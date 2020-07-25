4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области

Авария произошла на 10-м км трассы между Костанаем и Рудным сегодня, 25 июля, около 16.00. Служебный автомобиль ехал на другое ДТП, но сам стал участником аварии вместе с автомобилем ВАЗ-2115. В результате этого, второго ДТП погиб 4-летний ребенок.





- В настоящее время следственно-оперативной группой при осмотре места происшествия установлено, что служебный автопатруль следовал с проблесковыми маячками на место ДТП, которое произошло ранее на 17-м км той же трассы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД).





Первое ДТП, куда ехала патрульная машина, также не обошлось без смертей. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. 26-летний мужчина и его 23-летняя пассажирка погибли.