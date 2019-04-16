В Казахстане назвали причину массовой гибели рыбы в реке Урал

Заместитель начальника следственного департамента МВД Казахстана Мухтар Кожаев заявил, что причиной массовой гибели рыбы в городе Атырау в реке Урал стал хлор, сообщает webinfo.kz.

Фото Tengrinews.kz



По словам Кожаева, первые результаты экспертизы были получены 03.04.2019. Он отметил, что сейчас выявляется источник загрязнения. Затянулся процесс выяснения причин, приведших к гибели рыбы.

Заместитель начальника следственного департамента добавил, что с берегов Урала в процессе таяния льда было собрано около 10 тонн мертвой рыбы. В конце прошлого месяца была инициирована экспертиза, которая и должна выявить причину нового мора рыбы.





