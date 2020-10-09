Приговор в отношении бывшего главного врача фтизио-пульмонологического центра Костанайской области (ранее противотуберкулезный диспансер) Любови Муржакуповой, ее бывшего главного бухгалтера Акмарал Базылбековой и представителя фирмы-поставщика ТОО "Тас-Фарм" Сауле Курмановой огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 9 октября.

Все трое признаны виновными в приеме-передаче взятки в значительном размере.

- Муржакупова, зная о спецпорядке, задалась преступной целью незаконного обогащения и через своего посредника Базылбекову получила от Курмановов взятку в размере 236 000 тенге, - зачитал приговор судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Курманова, зная, что Муржакупова может способствовать беспрепятственному заключению договор на поставку дезсредств и способствовать заключению договоров способом из одного источника в будущем, согласилась на передачу взятки. Взятка передавалась 18 июня. Базылбекова оставила себе 126 000 тенге, а Муржакуповой занесла 19 июня 110 000 тенге.

С учетом характеристик подсудимых и отсутствием у всех троих судимостей суд назначил Муржакуповой штраф в 50-кратном размере от суммы взятки (11 800 000 тенге), Базылбековой - штраф в 10-кратном размере (2 366 000 тенге), Курмановой - штраф в 20-кратном размере (4 720 000 тенге). Согласно приговору, все трое пожизненно лишены права занимать государственные и приравненные к ним должности.

Разъясняя приговор, судья отметил, что не стал лишать свободы Муржакупову, как того просил прокурор, учитывая ее положительную характеристику.

Гособвинение просило в прениях назначить бывшему главврачу 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Для Курмановой прокурор просил штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, но судья увеличил его вдвое.

Трое подсудимых и их адвокаты сообщили, что приговор им понятен и никаких вопросов не задали.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

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