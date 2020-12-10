Разбирательство по делу о поставке солнечных панелей крестьянским хозяйствам Джангельдинского района продолжилось в суде № 2 Костаная в понедельник, 7 декабря.

Прокуратура настаивает, что десятки миллионов тенге, которые КХ получили в качестве компенсации от государства 80% затрат на приобретенное оборудование, выделили по фиктивным документам. То есть солнечные панели, электростанции и насосы для воды были приобретены не до, а после выделения компенсирующих субсидий.

По делу проходят 5 человек, среди них - главный специалист отдела экономики управления сельского хозяйства Сабит Туретаев и директор ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмет Жолдыбаев.

Комиссию убрали, заявку одобрили

7 декабря допросили свидетеля по одному из эпизодов - учредителя ТОО «KAZ PLANT» Степана ТЕНА.

Судья Самат САТМАГАМБЕТОВ пояснил: если версия обвинения о том, что субсидии в размере 17 479 407 тенге были перечислены этому ТОО незаконно и «вопреки интересам государства», будет доказана в суде, то деньги нужно будет вернуть государству.

30 ноября на процессе допросили соучредителя ТОО Мирхата Кензина. В ходе досудебного следствия он дал показания о том, что вопрос выделения субсидий был решен только после обращения к его знакомому - госслужащему Рустему Джесову, так как ранее заявки ТОО «KAZ PLANT» были отклонены. Однако в суде Кензин заявил, что следствие неправильно интерпретировало его слова, а субсидии им выдали после того, как ТОО привело в порядок документацию.

- Я очень неплохо выращиваю картофель, но плохо разбираюсь в юридических терминах, - заявил в свою очередь Степан Тен. - По обвинительному заключению, если я правильно понял, мы получили субсидии без заключения по нашему проекту. В уголовном деле есть наша заявка, где прикреплена ПСД с положительным заключением комиссии. Заявкой занимался я лично. В первый раз от нас требовали заключение проектной комиссии, это орган при управлении сельского хозяйства. Но так как в бюджете по всему Казахстану не были предусмотрены деньги для оплаты работы этой комиссии, эта норма не работала. Потом эту норму убрали из правил субсидирования. После этого мы вновь подали заявку, и нам ее одобрили. Ни Туретаеву, ни Жолдыбаеву я не передавал деньги, а 17,5 млн полностью ушли на реализацию проекта.

ЭЦП и ее обладатели

В качестве свидетеля допросили и заместителя руководителя управления сельского хозяйства Толеутая ЕРЖАНОВА. Он заявил, что заявки на инвестиционное субсидирование не рассматривал. Следствие установило, что посредством его ЭЦП во время отсутствия руководителя управления были подписаны сразу три документа. По словам Ержанова, об этом факте он узнал только в антикоррупционной службе.

Толеутай Ержанов заявил, что не знает, кто мог воспользоваться его ЭЦП

- Когда меня допрашивали, следователь сказал, что моей ЭЦП воспользовался Туретаев, - рассказал свидетель. - Я ему ЭЦП свою не передавал. Как он смог воспользоваться, пояснить не могу. После того как этот вопрос возник, я спросил у своих подчиненных, как моя ЭЦП могла попасть к другому сотруднику. Мне объяснили, что через доверенность руководителя могли пользоваться. Но я дальше не разбирался.

- При чем тут «вам объяснили»? Как по этим трем договорам проставлена ваша подпись? - спросил судья.

- Стоит подпись руководителя, а не моя личная.

- ЭЦП для юридического лица - управления сельского хозяйства - имеет отметку, что она выдана персонально вам? - спросил адвокат Сабыржан ИМАНБАЕВ, представляющий интересы Туретаева.

- Я думаю, на каждого руководителя отдельно дается, - ответил Ержанов.

- Получается, когда вы исполняли обязанности руководителя, ЭЦП была закреплена за вами?

- Скорее всего. Я не знаю, кто вместо меня получил эту ЭЦП. Скорее всего, отдел субсидирования. Может, ее сам Туретаев получил. Я не знаю.

- Вы будете писать заявление в полицию, что на ваше имя фиктивно получили ЭЦП?

- Если потребуется, напишу!

По документам, подписанным ЭЦП Толеутая Ержанова, в июле 2019 года незаконно направили инвестиции на сумму 2 479 000 тенге в КХ «Агатаев Каирхан», КХ «Агатаев Асылхан» и КХ «Ренат».

- Вы, может быть, не до конца поняли, но тут конкретно к вам вопросы возникли по вашим показаниям, - сказал судья Сатмагамбетов. - Вы пояснили на допросе (в антикоррупционной службе - «НГ») в ходе досудебного расследования: «Договоры с этими КХ видел впервые. В программе Qoldau не работал, указанные документы не подписывал. ЭЦП, как заместитель руководителя, я передаю специалистам для подписания документов. В период исполнения обязанностей руководителя, возможно, ЭЦП использовали специалисты, так как я даю им ее для подписания определенных документов». А теперь вы говорите, что эти показания следователь получил, введя вас в заблуждение.

Ержанов на цитирование его предыдущих показаний ничего не ответил. Зато высказался адвокат Иманбаев, заявив, что не исключает влияния следствия на показания этого свидетеля.

Кто панели продавал?

Допросили также представителя ТОО «Paradis Energy» Ерлана БАТЫМБЕТОВА. Он продавал солнечные панели, на которые выделялись субсидии.

Ерлан Батымбетов сообщил, что он поставлял панели без документов только Курмету Жолдыбаеву

- Солнечные панели в Костанайской области кому реализовывали? - спросил прокурор.

- Курмет Жолдыбаев покупал, - ответил свидетель. - Были еще люди, но я забыл, как их звали. Был договор с ИП Токаева Ж. К., точнее - не оригинал, а его электронная версия. По комплектующим могу сказать, что Курмет покупал их по 900 000 тенге. Изначально мы договорились, что продам панели, которые стоят меньше, но его не устроило оборудование, поэтому цена возросла. Два комплекта он купил по 698 000 тенге, но потом поменял на панели с другими комплектующими. Поэтому впоследствии они были за 900 000 тенге. Чеки я предоставил.

- Скажите, аналогичные покупатели, как Курмет, покупают панели также без официальных письменных документов? - уточнил прокурор.

- Нет. Только с Курметом так работали. Когда он первый раз перечислял нам деньги на карту моего друга. Почему так, я уже не помню, больше года прошло.

Отвечая на вопросы адвокатов, Батымбетов пояснил, что его ТОО не производит панели, а перепродают их со своей наценкой, которая покрывает расходы.

Судья назначил судебно-товароведческую экспертизу. Она должна будет выяснить среднюю рыночную стоимость солнечных панелей с учетом оборудования, которые приобретали КХ в 2019 году и более точно определить размер ущерба, нанесенного государству.

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