Судебное разбирательство в отношении двух должностных лиц противотуберкулезного диспансера (сейчас - областного фтизио-пульмонологического центра) и предпринимателя началось в суде № 2 Костаная сегодня, 15 сентября.

На скамье подсудимых: главный врач Любовь МУРЖАКУПОВА, бывший главный бухгалтер Акмарал БАЗЫЛБЕКОВА и представитель ТОО «Тас-Фарм» Саида КУРМАНОВА. Все трое обвиняются по коррупционным статьям при передаче-получении взятки в значительном размере, все находятся под подпиской о невыезде.

Согласно материалам уголовного дела, во время обострения эпидемиологической ситуации Муржакуповой поручили открыть провизорный госпиталь на базе отделения фтизио-пульмонологического центра, расположенного в Тобыле. В госпитале лечили больных с подозрением на Covid-19, для борьбы с которым требовалась закупка медпрепаратов, в том числе - дезинфицирующих средств.

- Муржакупова достоверно знала, что в связи с пандемией и в период обострения эпидемиологической ситуации госзакупки проводятся по спецпорядку, при котором средства для борьбы с Covid-19 можно приобретать способом из одного источника, - зачитал обвинительное заключение в суде прокурор Асылхан САБИТОВ. - В связи с этим она задалась преступной целью обогатиться и заключила 6 договоров на приобретение дезсредств с ТОО «Тас-Фарм». Для заключения договора из одного источника и оказания содействия в будущем Муржакупова попросила от представителя ТОО «Тас-Фарм» Курмановой взятку в размере 20% от общей суммы договоров. Это составило 3,2 млн тенге от 16 млн тенге. Посредником в получении-передачи взятки выступила бухгалтер Базылбекова.

Как установило следствие, после заключения договоров Базыбекова встретилась с Курмановой и сообщила, что требуется 3,2 млн тенге для передачи Муржакуповой. Саида Курманова ответила, что может передать лишь 10-15% от суммы госзакупа.

- С мая по июнь 2020 года Муржакупова поручила Базылбековой ускорить получение взятки от Курмановой, - сообщил гособвинитель. - 18 июня Курманова, находясь в служебном кабинете главного бухгалтера Базылбековой в центре, расположенном по ул. Баймагамбетова, 5, передала 236 000 тенге и завила, что размер взятки - окончательный. Из этих средств Базылбекова 126 000 тенге оставила себя, а 110 000 тенге на следующий день отдала Муржакуповой.

Прокурор в рамках обвинительного заключения пока не уточнил, как в итоге поймали подсудимых.

Любовь Муржакупова на вопрос суда о признании вины сообщила:

- Обвинение мне понятно, вину полностью не признаю.

Акмарал Базылбекова и Саида Курманова полностью признали вину в суде.

Саида Курманова

- Признаю, что передавала деньги, но отдала не всю взятку, - ответила Курманова.

На следующем заседании, назначенном на 18 сентября, суд начнет допрос свидетелей.

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