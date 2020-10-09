Прения по уголовному делу о передаче взятки за заключение договора о поставке дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя, открытого на базе тубдиспансера, прошли в суде № 2 Костаная 8 октября.

Подсудимые - бывший главный врач фтизио-пульмонологического центра Костанайской области (ранее противотуберкулезный диспансер) Любовь МУРЖАКУПОВА, бывший главный бухгалтер тубдиспансера Акмарал БАЗЫЛБЕКОВА и представитель фирмы-поставщика ТОО «Тас-Фарм» Саида КУРМАНОВА - высказывали свои позиции очень эмоционально.

Акмарал Базылбекова вновь заявила, что сказала в суде чистую правду

Все трое находятся под подпиской о невыезде. В своих показаниях на процессе Муржакупова полностью отрицала обвинение. Курманова признала вину частично, заявив, что дала 100 000 тенге Базылбековой в качестве подарка за получение информации с сайта госзакупок. Базылбекова вину признала полностью, пояснив, что главный врач попросила ее взять 20% отката (3,2 млн тенге) с ТОО «Тас-Фарм» за поставку дезредств. Однако, по словам бухгалтера, представитель Курманова принесла ей 18 июня только 236 000 тенге, из которых 110 000 тенге Муржакупова «чисто машинально и по ошибке» отдала главному врачу, а 126 000 тенге, которые как раз и были предназначены Муржакуповой, оставила себе.

Любовь Муржакупова сообщила, что получала деньги от Базылбековой, но не в качестве взятки, а в качестве займа.

- Я часто занимала у нее деньги в долг, - пояснила суду бывший главный врач. - На этот раз мне нужно было оплатить покраску шуб, а еще деньги нужны были моей сестре, проживающей в Актобе. Изначально я просила у Базылбековой несколько миллионов, поэтому, когда она принесла всего 110 000 тенге, спросила: «Почему так мало?» Когда объявили режим ЧП, я была на больничном, поэтому процедурой госзакупок занималась главный бухгалтер, которая использовала мою ЭЦП. Базыбекова была профессионалом, я ей доверяла и не думала, что у нее свои корыстные интересы. Договор с ТОО «Тас-Фарм» подписывала Базылбекова. Даже есть приказ о том, что она может использовать мою ЭЦП. Моя ошибка в том, что я не успела его (приказ - "НГ") подписать...

Муржакупова также заявила, что давно знает Базылбекову как «психоэмоционально не очень устойчивую», хотя и «профессионала своего дела».

- Взять в посредники Базылбекову было бы самоубийством! - сказала подсудимая. - Она очень трусливая, а я знаю психологию людей.

На вопрос гособвинителя, почему на одной из видеозаписей, исследованных в суде, Муржакупова говорит шепотом, она ответила: «Нас научили на всех уровнях, что даже у стен есть уши и все может записываться».

Показания Саиды Курманововй оказалась неожиданными для участников процесса - она заявила, что не имеет отношения к ТОО «Тас-Фарм» и является директором ТОО «Дез-Плюс».

- 18 июня, накануне Дня медраотника, я действительно встретилась с Базылбековой у нее в кабинете, - рассказала Курманова. - Принесла коробку конфет "Merci”, дезсредства на апробацию, так как у многих медиков на некоторые средства аллергия, и 100 000 тенге. Эти деньги с меня вымогала Базылбекова, как у директора ТОО «Дез-Плюс», за информацию о госзакупках, которые можно выиграть способом из одного источника. С Муржакуповой я никогда не встречала и не знала ее.

Однако в прениях государственный обвинитель Асылхан САБИТОВ заявил, что вина подсудимых полностью доказана.

- Муржакупова уверяет, что 110 000 тенге, которые принесла ей в качестве взятки Базылбекова, получившая их от Курмановой за беспрепятственную поставку дезредств, были не взяткой, а займом, - пояснил прокурор. - Якобы эти деньги нужны были ей для платы за покраску шуб, которые она отдала в химчистку еще в марте. Однако свидетель Ващенко пояснила, что это не так.

Хозяйка химчистки «Помощница» Лариса ВАЩЕНКО на одном из допросов в суде показала, что весной этого года Муржакупова принесла ей две норковые шубы на чистку и сразу внесла предоплату. И заодно клиентка поинтересовалась, сколько будет стоит покрасить шубы в изумрудный цвет.

- В августе пришла забирать шубы и согласилась на покраску, - пояснила свидетель. - Тогда же она попросила, чтобы чек за покраску ей выбили задним числом, чтобы там был указан март. Но я категорически отказалась и выбила чек как положено.

Прокурор в прениях также напомнил: Базылбекова четко пояснила суду, что денег в долг Муржакуповой она не давала.

- Таким образом считаю, что действия всех подсудимых квалифицированы верно, - сказал гособвинитель. - И прошу назначить Муржакуповой 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении), Базылбековой - штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, что составляет 2 336 000 тенге, Курмановой - штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, что также составляет 2 336 000 тенге.

Наказание также предусматривает пожизненное лишение права для всех подсудимых занимать государственные и приравненные к ним должности. Конфискацию имущества гособвинитель не запрашивал.

Адвокат Базылбекой Антон КИМ в прениях отметил, что его подзащитная единственная давала «правдивые и стабильные показания, изобличившие остальных подсудимых».

- Считаю, что в обвинительном акте очень много противоречий, - сказала адвокат Курмановой Екатерина ШВАЛЕВА. - Сначала сказано, что взятка предназначалась за уже заключенные договоры, потом - за будущие договоры. Также указано, что Базылбекова по указанию Муржакуповой требовала 20%, что составляет 3,2 млн тенге. Но когда Курманова принесла всего лишь 100 000 тенге, Базылбекова не спросила, почему не 3,2 млн тенге, хотя эти суммы разительно отличаются. Это доказывает, что взятку требовала Базылбекова, а миллионная сумма основана лишь на ее показаниях, которые следствие взяло за основу.

Адвокат Муржакуповой Меллетхан АХМАДИЕВ заявил, что его подзащитная брала деньги в долг, а обвинению не удалось доказать, что это взятка.

В последнем слове все подсудимые раскаялись, но причины для раскаяния указали разные.

- Я очень сожалею, что поддалась давлению Базылбековой и принесла ей деньги, - сказала Саида Курманова. - Я долго думала, поэтому долго не приходила. Но у меня не было выхода! Думала, что если не дам взятку, в последующем не выиграю ни один тендер на поставку товара.

- Я раскаиваюсь в том, что слишком доверяла людям! - сказала Любовь Муржакупова. - В частности - своей подчиненной Базылбековой. Я даже подумать не могла, что можно так долго работать с людьми, но они могут так подорвать доверие.

- Я очень сильно раскаиваюсь в содеянном, - со слезами пояснила Акмарал Базылбекова. - Я потеряла уважение коллег, родных, перечеркнула все, что было за эти годы. Я опозорила имя отца! Но я сказала чистую правду, и все подсудимые об этом знают...

Приговор по этому делу огласят сегодня, 9 октября.

Читайте также:

"Поручила ускорить получение взятки" - Главврача тубдиспансера обвиняют в коррупции при покупке дезсредств для борьбы с Covid-19

Весь апрель никому не верь - По коррупционному делу главврача тубдиспансера допросили свидетелей

«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае