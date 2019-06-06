Атырауская ТЭЦ признала вину в массовой гибели рыбы в Урале

В Атырау представители теплоэлектроцентрали признали вину в массовой гибели рыбы в Урале. Местная компания возместила убытки. Предварительная сумма ущерба государству составила около 433 млн тенге, передает "Мой город".

Фото Tengrinews.kz

По словам начальника отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серика Жанузакова, одно уголовное дело уже прекращено, так как ТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки.

По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители "Атырау су арнасы". Дело находится в прокуратуре на проверке, после чего его передадут в суд.

Из-за массовой гибели рыбы компетентными органами возбуждено два уголовных дела по статьям "Нарушение правил охраны рыбных запасов" и "Загрязнение, засорение или истощение вод".

Предварительный ущерб от гибели почти 12 тонн рыбы в реке Урал в Атырау оценили примерно в 433 млн тенге. Финансовые потери от оставшейся 101 тонны пока неизвестны. С 2 декабря 2018 года по 11 марта 2019 года в Атырауской области собрали и утилизировали более 111 тонн погибшей рыбы. Из них 103 тонны – искусственно выращенная рыба осетровых пород Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода и Луговского конного завода.

Массовый мор рыбы в Урале начался в начале декабря прошлого года. Рыба гибла и в реке, и в садковых хозяйствах региона.

После этого к расследованию массового мора рыбы в реке Урал в Атырау подключилась спецгруппа МВД Казахстана, которая расследует дело по статье 328 УК РК – "Загрязнение, засорение или истощение вод".

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