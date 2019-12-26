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Адам
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
лимон: одна рыжая самка собрала всех кобелей с округи, автор ролика видимо по этому не прокомментировала пикантный момент. наверное оне феменистка ! :lol: ))
26.12.19 01:09
лимон
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
никогда не видели собачью свадьбу? и одна рыжая самка собрала всех кобелей с округи, автор ролика видимо по этому не прокомментировала пикантный момент.
26.12.19 00:09
elektron
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
таноми52: есть поддерживающие вашу борьбу! Это больше борьба Давида с Голиафом. Общество тоже ещё не выросло, за качание прав, пока лично не коснётся. В любом случае удачи! И пока такие люди...
25.12.19 23:00
Vit
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
Как только начнут стрелять. Сразу появятся у каждой собаки хозяин и двор.
25.12.19 20:24
Добринцофф
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
По Затоболовке много таких стай бегает,я то на машине мне пофиг конечно ,а если на ребёнка не дай бог нападут.
25.12.19 20:13
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По 2,5 года получили фигуранты дела о массовой гибели рыбы в Атырау

26 декабря 2019, 08:40 |  Криминал

В Атырауском городском суде №2 огласили приговор по делу о массовой гибели рыбы в Урале в декабре прошлого года. Виновными признаны бывшие руководители предприятия "Атырау су арнасы", сообщает "Ак Жайык".


Экс-директор Руслан Курметов признан виновным по ч. 2 ст. 371 («Халатность, повлекшая тяжкие последствия»),  ч. 3 ст. 328 («Загрязнение вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде») и ч.2 ст. 204 («Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб») УК РК и приговорён по совокупности к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Замдиректора предприятия Виктора Сущенко и начальника водоочистной станции Михаила Чурсина признали виновными по статьям "Загрязнение вод, повлёкшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде" и "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб". Каждому назначено также по 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание осуждённые будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда. Отсчёт их срока начался 25 декабря.

Осуждённые заявили, что не согласны с решением суда. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Кроме того, суд постановил взыскать с КГП "Атырау су арнасы" материальный ущерб в пользу Атырауской областной теринспекции лесного хозяйства и животного мира в размере 13,924 млн тенге, в пользу Урало-Атырауского осетрового завода – 429,438 млн тенге, в пользу ТОО "Луговской конный завод" – 1,5 млрд тенге.

В начале декабря 2018 года в реке Урал зафиксировали массовую гибель рыбы. Тогда погибло более 100 тонн. Рыба гибла и в реке, и в садковых хозяйствах региона. К расследованию подключилась спецгруппа МВД Казахстана, которая расследовала дело по статье 328 УК РК – "Загрязнение, засорение или истощение вод".

В конце мая 2019 года досудебное расследование назвало причину массовой гибели рыбы в декабре прошлого года в реке Урал. Ею стал сброс вод КГП "Атырау су арнасы" с повышенным содержанием хлора.

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1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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