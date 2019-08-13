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Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

13 августа 2019, 12:27 |  Общество

Республиканская ономастическая комиссия разрешила присвоить безымянной до сих пор улице в микрорайоне Аэропорт имя известного костанайского хирурга Дмитрия Герасимова. Об этом "НГ" сегодня, 13 августа, сообщил депутат мажилиса Парламента  РК Иван КЛИМЕНКО. 

Фото из архива "НГ"

- Я обращался в областной акимат и министерство культуры и спорта РК, где мне подтвердили, что решение РОК положительное. Соответствующие документы должны поступить в акимат сегодня или завтра, - сообщил "НГ" Клименко. - Я доволен, как один из организаторов инициативы увековечения памяти Дмитрия Герасимова. Таких людей нельзя забывать. Он начинал работать в тяжёлые для страны 90-е годы, но никуда не уехал и не ушёл из профессии. Дважды ему предлагали стать главным врачом, а он отказывался, чтобы не отвлекаться от ежедневных операций. Свой последний день он провёл на работе, сам болел, но всё же помогал своим маленьким пациентам. Эта улица будет хорошим примером для молодёжи.

Решение комиссии прокомментировал журналист Стас КИСЕЛЕВ, который ранее сообщал, что решение комиссии относительно присвоения улице имени Герасимова отрицательное.

- Решение о наименовании улицы в микрорайоне Аэропорт всё-таки принято - в соответствии с волеизъявлением тысяч костанайцев. В Костанае появилась улица имени любимого врача. Это уже точно. Это наша общая победа, - написал он на своей страничке в Facebook.

Напомним, что письма в поддержку присвоения одной из улиц Костаная имени Герасимова подписали более 6 500 горожан. В числе поддержавших эту инициативу были и депутаты.

Дмитрий Герасимов умер 14 января 2019 года. Буквально сразу в Костанае началось мощное общественное движение  за увековечение его имени.

5 апреля в Костанае состоялись публичные слушания. Предложений о том, какой именно улице дать имя врача, спасшего тысячи детей, было много. В итоге депутаты Костанайского городского маслихата проголосовали за присвоение имени Герасимова новой и пока безымянной улице в микрорайоне Аэропорт.


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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.08.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то возникают смутные сомнения во всей этой истории,зачем тогда профи журналист поднял вчера шумиху что Герасимовской улице не быть если буквально через час важный источник сообщил что все чики-пуки ) либо профи журналист поторопился и испортил сюрприз горожанам на праздник либо я не в курсе чегото...)
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§ юля елиссева
Re: Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.08.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу, что до ономастов дошло, что провоцировать сепаратизм среди славянского населения не стоит.
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§ maxsaf
Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
либо я не в курсе чегото...)

Очень даже может быть. :-)
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§ Сергей_я
Re: Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2764
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.08.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Слава богу, что до ономастов дошло, что провоцировать сепаратизм среди славянского населения не стоит.

славянского можно убрать, этот человек помогал ВСЕМ деткам, и просили не только славяне.
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§ Тот самый
Re: Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное комменты почитали после вчерашней статьи :-) :-) :-)
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