Рассмотрение уголовного дела в отношении главного врача противотуберкулезного диспансера (ныне - областного фтизио-пульмонологического центра) Любови Муржакуповой, бывшего главногобухгалтера диспансера Акмарал Базылбековой и представителя ТОО «Тас-Фарм» Саиды Курмановой продолжилось в суде № 2 Костаная 30 сентября.

Азамат Кулалинов (в левом нижнем углу) рассказал, как проверяли документацию тубдиспансера / Кадр из видео

Они обвиняются в передаче и получении взятки в значительном размере за подписание договора о поставке дезинфицирующих средств. Дезсредства требовались для обработки провизорного госпиталя, созданного на базе отделения фтизио-пульмонологического центра, расположенного в Тобыле.

Согласно материалам уголовного дела, Муржакупова достоверно знала, что в связи с пандемией и в период обострения эпидемиологической ситуации госзакупки проводятся по спецпорядку, при котором средства для борьбы с Covid-19 можно приобретать способом из одного источника. Для заключения договора и оказания содействия в будущем Муржакупова попросила от Курмановой взятку в размере 20% от общей суммы закупки. Эта доля составила 3,2 млн тенге от 16 млн тенге. Посредником выступила бухгалтер. Курманова и Базылбекова вину уже признали, Муржакупова ее полностью отрицает.

30 сентября в суде допросили сотрудника департамента по противодействию коррупции по Костанайской области Азамата КУЛАЛИНОВА, который проводил проверку документации в тубдиспансере.

- Проверка проводилась на основании постановления департамента по противодействию коррупции и на основании письма департамента внутреннего государственного аудита, - пояснил он. - В результате проверки были выявлены нарушения Постановления РК о спецпорядке, согласно которому договоры, заключенные главврачом тубдиспансера с руководством ТОО «Тас-Фарм,были признаны неправомерными. Хотя на момент проверки договоры были исполнены,а товар поставлен.

Как пояснил Кулалинов, согласно изменениям, внесенным в спецпорядок, с 10 апреля 2020 года госучреждения могут заключать договоры способом из одного источника только с товаропроизводителями. А сертификат, предоставленный ТОО «Тас-Фарм», показывает, что производителем дезсредств была другая фирма.

- Так как договоры с «Тас-Фармом» на поставку дезсредств были заключены 13 и 14 апреля, то есть, после вступления в законную силу изменений, они являлись неправомерными, - пояснил свидетель.

Адвокат Муржакуповой пояснила, что договор на подписание был отправлен подрядчику - ТОО «Тас-Фарм» - 9 апреля. У поставщика есть 5 рабочих дней на его подписания. То есть, процедура выбора поставщика прошла до 10 апреля, а следовательно, является законной, убеждала защитник.

- Вы должны были отозвать эти договоры, - сказал Кулалинов. - Потому что их заключение после 10 апреля являлось незаконным.

- Где об этом сказано? - возмутилась адвокат. - Я сделала адвокатский запрос в Министерство финансов, которое разъяснило, что прямое действие постановления возникает с 10 апреля 2020 года. И его изменения не распространяются на правоотношения, возникшие до вступления постановления в законную силу. Процедура выбора поставщика прошла до 10 апреля, тогда каким образом действие постановления распространяется на данные правоотношения?

- Основанием является сам договор, который заключался способом из одного источника, - объяснил Кулалинов. - Поставщик был выбран не через конкурс, не путем ценового предложения, поэтому вы должны были расторгнуть такой договор.

Адвокат с этим категорически не согласилась и пояснила, что еще выскажется об этом в прениях.

Очередное заседание по этому делу назначено на 2 октября.