Вторая в этом году ярмарка прошла сегодня, 20 марта в сити-центре. Официальное открытие было назначено на 9.00, однако многие продавцы начали торговлю еще с 7.00, когда пришли первые покупатели.

С утра на ярмарке было много людей

В отличии от первой ярмарки, на этой присутствовало гораздо больше людей. Связано это, вероятно, с достаточно теплой погодой, а также с более благоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе. Главным хитом продаж, как и в прошлый раз, были яйца из стабфонда, несмотря на то, что они подорожали на 90 тенге.

Яйца пользовались особым спросом

Менсулу Урынтаева: «Ярмарка очень выгодна для народа!»

- Здесь товар дешевле, чем в магазине. Очень выгодно для народа, да и все рядом - не надо бегать по отделам, очень удобно. Сельхозпродукция, кстати, очень хорошая, как раз самое оно перед Наурызом. Я вот покупала растительное масло, мед и колбасу, собираюсь еще мясо купить. Надо и яйца купить, а то они в дефиците, обязательно куплю штук 50. Да и общение конечно же! Пришла на людей посмотреть, со знакомыми встретиться, - рассказала «НГ» жительница Костаная Менсулу УРЫНТАЕВА.

Людей на ярмарке было очень много, так как многие приехали из регионов. Из покупателей выстраивались огромные очереди, самая большая традиционно была за яйцами, хотя купить подсолнечное масло также было много желающих. А вот по словам многих продавцов мяса, спрос на их товар был поменьше.

Продукция ТОО «5 граней» на рынке всего три года, но уже пользуется спросом

- Колбаса у нас качественная, из мяса. Только высшего качества! Продажи сегодня хорошие, на рынке мы не так давно, всего 3 года, зато по всему городу есть наши отделы, да и в другие города области тоже возим. Ассортимент у нас очень разнообразный: со свининой и без, жирная и менее жирная, сыро-копченные деликатесы и т. д. Правда, это все не из дешевого сегмента: цена начинается от 2500-3000 тенге за килограмм, - рассказал корреспонденту «НГ» торговый представитель ТОО «5 граней» (г. Тобыл), Данил ПОДГОЕВСКИЙ.

Санитайзер был далеко не у всех

Из-за огромного количества людей на ярмарке, пройти из одного конца торговых рядов в другой (от областной прокуратуры до ТРЦ «MART») было весьма проблематично, что уж говорить о соблюдении соцдистанции. Многие люди были в масках, но большинство носили их на подбородках. Санитайзеры с антисептиком у продавцов были, но далеко не у всех. За общественным порядком следили сотрудники полиции, а о соблюдении санитарных норм сообщали по громкоговорителю.

За порядком следили сотрудники полиции

Марина Тупкало из села Садчиковка продавала свинину по 1 600 тенге за килограмм

- С раннего утра мы здесь торгуем, люди идут, кто мяса хочет, тот рано встает! По сравнению с ярмаркой которая в Тобыле была, здесь все отлично, продажи получше. Продаем свинину по 1600 тенге за килограмм. Людей сегодня много пришло, все хотят мясом закупиться перед Наурызом, ну и погода еще повлияла, сегодня довольно тепло, - поделилась продавец мясной продукции (село Садчиковка) Марина ТУПКАЛО.

Продавшицы мяса из Федоровского района отличились фартуками с указанием региона

На ярмарке многие продавцы устанавливали таблички с указанием районов, из которых они прибыли, но больше всех отличились продавцы мяса из Федоровского района - они надели фартуки с указанием региона. Продавец меда из Узунколя, также выставил табличку с указанием региона возле своего товара.

У Николая Лавриненко можно было купить мед четырех сортов

- Мед у меня четырех сортов: гречишный, донниковый, осотовый, цветочный (разнотравье). Литровая баночка обойдется вам в 2 000 тенге, а пол-литровая в 1 000. Продажи более-менее, мне кажется немного погода подвела, вроде тепло, но снег и дождь моросит. На прошлой ярмарке перед выборами я тут тоже был, не помню уже, но вроде тогда неплохо было, спрос хороший, да и эта ярмарка в целом отличная!, - рассказал продавец меда Николай ЛАВРИНЕНКО.

В стабфонде отметили, что цены на ярмарке снижены по сравнению с рыночными.

- Для населения это очень выгодно, я здесь купила сметану, айран и яйца. В принципе, я довольна! Я пенсионерка и считаю, что для нас цены приемлемые, но если сделают дешевле, то будет еще лучше для народа! - рассказала покупательница из Костаная Салима ШАЛПИНЕЕВА.

Сегодня на ярмарку из стабфонда привезли более 30 тонн продукции: 2 тонны говядины - по 1 700 тенге за килограмм, картофель - 5 тонн по 100 тенге за килограмм, морковь - около 1,5 тонны, также по 100 тенге. Капусту продавали по 90 тенге за килограмм , лук по 85. Этих овощей привезли около 1,5 тонны каждого. Яиц привезли 144 000 штук, производители - ТОО «Жас-Канат 2006» и АО «Север Птица». Их отдавали по 390 тенге за десяток. Продавали также подсолнечное масло, его завезли около 3 тонн. Гречневую крупу можно было купить по 310 тенге за килограмм.

Покупатели выстраивались в огромные очереди за продуктами

- Каждую ярмарку мы принимаем активное участие и вывозим продукты из стабилизационного фонда. Сегодняшняя ярмарка была очень хорошей, мы приехали с раннего утра и сразу начали торговать, - рассказал корреспонденту «НГ» главный менеджер СПК «Тобол» Гизат КАЛЕНОВ.

Растительное масло, как и на яйца, пользовалось популярностью

Как отметила руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО, участие в ярмарке приняли производители из Костаная, Рудного, Тобыла и 10 районов области.

- Нашим гостям и жителям города был представлен достаточно широкий ассортимент востребованных продуктов питания. На торговых прилавках было большое количество мясной продукции, макаронных изделий, крупы, муки, растительного масла и т. д. Большим спросом сегодня пользуется яйцо из стабфонда и мясо кур. Наверное, это связано с предстоящими праздниками и Пасхой у православных, - рассказала она. - Сегодня в преддверии праздника Наурыз мы провели широкомасштабную сельскохозяйственную ярмарку. Это возможно благодаря положительной динамике в эпидемиологической ситуации, сложившейся в нашем регионе. Сейчас мы в «зеленой» зоне, надеюсь, что в ней и останемся. Мы стараемся соблюдать все необходимые меры: по громкоговорителю сообщаем покупателем о соблюдении социальной дистанции и масочного режима, также ситуацию контролируют сотрудники СЭС.

Несмотря на то, что большая часть покупателей к обеду уже ушла, очередь за яйцами не кончалась

Она также добавила, что в Костанайской области нет дефицита социально-значимых продуктов питания. В апреле перед Пасхой отдел предпринимательства акимата Костаная планирует провести еще одну сельскохозяйственную ярмарку.

Фото Андрея СКИБЫ