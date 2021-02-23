Уголовное дело по обвинению в незаконном выделении бюджетных субсидий на приобретение солнечных панелей, электростанций и насосов для полива, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 22 февраля.

Сабит Туретаев (слева)

На скамье подсудимых главный специалист отдела экономики управления сельского хозяйства Сабит ТУРЕТАЕВ, директор ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмет ЖОЛДЫБАЕВ, а также старший менеджер и менеджер этого ТОО Фариза КУЛЬБАБЕНОВА и Сания ДАВЛЕШОВА.

Туретаев обвиняется в преступным сговоре с представителями ТОО «Агроконсалтинг Кст» и присвоении 17,5 млн бюджетных тенге. Деньги предназначались для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса (АПК) на приобретение солнечных панелей, с помощью которых можно осуществлять полив. Туретаев подготавливал отчеты по развитию региональной программы АПК на 2017-2021 годы и мониторил действующие хозяйствующих субъекты.

Жолдыбаев, согласно обвинительному акту, разработал преступную схему по изготовлению фиктивных документов на продажу солнечных панелей на сумму 3,1 млн тенге путем заключения фиктивных договоров с субъектами АПК. Жолдыбаев обратился к Туретаеву, как к госслужащему, наделенному полномочиями единоличного рассмотрения поступивших заявок на субсидирование. Заручившись поддержкой Туретаева, он оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей. Кульбабенова и Давлешова изготовили фиктивные документы на получение субсидий субъектами АПК. Они также должны были найти КХ, которые купят солнечные панели и оборудование без фактических вложений. Кроме того, согласно обвинительному заключению, Кульбабенова и Давлешова не сообщали субъектам АПК о правилах получения субсидий.

Адвокаты подсудимых (справа) доказывали, что в версии обвинения много пробелов

22 февраля в суде особенно подробно допрашивали учредителя ТОО «KAZ PLANT» Степана ТЕНА. Он проходит по делу свидетелем и допрашивают его уже второе судебное заседание, так как, по версии обвинения, у него тоже мог быть интерес в этом деле. В частности, он якобы подал заявку на получение субсидий, не имея положительного заключения на строительства водопровода для полива.

- Положительное заключение экспертизы было готово до подачи заявки на субсидии, - сообщил Тен и предоставил его суду. - Сначала я потратил свои 34 млн тенге на строительство водопровода и приобретение оборудования для орошения, а потом мне дали 17 млн 459 тысяч тенге субсидий. Водопровод представляет собой систему из 3 км труб, все они есть и работают. Он обследован комиссией.

Глава КХ «Назым» ЕРКИБАЕВ из Джангельдинского района пояснил, что документы на оформление субсидий его попросил подать местный акимат. При этом сотрудники акимата все сделали за него, так как он им предоставил свою ЭЦП.

- Субсидии в размере 4 млн 480 тысяч тенге я не получал, - сообщил Еркибаев. - Мне сразу привезли два комплекта солнечных панелей, которые до сих пор работают.

Позже в качестве свидетеля допросили начальника отдела сельского хозяйства акимата Карасусского района Татьяну ЧЕБАН. Она входила в состав рабочей группы, ездившей по районам и проверявшей наличие оборудование, на которое выделялись субсидии.

- Конкретно в августе 2018 года я выезжала проверять КХ Нургалинов, - сообщила Чебан. - Оборудование было на месте, колодец вырыт, доступ к воде был обеспечен. Воду из колодца качал насос и она была пригодна для полива.

Гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ заявил, что между показаниями Чебан, данными в ходе досудебного расследования и в суде, «есть существенные противоречия». Поэтому судья огласил ее первоначальные слова.

Гособвинитель (внизу) считает, что выделение компенсирующих субсидий было незаконным

- «Указанное оборудование не было установлено, солнечные панели не эксплуатировались, глубина скважины не проверялась», - зачитал судья Самат САТМАГАМБЕТОВ.

- Если оборудование, на которое выделялись инвестиции, не было установлено, почему вы заявляете, что все было нормально? - уточнил прокурор.

- Насос был в наличии, но другой, - ответила свидетель Чебан. - Как объяснил глава КХ, насос, на который выделялись инвестиции, был слишком мощным для объема воды в колодце, поэтому он заменил его на другой. Менее мощный. Если бы стоял тот, то мог бы сгореть, вроде бы так он объяснял. Глубину колодца сами не мерили, потому что не было специального оборудования. Но все работало...

Особых недочетов в работе своего подчиненного не видел и заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Тимур БИСЕМБАЕВ. Он проходит по делу свидетелем и в 2019 году курировал вопрос выделения инвестиции, поставки солнечных панелей и оборудования.

- Заявок на субсидии было очень много, в день мы рассматривали по 200-300 заявок, - сообщил суду Бисембаев. - Их ежедневно раскидывали по районам, где ими занимались специалисты из отделов сельского хозяйства. Туретаев стал курировать эти вопросы, когда другой специалист ушла в декрет. Могу охарактеризовать его как ответственного сотрудника, добросовестно выполняющего свои обязанности.

Кадры из видеозаписи судебного процесса