Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Атырауская ТЭЦ признала вину в массовой гибели рыбы в Урале

6 июня 2019, 09:06 |  Происшествия

В Атырау представители теплоэлектроцентрали признали вину в массовой гибели рыбы в Урале. Местная компания возместила убытки. Предварительная сумма ущерба государству составила около 433 млн тенге, передает "Мой город".

  Фото Tengrinews.kz

По словам начальника отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серика Жанузакова, одно уголовное дело уже прекращено, так как ТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки.

По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители "Атырау су арнасы". Дело находится в прокуратуре на проверке, после чего его передадут в суд.

Из-за массовой гибели рыбы компетентными органами возбуждено два уголовных дела по статьям "Нарушение правил охраны рыбных запасов" и "Загрязнение, засорение или истощение вод".

Предварительный ущерб от гибели почти 12 тонн рыбы в реке Урал в Атырау оценили примерно в 433 млн тенге. Финансовые потери от оставшейся 101 тонны пока неизвестны. С 2 декабря 2018 года по 11 марта 2019 года в Атырауской области собрали и утилизировали более 111 тонн погибшей рыбы. Из них 103 тонны – искусственно выращенная рыба осетровых пород Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода и Луговского конного завода.

Массовый мор рыбы в Урале начался в начале декабря прошлого года. Рыба гибла и в реке, и в садковых хозяйствах региона.

После этого к расследованию массового мора рыбы в реке Урал в Атырау подключилась спецгруппа МВД Казахстана, которая расследует дело по статье 328 УК РК – "Загрязнение, засорение или истощение вод".

Читайте также:

В Казахстане назвали причину массовой гибели рыбы в реке Урал

Пять несанкционированных источников сброса обнаружили на реке Урал в Атырау

Казахстанцы за полчаса собрали деньги на журналистское расследование гибели рыбы в Атырау
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.06.19 12:51 В микрорайоне Юбилейный подачу горячей воды отложили на неопределенный срок
06.06.19 11:54 Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева
06.06.19 11:07 Появилась третья версия происхождения рудненского колеса обозрения
06.06.19 08:40 Евгений ШИБАРШИН: В условиях ясности
05.06.19 20:33 Холодную воду отключат на один день в жилых домах и социальных объектах Костаная
05.06.19 18:37 Главный врач костанайского онкодиспансера просит не лишать свободы, прокурор настаивает на 8 годах в колонии-поселении
05.06.19 17:26 Дождь, град, гроза и шквал - прогноз погоды на три ближайшие дня в Костанайской области не радует
05.06.19 17:10 "Все из-за ветра, ничего криминального нет", - вращающиеся кабинки на колесе обозрения в Рудном прокомментировали в ТОО "АлатауГорСТрой"
05.06.19 15:24 Обошлось без жертв - ДТП с участием трех машин прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
05.06.19 14:02 Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная прокомментировал начальник ДП

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 220
Пользователей: 1
Всего: 221

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх