Анонс ярмарки опубликован на сайте акимата Костаная. Место проведения - Сити-центр. Начало торговли запланировано на 9.00.

Фото из архива "НГ"

"9 января 2021 года в Костанае проводится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%", - говорится в сообщении отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная.

На вопрос "НГ" о том, кто конкретно отвечает за соблюдение санитарных норм на предстоящей ярмарке, в пресс-службе акимата Костаная пока ответить не смогли.

На прошлой ярмарке, которую провели в Костанае 17 октября, возле прилавков образовались очереди, а сотрудников акимата, которые могли бы контролировать соблюдение нормы о социальной дистанции, в Сити-центре не было.

- За дистанцией следят мониторинговая группы, - сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полицейские только обеспечивают охрану общественного порядка. К месту ярмарки будут приближены патрули. Также участковый контролирует соблюдение общественного порядка.