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В Казахстане назвали причину массовой гибели рыбы в реке Урал
16 апреля 2019, 14:12 | Общество
Заместитель начальника следственного департамента МВД Казахстана Мухтар Кожаев заявил, что причиной массовой гибели рыбы в городе Атырау в реке Урал стал хлор, сообщает webinfo.kz.
Фото Tengrinews.kz
По словам Кожаева, первые результаты экспертизы были получены 03.04.2019. Он отметил, что сейчас выявляется источник загрязнения. Затянулся процесс выяснения причин, приведших к гибели рыбы.
Заместитель начальника следственного департамента добавил, что с берегов Урала в процессе таяния льда было собрано около 10 тонн мертвой рыбы. В конце прошлого месяца была инициирована экспертиза, которая и должна выявить причину нового мора рыбы.
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