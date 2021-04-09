Виновными признали пятерых обвиняемых, но только двое получили наказание в виде лишения свободы. Кроме того, в пользу управления сельского хозяйства Костанайской области с осужденных Туретаева, Жолдыбаева, Кульбабеновой и Давлешовой взыскали 22,9 млн тенге, а с Туретаева и Муртазина - 7,4 млн тенге.

Приговор огласили 7 апреля в суде № 2 Костаная. В колонию средней безопасности должны отправиться бывший главный специалист отдела экономики управления сельского хозяйства Сабит Туретаев - на 5 лет, директор ТОО "Агроконсалтинг Кст" Курмет Жолдыбаев -на 4,5 года. Обоих пожизненно лишили права занимать должности в госорганах.

Туретаев и Жолдыбаев признаны виновными по ч. 3, п.п. 1, 2, 4, ст. 190 УК РК (мошенничество в крупном размере, в отношении двух и более лиц, неоднократно). Кроме того, бывшего чиновника признали виновным по ст. 364 УК РК (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ст. 369 (служебный подлог) и ст. 187 (мелкое хищение).

Предприниматель Азамат Муртазин, менеджеры ТОО "Агроконсалтинг Кст" Сания Давлешова и Фариза Кульбабенова признаны виновными в мошенничестве и приговорены к ограничению свободы на 4 года.

- Муртазин, Кульбабенова и Давлешова получили наказание, не связанное с лишением свободы, так как фактически вы должностными лицами не являетесь, - разъяснил осужденным судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Суд счел возможным ввиду того, что Муртазин фактически участвовал только в трех эпизодах хищения, а Давлешова и Кульбабенова играли второстепенную роль. Туретаев наказан как должностное лицо и непосредственный субъект преступления. Муртазин, вам совет: немедленно возместить ущерб приченененый государству, тогда вы останетесь на свободе. Кульбабенова и Давлешова - то же самое. Я, конечно, понимаю ваше материальное положение, наличие детей и так далее, но вы должны возместить ущерб. Несмотря на то, что вы, Давлешова и Кульбабенова, не признали вину, я учел ваше семейное положение, ваш возраст, что вы женщины молодые, поэтому не стал отправлять вас в места лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, директор ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмет Жолдыбаев разработал преступную схему по изготовлению фиктивных документов на продажу солнечных панелей на сумму 3,1 млн тенге путем заключения фиктивных договоров с субъектами АПК. Понимая, что для осуществления своего преступного плана ему необходимо содействие должностного лица, обратился к Сабиту Туретаеву. Последний сообщил, что наделен полномочиями единоличного рассмотрения поступивших заявок на субсидирование. Жолдыбаев оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей. Старший менеджер ТОО «Агроконсалтинг Кст» Фариза Кульбабенова и менеджер этого ТОО Сания Давлешова изготовили фиктивные документы на получение субсидий субъектами АПК. Они также должны были найти КХ, которые купят солнечные панели и оборудование без фактических вложений. Кульбабенова и Давлешова не сообщали субъектам АПК о правилах получения субсидий.

Подсудимые утверждали, что все субсидии выделяли законно, а сами солнечные панели были установлены без нарушения закона.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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