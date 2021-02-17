Сотрудник полиции Акылбек САЛАПАЕВ сидел на пассажирском сидении патрульной машины, которая в конце июля 2020 года столкнулась с ВАЗом на трассе Костанай-Рудный, недалеко от п. Амангельды (Красный партизан). 16 феврала Салапаев дал показания в суде № 2 Костаная.

Кадр из видео

Напомним, в результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа: погиб 4-летний мальчик, а его 12-летний брат получил травмы и скончался по дороге в больницу. Теперь их отцу, Виктору Маслюку, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Родственники Маслюка настаивают, что следствие пытается скрыть нарушения, допущенные полицейскими. В частности, неизвестно, превысили ли полицейские скоростной режим и куда подевалась запись с видеорегистратора патрульной машины.

- Мы ехали в дежурную часть на обед, но получили заявку на ДТП, - рассказал в суде Салапаев. - Развернулись и поехали туда. Включили маячки. В районе Красного партизана нам машина дорогу не уступила. Мы включили звуковые маячки и, не доезжая до 10-го км, двигаясь по своей полосе, увидели транспортное средство. Я увидел, что он выехал (с кладбища - «НГ»). Но то, что он перестраивается, увидел в последний момент. Начали притормаживать, нас занесло. Получилось столкновение. Ракимгалиев начал кричать, я увидел у него кровь. Его дверь была зажата, поэтому я вытащил напарника через пассажирское сиденье. Оторвал часть майки, мы ему затянули руку и я побежал помогать пассажирам второй машины.

- С какой скоростью вы двигались? - спросил прокурор Сабыржан ОСКЕЛЕНУЛЫ.

- Я на спидометр не смотрел. Разговаривал по телефону с дежурным. Я сам водитель и по ощущениям примерно скорость была 110 км/час, - ответил полицейский.

- С момента получения сообщения на всём протяжении пути был включён проблесковый маячок, звуковые сигналы были?

- Да. Сигналы были.

- Скажите пожалуйста, Маслюк включил сигнал перед тем, как начать перестраиваться?

- Я не видел.

– Скажите, вы знаете пункт 6.1 ПДД РК? – спросил адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО. – «Для получения преимущества перед другими участниками движения водители оперативных и специальных служб должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу». Когда водитель ДПС убедился, что ему уступают дорогу?

- Когда он мог убедиться? Маячки были включены, сигнал включен. Водитель ВАЗа начал притормаживать. Он мог нас увидеть в зеркало заднего вида.

На записи с жетона сотрудника полиции Салапаева крики Ракимгалиева: «Уйди, уйди…» едва различимы. Однако отчетливо слышны звуки сирены и специального сигнала за несколько секунд до столкновения…

Тем не менее, почти все свидетели утверждают, что звуков сирены на улице никто не слышал.

– Мы ехали с супругой с дачи «Элеваторщик», я был на пассажирском сидении, – рассказал свидетель Максим ГАЛИЧ. – В этот момент навстречу проехала машина быстро, потом появилась еще одна - полицейская. Резко произошло столкновение. Я такое только в кино видел: патрульная машина подлетела и упала на разделительную полосу. Оттуда раздался крик. Мы остановились, жена стала звонить в скорую, а я – в полицию. Звуковых сигналов я не слышал. Скорость у патрульной машины была не меньше 150 км/ч, она пыталась уйти от столкновения.

Примерно такие же показания дают и другие очевидцы произошедшего.

Следующее заседание назначили на 22 февраля, планируется допрос экспертов-криминалистов.