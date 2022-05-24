Диаса НУРМАГАМБЕТОВА обвиняют в распространении заведомо ложной информации при проведении публичных мероприятий (ст. 274 ч.4 п.2 УК РК). Если вина будет доказана, то его ждет наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 7 лет. Первое заседание по этому делу прошло в понедельник, 23 мая, в суде № 2 Костаная.

Поддержать Диаса пришли родственники, в том числе его мать. Сам он вел себя в суде уверенно, часто реагируя на выступления прокурора и свидетелей улыбкой.

По версии обвинения Нурмагамбетов писал посты в телеграм-канале "Протестный Костанай" и во время митингов 4-5 января распространил сообщение о том, что полиция переходит на сторону протестующих.

- В апреле 2021 года он с целью сокрытия своих анкетных данных в соцсетях и мессенджерах приобрел неустановленные абонентские номера украинского мобильного оператора для связи в сети Интернет, - зачитал обвинительное заключение прокурор Дюсен ШАКИРОВ. - 4 октября того же года он в мессенджере Телеграм, используя неустановленный следствием номер украинского оператора, создал публичный телеграм-канал "Протестный Костанай", на который подписались 964 участника. Он публиковал в данном канале статьи о несогласии с повышением цен на дизельное топливо и сжиженный газ. Однако спустя несколько дней прекратил активность в канале, но оставил его функционировать.

Гособвинитель заявил - после того, как в нескольких областях Казахстана в январе 2022 года начались акции протеста, Нурмагамбетов "с целью дестабилизации политической обстановки и имея прямой преступный умысел на распространение заведомо ложной информации решил активизировать свою деятельность в телеграм-канале".

- Начиная с 4 января 2022 года, Нурмагамбетов систематически публиковал информацию относительно несанкционированных митингов в городах Казахстана, - отметил прокурор. - 4 января он разместил в канале несколько публикаций, в которых оповестил своих подписчиков о начале несанкционированных митингов, указав его место, начальный состав и требования протестующих. В 18 часов 10 минут того же дня он призвал жителей Костаная выйти на митинг на центральной площади. 5 января с 2.49 до 16.18 часов Нурмагамбетов, вопреки закону, в "Протестном Костанае" призывал людей на митинги.

Далее, по версии следствия, Диас из своей квартиры с целью вовлечь людей в митинги написал в телеграм-канале "два фиктивных сообщения, якобы пересланных от сотрудников полиции неизвестному абоненту". В них бойцы СОБР давали слово, что не будут задерживать людей, а после протестов обещали раскрыть свои личности. Заголовок публикаций: "СОБР переходит на сторону народа".

Сам Диас Нурмагамбетов в суде заявил, что вину не признает и даст показания в конце судебного следствия.

На этом же заседании допросили первого свидетеля. Студент Максим ВИНОГРАДОВ сообщил суду, что вместе с другом участвовал в митингах, был подписан на телеграм-канал "Протестный Костанай", но с Диасом не знаком и автора канала не знает.

- Я подписался на канал "Протестный Костанай", увидев ссылку в другом телеграм-канале - то ли "Nexta Live", то ли "Ateo Breaking" - точно не помню, - рассказал Максим, отвечая на вопросы прокурора. - В "Протестном Костанае" координировали движения протеста - условно говоря, где будут собираться люди.

На митинге Максима не задержали и он вернулся домой. Задержали его 8 января, когда он вместе с другом нарушил комендантский час - вышел на улицу после 23.00. Отметим, что в этот же день был задержан и Диас Нурмагамбетов.

- Свои показания я давал добровольно, никто на меня не давил, - сказал Виноградов. - Я был задержан за нарушение режима ЧП, вследствии чего выяснилось моё участие в митингах. Я был судим по двум административным статьям, в ходе этого я и давал свои показания по этому уголовному делу, то есть добровольно. 8 января мой друг пришел ко мне домой, тогда Интернет давали ограничено. Он пришел ко мне, чтобы утром воспользоваться Интернетом. Он взял с собой ноутбук, но забыл зарядку, поэтому вечером мы пошли к нему домой. Туда мы дошли без проблем, а на обратном пути нас задержали. Тогда в моем телефоне нашли фото и видео с митинга.

