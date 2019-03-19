Пять несанкционированных источников сброса обнаружили на реке Урал в Атырау
Пять несанкционированных источников сброса, собственники которых неизвестны, обнаружила на реке Урал межведомственная комиссия, расследующая факты массового мора рыбы в Атырау, сообщает informburo.kz пресс-служба министерства энергетики. В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники местного акимата определяют собственников несанкционированных сбросов.
Кроме того, для проведения комплексных исследований рек Урал и Кигач акиматом области выделено 80 млн тенге из местного бюджета.
- Работы начнутся с апреля и будут продолжаться 3 месяца, - рассказали в Минэнерго.
По данным ведомства, основными задачами исследования станут выяснение экологического состояния реки Урал, определение способов пополнения, увеличение рыбных запасов реки и изучение ихтиофауны.
- Ожидаем получить рекомендации от квалифицированных специалистов для разрешения экологической ситуации. На основе их рекомендаций будет разработан комплексный план мероприятий по восстановлению и улучшению состояния реки Урал, – отметили в ведомстве.
В 433 млн тенге оценили ущерб государству от гибели рыбы в Атырау. Массовый мор рыбы в Урале начался в начале декабря прошлого года. Рыба гибла и в реке, и в садковых хозяйствах региона.
После этого к расследованию мора рыбы в реке Урал в Атырау подключилась спецгруппа МВД Казахстана, которая возбудила уголовное дело по статье 328 УК РК – "Загрязнение, засорение или истощение вод".
Уровень обеспокоенности общества этой проблемой демонстрирует тот факт, что впервые в истории Казахстана граждане собрали деньги на проведение журналистского расследования по факту массового замора рыбы.
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