Сельскохозяйственная ярмарка состоялась сегодня, 9 января, в сити-центре Костаная. Несколько десятков торговцев из городов и районов торговлю начали с раннего утра. В 9 часов, когда ярмарка должна была только стартовать, сотни покупателей уже разошлись по прилавкам.

В этом году из-за мороза на ярмарке было гораздо меньше покупателей

В отличии от осенней ярмарки, в этом году покупателей было в разы меньше. Люди толпились у прилавков с яйцами, которые продавали по 300 тг за десяток, и подсолнечным маслом из стабфонда.

- Я пришла на ярмарку, чтобы купить побольше куриных яиц, - говорит жительница Костаная Айнагуль. - Сегодня специально встала пораньше и в 8.30 уже здесь была. Очередь не сильно большая, 20 минут и я уже возле продавца. Ещё попробую купить мясо и на этом, наверное, сегодня закончу поход по ярмарке.

Очереди за яйцами были, но меньше обычного

Давки не было. В среднем в очередях люди проводили от 5 до 20 минут. Помог сильный мороз. Да и с утра торговать, пока не встало солнце, было тяжело. Продавцы как могли подсвечивали свой товар фарами автомобилей и фонариками на телефонах. Уличное освещение от областной прокуратуры до ТРЦ «MART» почему-то не работало.

Прилавки подсвечивали фарами автомобилей

- Торговля идет отлично, народа много, но без освещения плохо и ничего не видно, - поделилась с «НГ» впечатлениями продавщица Екатерина, на ярмарке она торговала молочной продукцией ТОО «Садчиковское». - Мы все надеемся распродать, товара привезли много. Будем работать, пока покупатели не начнут расходиться. На сливочное масло сегодня мы сделали низкую цену, оно пользуется у меня спросом.

Социальная дистанция соблюдалась редко

Мясо на этой ярмарке оказалось явно не в тренде. Говядину можно было купить за 1 800 тг, свинину за 1 900 тг. Но больших очередей у прилавков с мясом мною замечено не было. Продавец из Костаная Максим на ярмарочном прилавке разложил фарш: свиной продавал за 1200 тг, говяжий - за 1850 тг, из индейки - за 800 тг за килограмм.

Продавец Максим на ярмарку приехал в 6 утра

- Стоим здесь с 6 часов, первые клиенты стали подходить уже в 7 утра, - рассказал он. - Мы снизили цену примерно на 100-200 тг. Но народу на ярмарке сегодня немного. Мы к наплыву готовы, поставили санитайзер, запаслись масками.

Мясо особым спросом не пользовалось

Маски кажется были у всех, но многие предпочитали носить их на подбородке. В мороз они очень быстро пропитываются влагой, мне приходилось менять их каждые 30 минут.

- Честно говоря, я думал, что здесь смогу купить дешевое подсолнечное масло, - отметил житель Костаная Талгат. - Звонил заранее в управление сельского хозяйства, мне обещали, что будут продавать 5-литровые бутыли за 1940 тг. Но в реальности они значительно дороже и почти не отличаются от ценников на центральном рынке. Хорошо хоть мясо подешевле здесь нашел.

Подсолнечное масло из стабфонда раскупили за час

Подсолнечное масло из стабфонда уже к 9.50 полностью раскупили. Его ещё можно было купить у товаропроизводителей из районов, но стоило оно уже в разы дороже — от 2 975 до 3 275 тг за бутыль в 5 литров.

Гизат Каленов следил за продажей продуктов из стабфонда

- Мы привезли на ярмарку 2 тонны подсолнечного масла, продавали его по 2500 тг за 5-литровую бутыль, - рассказал «НГ» представитель СПК «Тобол» Гизат КАЛЕНОВ, эта организация занимается распространением продуктов первой необходимости из стабилизационного фонда. - Вывезли ещё по тонне другой продукции: рис по 230 тг, гречку по 310 тг, макаронные изделия по 175 тг, говядину по 1700 тг за килограмм. Стараемся увеличивать ассортимент, много овощей привезли сегодня, но в объёмах примерно так же, как и осенью.

На ярмарке дежурили несколько отрядов полиции, но они в основном следили за правопорядком.

Полицейские следили за правопорядком, но на очереди никак не реагировали

- За дистанцией следят мониторинговая группы, - сообщили "НГ" 8 января в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полицейские только обеспечивают охрану общественного порядка. К месту ярмарки будут приближены патрули. Также участковый контролирует соблюдение общественного порядка.

Однако, никаких мониторинговых групп за 1,5 часа блуждания по разным концам ярмарки я не увидел. В лучшем случае продавцы завидев фотокамеру поднимали с подбородка, как забрало рыцарского шлема, марлевые маски и просили покупателей создать социальную дистанцию. И то не все.

Маски не надевали ни продавцы, ни покупатели

На ярмарке также дежурили представители управления предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костанайской области, но они в процесс торговли никак не вмешивались. Хотя именно они — организаторы мероприятия. От комментариев прессе чиновники отказались. Не стала разговаривать с журналистами и дежурившая на ярмарке руководитель отдела предпринимательства Костаная Илона Тимошенко, такой же тактики придерживаются и в пресс-службе акимата Костаная.

Фото Георгия ГОВОРОВА