Прения по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе прошли сегодня, 31 мая, в суде № 2 Костаная. Прокурор Сабыржан Оскеленулы попросил назначить подсудимому Виктору Маслюку наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, а также взыскать 15 МРП (43 755 тенге).

С этой позицией согласились все участники процесса, включая защитника водителя полицейской машины, с которой столкнулся ВАЗ под управлением Маслюка.

В июле 2020 года в результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа: погиб 4-летний мальчик, а его 12-летний брат получил травмы и скончался по дороге в больницу. Их отцу, Виктору Маслюку, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Родственники Маслюка во время процесса настаивали, что следствие пытается скрыть нарушения, допущенные полицейскими.

Во время прений родственники Маслюка отреагировали на выступление прокурора очень эмоционально, потому что Виктор остается практически единственным кормильцем семьи.

- То, что мы пережили, это вообще..., - сказала жена подсудимого Елена МАСЛЮК. - Просим не лишать свободы, потому что похоронить детей... Не надо лишать свободы!

На речи прокурора и родственников отреагировал судья Самат САТМАГАМБЕТОВ:

- Не совсем понятно, почему прокурор и подсудимый не заключили процессуальное соглашение.

Адвокаты отметили, что Виктор Маслюк свою вину признает, и просили учесть, что он потерял детей.

- Действительно Маслюк признал свою вину, но при этом я прошу суд объективно дать оценку каждому доказательству, - отметила адвокат Ольга ШЕСТЮК. - Учесть все, что было установлено в суде. Прокурор сказал о признании недопустимым доказательством заключение эксперта Капасова. Я считаю это необоснованным и незаконным. В экспертном заключении фототехническая экспертиза не проводилась, эксперт лишь просматривал запись с камеры видеонаблюдения, что ему не запрещено (эксперт посчитал, что превышение скорости со стороны патрульной машины также повлияло на результат ДТП, чего не учла экспертиза следствия - "НГ"). Эксперт в рамках своей компетенции изучал обстоятельства ДТП.

Виктор Маслюк не стал выступать в прениях, согласившись с мнением своих защитников.

Очередное заседание назначили на 2 июля, на нем собираются выслушать последнее слово подсудимого, после чего судья удалится для вынесения приговора.

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