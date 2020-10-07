Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября.

Суд перешел к допросу подсудимых. Их трое: бывший главный врач противотуберкулезного диспансера (ныне - областной фтизио-пульмонологический центр) Любовь МУРЖАКУПОВА, ее бывший главный бухгалтер Акмарал БАЗЫЛБЕКОВА и представитель фирмы-поставщика ТОО «Тас-Фарм» Саида КУРМАНОВА. Главврач отрицает обвинения, бухгалтер и предприниматель признали их полностью.

Согласно материалам уголовного дела, Муржакупова воспользовалась тем, что в связи с пандемией в апреле был установлен специальный порядок для закупа необходимых для борьбы с коронавирусом средств из одного источника. В этот период главный врач успела заключить с ТОО «Тас-Фарм» 6 договоров на поставку дезсредств, предназначенных для отделения провизорного госпиталя Тобыла, которое относилось к тубдиспансеру. Когда договоры на общую сумму 16 млн тенге уже были заключены, Муржакупова потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.

О том, как передавались деньги, в суде подробно рассказала бывший главный бухгалтер.

- Я проработала в тубдиспансере 2 года и 7 месяцев, но с Любовью Муржакуповой была знакома около 10 лет, - сообщила Акмарал Базылбекова. – В период пандемии, когда установили спецпорядок, нам нужно было закупить дезсредства. Заявку на их поставку из одного источника – ТОО «Тас-Фарм» - утвердила Муржакупова. В конце апреля она пригласила меня к себе и сказала, чтобы я вышла на представителя «Тас-Фарм» и поговорила о сумме отката в 20%. Естественно, я согласилась, потому что она же руководитель. В случае удачного исхода она обещала меня поощрить за оказанную услугу.

Базылбекова пояснила, что на Саиду Курманову она вышла в начале мая. На тот момент договоры были заключены, часть товара оплачена и даже шла поставка дезсредств.

- Когда Курманова подошла, я изложила ей предложение главного врача, - объяснила бывший главный бухгалтер. - Она сразу отказалась, сказав, что это очень большая сумма. И сказала, что сможет дать 10%, максимум 15%. Когда я передала этот разговор Муржакуповой, она была недовольна, но в итоге согласилась.

После этого, по словам свидетеля, Курманова пропала почти на два месяца. Все это время главный врач нервничала и настаивала, чтобы Базылбекова ускорила получение денег от представителя ТОО «Тас-Фарма».

- Я думала, она вообще уже не появится, - сообщила в суде Базылбекова. – Но как раз в День медика она пришла ко мне в кабинет, поздравила, принесла коробку конфет и коробку из-под медикаментов. Когда я ее открыла, то увидела деньги и сразу поняла, что это взятка. И поняла, что это окончательная сумма, раз человек надолго пропал, а потом со мной распрощался.

В коробке, как пояснила Базылбекова, было 236 000 тенге. Она отсчитала 110 000 тенге себе и 126 000 тенге для Муржакуповой. Но, когда брала стопку, перепутала и понесла главному врачу 110 000 тенге вместо 126 000 тенге. В суде пояснила, что «чисто машинально взяла не ту стопку, потому что руководство, естественно, должно больше получать». Когда пришла в кабинет Муржакуповой, той было некогда из-за мероприятий и поздравлений.

- Когда я на следующий день зашла в кабинет к Муржакуповой и занесла ей деньги, она удивилась, почему так мало, но взяла деньги, - пояснила Базылбекова. – Вину признаю полностью, раскаиваюсь.

На вопросы адвокатов Муржакуповой о том, только ли главный врач влияла на исход госзакупок и определяла фирму, с которой заключать договоры о поставке товара из одного источника, Базылбекова отвечала утвердительно. И добавляла, что не подписывала договоры с помощью электронно-цифровой подписи главного врача.

- Это полная ложь и доказать это несложно! - заявила в суде Муржакупова. – Мои показания о том, что она использовала мою ЭЦП, могут подтвердить наши юрист и экономист. У нас не было специально отдела, занимающегося госзакупками, ими занималась главный бухгалтер. Причем она настаивала на этом, говорила, что это ее личная ответственность.

- По юристу и экономисту сразу могу ответить, что это ее люди, они скажут все, что она им скажет, - ответила Базылбекова. – В остальном я сказала чистую правду.

Очередное слушание назначено на 8 октября.

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