Дело о ДТП на рудненской трассе с участием патрульной машины полиции рассматривает суд № 2 Костаная.

Показания в суде дает следователь Жасын Сардаров /Кадр из видео

В конце июля 2020 года в этой аварии погиб 4-летний ребенок, а женщина и 12-летний мальчик получили телесные повреждения. Позже подросток скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Родственники погибших обращались в СМИ, они переживали, что расследование затянется, так как один из участников ДТП - сотрудник полиции.

Потерпевшими в судебном процессе признаны пять человек, в том числе водитель полицейской машины Ибрай Ракимгалиев. Он ехал к месту другого ДТП, которое произошл в это время на этой же трассе, но возле кафе «Арагви» столкнулся с машиной под управлением Виктора Маслюка. Его следствие считает виновником аварии. У родственников Маслюка и матери погибших детей другое мнение - виновны полицейские, которые превысили скорость и не успели даже заметить маневр разворота.

В суде Ракимгалиев дал показания о том, что ехал со скоростью 110 км/час с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Но сразу несколько свидетелей ДТП утверждают, что скорость автомобиля доходила до 150 км/ч и никаких сигналов слышно не было. В частности, свидетельница Галина Шакалова сказала, что полицейская машина «создала аварийную ситуацию» с автомобилем, которым она управляла, но в итоге столкнулась с машиной Маслюка.

11 февраля допросили следователя Южного отдела УП Костаная Жасына САРДАРОВА, который первым осмотрел место ДТП. Как выяснилось в ходе допроса, ключевое доказательство по делу - запись видеокамеры кафе «Арагви», расположенного примерно в сотне метров от точки столкновения, - была изъята с грубыми нарушениями УПК.

Напомним, 10 декабря ход затянувшегося на 4 месяца расследования комментировал начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов, который, ссылаясь как-раз таки на запись видеокамеры кафе, сказал: "Оно (видео - "НГ") не оставляет сомнений о том, как это произошло". Тогда же генерал сообщил, что флешка с ресивера патрульной автомашины была повреждена во время ДТП.



- Ресивер изымали? Там находилась флешка? - спросил прокурор Сабыржан ОСКЕЛЕНУЛЫ.

- Флеш-карты в ресивере патрульной автомашины не было, - ответил Сардаров.

- А зачем вы в протокол осмотра места происшествия включили «Арагви»? - спросил судья Самат САТМАГАМБЕТОВ.

- Потому что была установлена видеокамера. Хотел посмотреть запись.

- Изъятие видеозаписи производится отдельным следственным действием, - возмутился судья. - Чтобы туда зайти и произвести осмотр, кафе должно быть местом проишествия. Там что произошло - ДТП или что? Вы всё смешали в кучу - выемку, осмотр. Мы смотрим документы и не можем понять, как это процессуально оформлено. Мы в прошлый раз ходатайство потерпевшего удовлетворили и приобщили к материалам дела жёсткий диск. Потерпевший на следующий день не поленился, поехал и снял запись с камер. Вы давно работаете?

- С 2009 года, - ответил Сардаров.

- В деле есть очень спорный момент и видеозапись играет большую роль в этом ДТП, - сказал судья. - Если видеозапись изъята с явными нарушениями, то прокурор или защита требует признать это видео недопустимым доказательством. В УПК всё расписано. Прокурор, адвокат или подсудимый могут потребовать вынести частное постановление. 11 лет, что вы работали, могут насмарку пойти.

- Почему вы не провели обширную съёмку места ДТП? - уточнил адвокат Маслюка Константин ГЕРАЩЕНКО.

- Я одновременно заполняю протокол и должен контролировать других сотрудников, которые производят замеры. Не могу же все делать, - ответил Сардаров.

- Понятно, вы контролировали группу. Почему же тогда ни в протоколе, ни в других документах нет информации относительно того, к какому населённому пункту приписан участок дороги, где произошло ДТП? Где авария произошло?

- К городу Костанаю. Место же указано. Если бы участок относился к Рудному, я бы это дополнительно отразил в протоколе.

- Там есть изгиб дороги?

- Не помню.

- В документах не указана ширина разделительной полосы и высота бордюра, - отметил адвокат.

- Можете посмотреть в пункте 8 характеристики проезжей части, - добавил полицейский после изучения документов.

Следующее заседание назначили на 16 февраля. Планируют выслушать других свидетелей и экспертов.