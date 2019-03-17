Казахстанцы за полчаса собрали деньги на журналистское расследование гибели рыбы в Атырау

Это первое журналистское расследование в Казахстане, которое проведут за счёт краудфандинга, передает Informburo.kz.

14 марта журналисты проекта Hola news начали сбор средств на краудфандинговой платформе start-time.kz для расследования гибели рыбы в водоёмах Атырау. Необходимые 380 000 тенге были собраны за 30 минут. Этих денег должно хватить на перелёт Алматы – Атырау в обе стороны и проживание с расходами для двух журналистов издания в течение четырёх дней.

"Мы отчитаемся перед вами за каждую копейку, потраченную в поездке. Это будет новое слово в развитии казахстанской журналистки и гражданского общества! В то время, когда по всей стране блокируется интернет, в то время, когда принимаются законы, затрудняющие работу журналистов, мы покажем власти нашу силу – силу гражданского общества. Если для вас важна правда, если для вас важна свобода слова, честная и объективная журналистика – примите участие в нашем проекте!" – говорится на странице сбора денег.

По словам руководителя проекта Hola news Гульнар Бажкеновой, всё началось с того, что пользователи социальных сетей сами начали предлагать средства, чтобы журналисты приезжали в отдалённые районы Казахстана.

"Позавчера ночью я начала натыкаться в социальной сети на посты, в которых ругают и оскорбляют журналистов, которые замалчивают катастрофу в Атырау, – прокомментировала Гульнар Бажкенова. – Я решила выступить адвокатом журналистов, ведь люди не выходят на митинги с нами, когда принимают очередную поправку в закон о СМИ. Мы независимое СМИ, которое не зависит от государственного заказа, а доходов с рекламы не всегда хватает на зарплатный фонд. Я предложила всем тем, кто так беспокоится, скинуться, чтобы объективно осветить ситуацию".

Сбор средств на краудфандинговой платформе будет открыт ещё четыре дня. На момент выпуска статьи было собрано 416 500 тенге при необходимых 380 000. На остаток средств планируется осветить проблемы в других частях Казахстана. В комментариях к посту Бажкеновой о сборе средств уже собралось несколько новых предложений.

Это первое журналистское расследование в Казахстане, которое проведут за счёт краудфандинга. Его участники получают различные бонусы: от завтрака с любимым журналистом или книги Гульнар Бажкеновой до возможности заказать материал на выбранную тему, с условием, что в саму историю заказчик не будет вмешиваться и статья будет объективной.

Массовый мор рыбы в Урале начался в начале декабря прошлого года. Рыба гибла и в реке, и в садковых хозяйствах региона.

После этого к расследованию массового мора рыбы в реке Урал в Атырау подключилась спецгруппа МВД Казахстана, которая расследует дело по статье 328 УК РК – "Загрязнение, засорение или истощение вод".