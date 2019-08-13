Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае

Республиканская ономастическая комиссия разрешила присвоить безымянной до сих пор улице в микрорайоне Аэропорт имя известного костанайского хирурга Дмитрия Герасимова. Об этом "НГ" сегодня, 13 августа, сообщил депутат мажилиса Парламента РК Иван КЛИМЕНКО.

Фото из архива "НГ"



- Я обращался в областной акимат и министерство культуры и спорта РК, где мне подтвердили, что решение РОК положительное. Соответствующие документы должны поступить в акимат сегодня или завтра, - сообщил "НГ" Клименко. - Я доволен, как один из организаторов инициативы увековечения памяти Дмитрия Герасимова. Таких людей нельзя забывать. Он начинал работать в тяжёлые для страны 90-е годы, но никуда не уехал и не ушёл из профессии. Дважды ему предлагали стать главным врачом, а он отказывался, чтобы не отвлекаться от ежедневных операций. Свой последний день он провёл на работе, сам болел, но всё же помогал своим маленьким пациентам. Эта улица будет хорошим примером для молодёжи.



Решение комиссии прокомментировал журналист Стас КИСЕЛЕВ, который ранее сообщал, что решение комиссии относительно присвоения улице имени Герасимова отрицательное.

- Решение о наименовании улицы в микрорайоне Аэропорт всё-таки принято - в соответствии с волеизъявлением тысяч костанайцев. В Костанае появилась улица имени любимого врача. Это уже точно. Это наша общая победа, - написал он на своей страничке в Facebook.

Напомним, что письма в поддержку присвоения одной из улиц Костаная имени Герасимова подписали более 6 500 горожан. В числе поддержавших эту инициативу были и депутаты.

Дмитрий Герасимов умер 14 января 2019 года. Буквально сразу в Костанае началось мощное общественное движение за увековечение его имени.

5 апреля в Костанае состоялись публичные слушания. Предложений о том, какой именно улице дать имя врача, спасшего тысячи детей, было много. В итоге депутаты Костанайского городского маслихата проголосовали за присвоение имени Герасимова новой и пока безымянной улице в микрорайоне Аэропорт.



