Как сообщили в пресс-службе АО Казпочта», по состоянию на 26 марта готовы 16 000 социальных карт для учащихся общеобразовательных школ Костаная. Выдача детских карт начнется на этой неделе в Центральном операционном участке по адресу пр. Аль-Фараби, 69.

Фото из архива "НГ"

Карты будут выдаваться лично родителям школьников, при себе им необходимо иметь удостоверение личности и свидетельство о рождении детей.

"Заявки на изготовление детских социальных карт были предоставлены со стороны общеобразовательных школ города. В связи с тем, что при проверке данных в списках были обнаружены ошибки при указании персональных сведений, работники Костанайского областного филиала АО «Казпочта» были вынуждены исправлять ошибки вручную и актуализировать списки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Очередь на Казпочте утром 29 марта

Все полученные карты необходимо активировать в отделениях Казпочты, а затем пополнить.

Как отметили в Казпочте, пополнить социальную карту можно 4 способами: через 9 городских отделений почтовой связи и Центральный операционный участок; посредством банкоматов с функцией Cash-in; с помощью терминала приема платежей; а также через мобильное приложение post.kz.

Терминал приема платежей Казпочты находится по адресу ул.Аль-Фараби, 111А. Дополнительно в областном центре будут установлены еще 3 платежных терминала Казпочты.

Адреса отделений в г.Костанай:

Центральный операционный участок – пр. Аль-Фараби, 69; Городское отделение почтовой связи 2 –ул. Белинского, дом 3; Городское отделение почтовой связи 3 – ул. Майлина, дом 41; Городское отделение почтовой связи 5 – пр. Абая, дом 16; Городское отделение почтовой связи 6 – ул. Рабочая дом 168; Городское отделение почтовой связи 7 – ул. Мауленова дом 22; Городское отделение почтовой связи 8 – ул. Урожайная, дом 20; Городское отделение почтовой связи 10 – ул. Каирбекова, дом 381; Городское отделение почтовой связи 11 – ул. Гагарина, дом 15; Городское отделение почтовой связи 12 – ул. Парковая, дом 14А.

Банкоматы с функцией Cash-in расположены по следующим адресам: