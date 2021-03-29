Социальные карты для учащихся общеобразовательных школ сейчас выдают в Центральном операционном участке АО "Казпочта" (пр. Аль-Фараби, 69). Как ранее сообщали в пресс-службе АО "Казпочта", по состоянию на 26 марта было готово 16 000 карт.





Сегодня, 29 марта, утром огромная очередь видна уже с порога центрального отделения. Людей было не так много, как на прошедшей неделю назад сельскохозяйственной ярмарке, но в закрытом помещении места намного меньше, чем на улице, да и соблюдать социальную дистанцию гораздо сложнее.

Маски у большинства посетителей Казпочты были спущены на подбородок, что можно понять - в холле почтамта душно из-за толпы.

- Выдача карт здесь осуществляется пофамильно, то есть люди расходятся по буквам, по столам, - объяснил корреспонденту «НГ» житель Костаная Константин. - Например, если говорят «М» и «С», значит - на второй этаж, буква «К» - на третьем. И так далее. Остальные по алфавиту стоят на первом этаже. Я здесь уже часа два стою, сначала людей не так много было, а сейчас вот такая большая очередь образовалась. Скорее всего, люди просто уже давно ждут выдачи этих карт, а тут вот завезли наконец-то! Ну сегодня первый день еще, может, потом меньше людей будет.

В основном в очереди стоят только взрослые, но некоторые взяли с собой детей. Раушан АБДУЛДАЕВА пришла за социальной картой вместе с мамой.

- Все пришли получать карты, как и мы, - говорит она. - С их помощью мы сможем заплатить за проезд, а все школьники в основном на автобусах ездят.

Корреспондент «НГ» пробовал получить комментарий руководства филиала Казпочты, либо сотрудника, ответственного за выдачу социальных карт. Охранник сообщил, что найти его можно в 325 кабинете. По дороге заметил, что люди толпятся даже на лестнице, многие бегают с этажа на этаж небольшими группками и пытаются отыскать, где выдают карты на буквы, с которых начинаются их фамилии.

Небольшая, по сравнению первым этажом, очередь образовалась и на втором, недалеко от вывешенных букв «М» и «С». На третьем этаже очередей не было, зато люди небольшими группами искали нужные кабинеты, многие поднимались на четвертый.

В кабинете 325 корреспонденту посоветовали обратиться в кабинет № 302, но там никого не было.

Сейчас в филиале Казпочты проходит пресс-конференция, об ответах на вопросы журналистов "НГ" расскажет позже.

Фото Андрея СКИБЫ