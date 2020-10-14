Уголовное дело рассматривают в суде № 2 Костаная. 13 октября на процессе начали зачитывать обвинитеольное заключение.

Кадр из видеоконференции

Главного специалиста отдела экономики управления сельского хозяйства Сабита ТУРЕТАЕВА обвиняют в преступным сговоре с представителями ТОО «Агроконсалтинг Кст» и присвоении 17,5 млн бюджетных тенге. Деньги предназначались для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса (АПК) на приобретение солнечных панелей, с помощью которых можно осуществлять полив. Туретаев подготавливал отчеты по развитию региональной программы АПК на 2017-2021 годы и мониторил действующие хозяйствующих субъекты.

- ТОО «Агроконсалтинг Кст» оказывало консалтинговые услуги субъектам АПК путем формирования заявок на получение инвестиционных субсидий и части расходов, понесенных субъектами АПК при инвествложениях, - сообщил в обвинительном заключении прокурор Еркин КУРМАНАЛИНОВ. - Администратором программы является управление сельского хозяйства. Цель субсидирования - повышение окупаемости вложенных инвестиций, обводнение пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств. А также приобретение электростанций стоимостью до 400 000 тенге, насосов для подъема воды стоимостью до 200 000 тенге, солнечных панелей с аккумуляторами стоимостью до 2,5 млн тенге. Доля возмещения из бюджета составляет 80% от суммы затрат субъектами АПК. Расчет производится по фактически вложенным инвестициям.

Согласно обвинительному акту, директор ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмет ЖОЛДЫБАЕВ разработал преступную схему по изготовлению фиктивных документов на продажу солнечных панелей на сумму 3,1 млн тенге путем заключения фиктивных договоров с субъектами АПК. Для начала Жолдыбаев, понимая, что для осуществления своего преступного плана ему необходимо содействие должностного лица, обратился к Сабиту Туретаеву. Последний сообщил ему, что наделен полномочиями единоличного рассмотрения поступивших заявок на субсидирование. Жолдыбаев оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей. Старший менеджер ТОО «Агроконсалтинг Кст» Фариза КУЛЬБАБЕНОВА и менеджер этого ТОО Сания ДАВЛЕШОВА изготовили фиктивные документы на получение субсидий субъектами АПК. Они также должны были найти КХ, которые купят солнечные панели и оборудование без фактических вложений. Кульбабенова и Давлешова не сообщали субъектам АПК о правилах получения субсидий.

Прокурор детально рассказал об эпизоде с КХ Молдахметов, глава которого обратился к Жолдыбаеву с просьбой приобрести два комплекта солнечных панелей:

- Жолдыбаев разъяснил, что от КХ требуется только документы, печать и подписи. И пояснил, что никаких вложений не требуется, так как расчет за солнечные панели и оборудования к ним будет произведен за счет суммы субсидий, которая составит 2 480 000 тенге. В мае 2019 году Молдахметов предоставил ЭЦП главы КХ и все документы.

Кульбабенова и Давлешова изготовили заведомо ложные договоры о том, что КХ Молдахметов купил у ИП Токаева солнечные панели и оборудование к ним на общую сумму 6,2 млн тенге.

- Они также изготовили фиктивный контрольно-кассовый чек, акты приемы-передач и акты ввода в эксплуатацию, - отметил прокурор. - Молдахметов, не подозревая о преступной схеме, подписал документы без получения займа и внесения наличных средств в кассу ИП Токаева. Кульбабенова и Давлешова из офиса ТОО «Агроконсалтинг Кст», расположенного в Костанае по ул Чехова, 102, с использованием ЭЦП крестьянского хозяйства оформили и подали две заявки на инвестиционное субсидирование, приложив фиктивные документы о понесенных расходах. Но солнечные панели от ИП Токаева крестьянскому хозяйству Молдахметов не поставлялись. Туретаев принял заявки от КХ Молдахметов и обеспечил одобрение этих заявок без выезда на место и проверки объекта инвестиций. Изготовив акты осмотра объекта с внесением ложных сведений, Туретаев подписал документы о выдачи инвестиций.

Таких эпизодов в уголовном деле 13, все касаются сельских предпринимателей Житикаринского и Карасуского районов.

Туретаев свою вину категорически отрицает, заявляя, что выезжать на объекты и проверять наличие оборудования должны были члены рабочей группы. Он сообщил, что не знал о фиктивности акта ввода в эксплуатацию оборудования, поэтому одобрил заявки.