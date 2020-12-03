В суде № 2 Костаная продолжается процесс в отношении главного специалиста отдела экономики управления сельского хозяйства Сабита Туретаева и директора ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмета Жолдыбаева. Первого обвиняют в присвоении десятков миллионов бюджетных тенге. Второго - в изготовлении фиктивных документов.

Прокурор Еркин Курманалинов заявил, что показания Кензина отличаются от тех, которые он давал на допросе / Кадр из видео

В деле - 13 эпизодов. В понедельник, 30 ноября, допросили свидетеля Мирхата КЕНЗИНА, соучредителя ТОО, которое получало субсидии от управления сельского хозяйства. В зале суда он заявил, что его первоначальные показания были неправильно истолкованы.

По данным следствия, Туретаев вступил в преступный сговор с представителем ТОО «Агроконсалтинг Кст» и присвоил деньги, выделенные для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса. А Жолдыбаев разработал преступную схему по изготовлению фиктивных документов на продажу солнечных панелей на сумму 3,1 млн тенге путем заключения фиктивных договоров с субъектами АПК. Старший менеджер ТОО «Агроконсалтинг Кст» Фариза Кульбабенова и менеджер этого ТОО Сания Давлешова изготовили фиктивные документы на получение субсидий субъектами АПК. Они также должны были найти КХ, которые купят солнечные панели и оборудование без фактических вложений.

Мирхат Кензин подавал заявку в управление сельского хозяйства (УСХ) через портал электронного правительства, чтобы приобрести сельхозтехнику (трактор и два прицепа), а также на строительство овощехранилища и системы полива грядок. Точную сумму Кензин в суде не смог назвать, но приблизительно речь шла о 60 млн тенге.

- По заявкам были вопросы, некоторые отклонялись, потому что была необходимость досдать документы, - ответил на вопросы прокурора свидетель. - Отклонено было 2 или 3 заявки, которые после сбора документов были удовлетворены.

- Джесова Рустама знаете? - спросил прокурор Еркин КУРМАНАЛИНОВ.

- Да, это мой знакомый, - ответил Кензин.

- Обращались к нему за помощью по заявкам или по одобрению субсидий?

- Нет. Я не обращался.

Прокурор напомнил, что во время следствия на допросе Кензин давал другие показания. И зачитал отрывок из них: «Относительно вопроса отклонения заявок и формулировок УСХ пояснить ничего не могу, так как этим вопросом занимался мой директор Тен. В тот момент, когда УСХ начало отклонять вышеуказанные заявки, я начал думать, как решить этот вопрос в положительную сторону. Осенью 2019 года возле кинотеатра «Казахстан» я встретил своего давнего знакомого Джесова Рустама. Поздоровались, разговорились, я стал рассказывать, чем занимаюсь. Я также узнал, что Джесов работает на госслужбе, но где конкретно - не спросил. Я также упомянул о проблеме, что УСХ отклоняет заявки моего предприятия. Джесов ответил, что по возможности окажет содействие в решении данного вопроса. Мы обменялись номерами телефонов и разошлись. Спустя несколько дней Джесов сообщил мне, что мы повторно можем подать заявки в адрес УСХ, что мы и сделали. Вопрос был решен положительно и субсидии полностью поступили на наши счета. В начале октября 2019 года мне на сотовый телефон позвонил Джесов. Спросил, есть ли у меня возможность сделать ему документ о приобретении smart-часов. Я ответил положительно. Я в тот же день зашел в магазин и приобрел часы, которые должны были привезти в Костанай позже. Через несколько дней мне позвонил Джесов и сказал, что ему не отдают часы. Я позвонил в магазин и попросил отдать часы. Как я понимаю, эти часы предназначались для подарка супруге чиновника из областного акимата, должность и фамилию я не знаю».

- Кензин, вы подтверждаете эти показания? - спросил прокурор.

- Не совсем так, - ответил свидетель. - В момент допроса я растерялся, испугался и на допросе весь мой разговор красиво интерпретировали. Часы были, я их приобретал, но не в этом контексте. Джесова я о помощи не просил. Джесов - мой старый хороший знакомый, он попросил занять денег на часы. Но, когда все вопросы переплелись, следователи интерпретировали это так, как будто я обратился за помощью. Он часы покупал для своих каких-то нужд, кому-то на подарок.

Судья Самат Сатмагамбетов спросил, вернул ли Кензин в бюджет субсидии от управления сельского хозяйства в размере 17,5 млн, которые, согласно обвинительному акту, были перечислены незаконно. Свидетель не согласился с этим, так как все объекты были возведены.

- Независимая комиссия из акимата совместно с представителями «Нур Отана» проверила по пунктам, на что мы потратили субсидии, - сказал Кензин. - Самого Сабита Туретаева я не знаю. Читал, в чем его обвиняют, в СМИ. Жолдыбаева тоже не знаю.

Судья назвал показания Кензина непонятными. Прояснить происходящее, возможно, сможет директор ТОО Тен.

Следующее заседание по этому делу назначили на 3 декабря.