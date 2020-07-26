Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
Видео ДТП, в котором вчера, 26 июля, погиб 4-летний ребенок, обнародовала пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Кадр из видео
- В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, полиция изучает видео с камер наблюдения кафе «Арагви», возле которого случилась авария. Назначены экспертизы, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, авария произошла на 10-м км трассы между Костанаем и Рудным. Служебный автомобиль ехал на другое ДТП, когда произошло столкновение с ВАЗ-2115.
- В результате ДТП скончался 4-летний ребенок. 12-летний подросток и женщина – пассажиры ВАЗа - получили телесные повреждения, - добавили в пресс-службе. - Пострадал также полицейский.
В департаменте начали служебную проверку в отношении сотрудников, совершивших ДТП на служебном транспорте.
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