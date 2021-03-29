Об этом сообщил на брифинге руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН. Встречу с журналистами провели после публикаций в СМИ об огромных очередях в Центральном отделении КОФ АО «Казпочта», где сегодня начали выдавать социальные карты школьников.

В обед больших очередей в центральном отделении КОФ АО «Казпочта» уже не было

Мусин пояснил, что отдел ЖКХ и областной филиал АО «Казпочта» приняли решение о переносе срока введения дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте до 1 июня, а также о совместной реализации социальных карты в школах, чтобы не создавать огромные очереди и ажиотаж.

- На сегодня в филиале АО «Казпочта» всего в наличии около 26 000 социальных карт для школьников, 16 000 из них уже готовы для реализации, остальные 10 000 находятся в запасе для родителей школьников, у которых сейчас в социальных картах нет потребности, - отметил руководитель отдела ЖКХ. - Эти социальные карты нужны для оплаты горячего питания и для входа в школу, это касается не только оплаты за проезд в общественном транспорте.

В филиал АО «Казпочта» поступило около 41 500 обращений от пенсионеров, 18 827 пенсионеров уже получили социальные карты. Вопрос о картах для инвалидов по зрению прорабатывается и до 1 июня, пообещал Мусин, будет решен.

Абилхан Даулбаев (слева) и Нарузбай Мусин

- Почему заранее не объявили, что будет перенос срока? И почему в школах не выдают социальные карты, как обещали ранее? - спросили журналисты.

- В школах выдавать нам запретили, потому что с 1 апреля дети начнут ходить в школу и нельзя там создавать очереди, - ответил заместитель директора КОФ АО "Казпочта" по бизнесу Абилхан ДАУЛБАЕВ. - Поэтому мы решили их выдавать здесь.

- А какая разница - в школах будут очереди или в здании «Казпочты», что мы наблюдали сегодня? - спросил корреспондент «НГ».

- В школах нельзя, потому что это дети, большой риск... - ответил Даулбаев.

- Сейчас мы составили график, - добавил Мусин. - Согласно ему, в неучебное время мы будем собирать школьников и раздавать эти карты. Но активизация социальных карт в любом случае осуществляется в отделениях АО «Казпочта». К 1 июня мы будем полностью готовы реализовать этот проект.

В течение двух месяцев льготники могут оплачивать проезд наличными по утвержденному тарифу: пенсионеры по 70 тенге, школьники по 40. Система интеграции социальных ID-карт с базой ТОО «Alem Pay» будет внедряться после введения дифференцированного тарифа.

- Почему вы перенесли срок введения дифференцированного тарифа, не дожидаясь 1 апреля? - спросили журналисты.

- Мы не могли за эти три дня раздать 16 000 социальных карт, - объяснил Даулбаев. - Мы ждали решение со стороны местных исполнительных органов в лице отдела ЖКХ. Теперь решение принято и мы будем, не спеша, раздавать карты.

- Почему вы не подумали об этом заранее?

- «Казпочта» не успела реализовать карты с февраля до апреля, - объяснил Наурзбай Мусин. - Поэтому было принято решение о переносе срока. Население в этом не виновато. Проблема была до сегодняшнего дня, но, перенеся срок, мы ее решили. Но опять же хочу обратиться к населению: чтобы интегрировать карты, нам нужны все данные, начиная с ИИН и заканчивая местом жительства. Мы просим население прийти вовремя, не создавать ажиотаж. Понятно, что со школьниками получилась такая ситуация из-за того, что карты только привезли. Остальных жителей, которые пользуются социальными ID-картами, мы просим прийти до 1 июня, чтобы потом опять не было такой ситуации.

Наурзбай Мусин добавил, что уже продано 64 000 транспортных карт ТОО «Alem Pay», из них 37 000 активированы.

Ранее заместитель акима Костаная Анурбек Касимов сообщал, что введение дифференцированного тарифа в феврале переносится на 1 апреля, а изначально дифференцированный тариф в Костанае планировалось ввести в тестовом режиме с 1 ноября и в обычном с 1 января 2020 года.

Фото Андрея СКИБЫ