Отвечая на вопросы судьи, Виноградов сообщил, что посты в «Протестном Костанае» на него никак не влияли, а сообщения с заголовком «СОБР переходит на сторону народа» он вообще не видел.

После допроса Виноградова подсудимый предложил свой список из 16 свидетелей. Судья и гособвинитель сначала были не против обеспечить их явку в суд для дачи показаний, но потом передумали.

В списке оказались в основном полицейские, среди которых начальник ювенальной полиции Базарбаев, начальник следственного управления Ткаченко, старший следователь ДКНБ Нугуманов и бывший начальник департамента полиции Бекет Аймагамбетов. Компанию им составил блогер Кадырхан Утин.

Выбор свидетелей обосновал адвокат Алмаз ИСМАГУЛОВ, защищающий Диаса Нурмагамбетова.

- В материалах дела есть явка с повинной, - сообщил Исмагулов. - Как она появилась там, как он ее писал, под чью диктовку? Я в ходе следствия неоднократно заявлял ходатайства по телефону. Когда Диас содержался под стражей, кто к нему приходил? Покажите журнал в ИВС! А мне отвечали: "Ой, мы его тогда не вели, во время январских событий все бегали". Как это так? Поэтому мы хотим допросить полицейских и следователей, как так произошло.

Прокурор ответил - по доводам об оказании давления на подсудимого в материалах дела есть сведения о проводимой проверке, которую ведет антикоррупционная служба. Адвокат заметил, что видеокамеры из ИВС и голосовые сообщения уже несколько месяцев на экспертизе. Судья отказала в ходатайстве о вызове свидетелей, мотивировав это так - поскольку Нурмагамбетов в суде отказался признать вину, его явка с повинной не имеет значения.

Во время этого же заседания начали исследовать материалы уголовного дела. Успели изучить 3 из четырех томов дела. В основном это были рапорты полицейских и скриншоты телеграм-канала "Протестный Костанай" с призывами к митингам и угрозами в адрес сотрудников СОБРа.

Среди материалов дела были также документы о результатах обыска по месту жительства Нурмагамбетова. Был изъят телефон, которым мог пользоваться Диас. В нем полицейских заинтересовали личная переписка и приложения.

- В папке "WhatsApp Video" обнаружено 37 видео в период с 4 по 6 января, на которых отображены протестные акции, - сообщил прокурор. - Также в папке "Video Watermark" в период с 5 по 7 января обнаружены 7 видео, на которых также отображены протестные акции. При этом установлено, что на каждом видео нанесена надпись белого цвета "Телеграм протест кст". В мессенджере Телеграм были обнаружены личные переписки. В частности, осмотру подлежит чат с пользователем Махамбет Абжан, в ходе которого установлено, что пользователь 5 января 2022 года присылает Абжану картинку со следующим содержанием: "Город Костанай, 5 января, 20.00 на центральной площади перед областным акиматом. Подробности в телеграм-канале "Протестный Костанай". Разошлите всем.". Далее он обращается к пользователю Абжан с просьбой сделать репост данной картинки и закрепить ее, так как Костанай отстает. Также осмотру подлежит переписка с пользователем Алексей Иващенко. 8 октября 2021 года пользователь направил ему сообщение с ссылкой на телеграм-канал "Протестный Костанай" с просьбой добавиться. 9 октября Иващенко обратился к пользователю с аудиосообщением, что он добавился. На что пользователь ответил: "Скоро тебе передадут права на телеграм-канал, чтобы в случае чего не забрали".

Кроме того, следователей заинтересовала переписка с основателем YouTube-канала "Басе" Айдосом Садыковым. 4 января пользователь отправил ему две видеозаписи в поддержку протестных акций с просьбой вставить ссылку на канал "Протестный Костанай".

В материалах дела также есть документ из ДКНБ, в котором говорится, "что установить IP-адреса и идентификаторы мобильных устройств, и принадлежность аккаунтов канала "Протестный Костанай" через возможности КНБ не представляется возможным".

Следующее заседание по делу Нурмагамбетова назначили на 31 мая. Планируется, что дело будут рассматривать несколько дней подряд.