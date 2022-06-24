Диаса НУРМАГАМБЕТОВА обвиняли в распространение фейков в телеграм-канале «Протестный Костанай» о том, что СОБР переходил на сторону народа во время январских протестов. Приговор по этому делу огласили сегодня, 24 июня, в суде № 2 Костаная.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА признала Диаса виновным и назначила наказание в виде 1 года ограничения свободы за вычетом срока, когда он находился в СИЗО и под домашним арестом. Это означает, что Нурмагамбетов останется на свободе, но будет обязан отмечаться в службе пробации, ему также запрещено появляться в увеселительных заведениях после 10 часов, а повторное привлечение к суду может грозить заменой ограничения на лишение свободы. Ранее прокурор просил назначить наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.

- Я думаю вы не будете отрицать, что суд очень тщательно исследовал все доказательства, в частности, показания Нурмагамбетова, которые были им даны в ходе судебного заседания, и сопоставил их с теми фактами, которые были установлены в ходе следствия и судебного разбирательства, а также с теми показаниями, которые были указаны в явке с повинной, - объяснила своё решение Байжуманова. - Суд пришел к выводу о том, что показания Нурмагамбетова в ходе судебного следствия не согласуются с фактическими обстоятельствами. К примеру, начиная свои показания, подсудимый ссылался на события 8 октября 2021 года. Вы сообщали суду, что были приглашены в департамент полиции по повестке. Вы поясняли, что вне протокола следователь интересовалась каналом «Протестный Костанай», о чем вы решили сообщить администраторам канала, чтобы они передали права другим людям. Но когда мы исследовали ваш телефон, установили, что чат «Протестный Костанай» был создан только после того, как вы покинули здание полиции. Это во-первых.

- Во-вторых, вы сообщали, что администраторы после вашего сообщения в чате обратились к вам в личку и вы обратились к Алексею Иващенко, - продолжила судья. - Вы сами видели скриншоты - сообщения Иващенко вы посылаете до того, как идете на допрос в полицию. Такое вот несоответствие. Далее - то, что касается ваших признательных показаний. Вы говорили, что когда вы 8 января 2022 года увидели полицейских в окно, то покинули «Протестный Костанай». Когда мы смотрели скриншоты, оно так и выходит, что последняя публикация в 13:11, а через несколько минут идет обыск в вашей квартире. Также совпадают ваши показания о том, что вы приобрели номера украинского оператора и на них зарегистрировали фейковые аккаунты Оля и Аня. Когда мы просматривали эти сообщения, установлено экспертом Шерцер, что эти скриншоты созданы с помощью программы Telegram-X. Естественно, их в мессенджере мы не нашли. Вы не отрицаете, что скриншоты были в вашем телефоне. Анализируя все эти обстоятельства, суд пришел к выводу, что вы имеете непосредственное отношение к каналу «Протестный Костанай». Я не буду утверждать, что вы были его собственником или администратором. Но вы имели прямое отношение к каналу. Кем вы были, не могу сказать, но отношение вы к этому имели.

Алтын Байжуманова отметила: «Исходя из собственных убеждений, зная о январских событиях и их последствиях, суд пришел к выводу, что эти сообщения имели провокационный характер и несли опасность нарушения общественного порядка».

- Наказание вам назначено с учетом того, что ваша статья была переквалифицирована на преступление средней тяжести, - резюмировала судья. - Статья имеет альтернативное наказание. Суд назначил минимальный срок ограничения свободы.

Родственники осужденного восприняли приговор спокойно. После заседания позицию Диаса Нурмагамбетова для «НГ» озвучил его адвокат Алмаз ИСМАГУЛОВ.

- Мы с решением, конечно, не согласны, мы всё-таки ждали оправдательного приговора, - сказал он. - Нет прямых доказательств по делу. Наш президент давал установку на то, чтобы разобраться в каждом деле по справедливости. Мне кажется, судья разобралась, но не полностью. Она всё-таки была склонна к обвинительному. Думаю, мы будем обжаловать это решение и добиваться оправдательного приговора.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Подробнее о деле Диаса Нурмагамбетова - здесь:

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