого, - пояснил Тлеукин. - Они постоянно были в моем поле зрения.

Ардак Тлеукин показывает стороне защиты, где именно он находился вечером 5 января

- Как вы определили, что предмет, который бросили, это именно бутылка? - спросил адвокат подсудимого Ерназара Рамазана Олег ШЕМЕЛИН.

- Когда она упала на землю, она зазвенела, я понял, что это бутылка, - ответил Тлеукин. - Она упала где-то за 30 метров от меня. Была ли она пустая или полная, я не знаю. Упала она на брусчатку, звук был глуховатый. Где конкретно упала, я не знаю, я сказал лишь сотрудникам полиции, чтобы следили за ней, так как знал, что следственно-оперативная группа будет изымать ее, как вещдок. Что с ней было дальше - разбилась ли она, куда упала, горел ли огонь и изъяли ли ее в дальнейшем - я не знаю.

Адвокаты подсудимых показали кадры записи видеокамер от 5 января, на которых видно, что на предположительном месте падения, на которое указывал свидетель, был снег, а под ним - асфальт. Но свидетель настаивал - судя по звуку, бутылка упала именно на брусчатку.

Допрос свидетелей продолжится 16 июня.

Фото Андрея СКИБЫ