Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру

Видео ДТП, в котором вчера, 26 июля, погиб 4-летний ребенок, обнародовала пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео

- В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, полиция изучает видео с камер наблюдения кафе «Арагви», возле которого случилась авария. Назначены экспертизы, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, авария произошла на 10-м км трассы между Костанаем и Рудным. Служебный автомобиль ехал на другое ДТП, когда произошло столкновение с ВАЗ-2115.

- В результате ДТП скончался 4-летний ребенок. 12-летний подросток и женщина – пассажиры ВАЗа - получили телесные повреждения, - добавили в пресс-службе. - Пострадал также полицейский.

В департаменте начали служебную проверку в отношении сотрудников, совершивших ДТП на служебном транспорте.