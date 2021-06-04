Приговор в отношении Виктора Маслюка, который в июле 2020 года совершил ДТП на рудненской трассе, в районе кафе "Арагви", вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 4 июня.

Кадр из видео

В результате ДТП погибли двое детей - 12-летний сын подсудимого и его 4-летний племянник, а также пострадали сотрудники полиции. Патрульная машина ехала с большой скоростью на расследование другого ДТП и врезалась в автомобиль под управлением Маслюка. Автомобиль полиции перевернуло и занесло на разделительную полосу. Но виновным был признан только Виктор Маслюк, который нарушил правила разворота.

В прениях госообвинитель просил назначить подсудимому 5 лет лишения свободы условно. Однако судья Самат САТМАГАМБЕТОВ вынес более жесткий приговор.

- Подсудимому назначить 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение), - зачитал приговор судья. - Взять под стражу в зале суда. Лишить права управлять транспортными средствами на 5 лет.

Виктора Маслюка арестовали в зале суда. С чем связан более жесткий приговор, судья толком не пояснил.

- Учитывая, что в последнее время идет усиленная борьба с ДТП, я назначил реальный срок, - сказал Сатмагамбетов. - Прокуратура просила назначить условный срок, но процессуальное соглашение с подсудимым не заключила. Но возможность дать условный срок есть, есть право на обжалование.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

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