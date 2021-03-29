16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы - Казпочта
Как сообщили в пресс-службе АО Казпочта», по состоянию на 26 марта готовы 16 000 социальных карт для учащихся общеобразовательных школ Костаная. Выдача детских карт начнется на этой неделе в Центральном операционном участке по адресу пр. Аль-Фараби, 69.
Фото из архива "НГ"
Карты будут выдаваться лично родителям школьников, при себе им необходимо иметь удостоверение личности и свидетельство о рождении детей.
"Заявки на изготовление детских социальных карт были предоставлены со стороны общеобразовательных школ города. В связи с тем, что при проверке данных в списках были обнаружены ошибки при указании персональных сведений, работники Костанайского областного филиала АО «Казпочта» были вынуждены исправлять ошибки вручную и актуализировать списки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Очередь на Казпочте утром 29 марта
Все полученные карты необходимо активировать в отделениях Казпочты, а затем пополнить.
Как отметили в Казпочте, пополнить социальную карту можно 4 способами: через 9 городских отделений почтовой связи и Центральный операционный участок; посредством банкоматов с функцией Cash-in; с помощью терминала приема платежей; а также через мобильное приложение post.kz.
Терминал приема платежей Казпочты находится по адресу ул.Аль-Фараби, 111А. Дополнительно в областном центре будут установлены еще 3 платежных терминала Казпочты.
Адреса отделений в г.Костанай:
- Центральный операционный участок – пр. Аль-Фараби, 69;
- Городское отделение почтовой связи 2 –ул. Белинского, дом 3;
- Городское отделение почтовой связи 3 – ул. Майлина, дом 41;
- Городское отделение почтовой связи 5 – пр. Абая, дом 16;
- Городское отделение почтовой связи 6 – ул. Рабочая дом 168;
- Городское отделение почтовой связи 7 – ул. Мауленова дом 22;
- Городское отделение почтовой связи 8 – ул. Урожайная, дом 20;
- Городское отделение почтовой связи 10 – ул. Каирбекова, дом 381;
- Городское отделение почтовой связи 11 – ул. Гагарина, дом 15;
- Городское отделение почтовой связи 12 – ул. Парковая, дом 14А.
Банкоматы с функцией Cash-in расположены по следующим адресам:
- пр. Аль-Фараби, 69 - в зале установлено два гибридных банкомата
- пр. Абая, дом 16 - в зале установлен 1 банкомат
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.