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drakon
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alex_60: Ты же вроде в Швецию хотел по климату. Да, хотел БЫ. Но могу с октября, на 5 месяцев. Но уже сам не хочу. Здоровье - понимаш... :lol: :-o
07.08.19 12:14
Сергей_я
КНБ завершил тестирование сертификата безопасности
drakon: Всё, в ВАЦАПЕ удалил, все иностранные контакты. Не хочу их подставлять... не переживайте, ватцап по умолчанию все сливает, тока в СШП уже.
07.08.19 12:09
Сергей_я
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alex_60: да, все логично. даванули посильнее, что б народ не плакал из-за повышения цен на тарифы.
07.08.19 12:06
Серый волк
Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае
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07.08.19 12:05
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Быстрее удаляйте, тут нельзя такое постить )))
07.08.19 11:59
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КНБ завершил тестирование сертификата безопасности

7 августа 2019, 08:37 |  Государство

Тестирование сертификата безопасности завершено, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

Фото Турар Казангапов

"Комитетом национальной безопасности успешно завершено тестирование применения сертификата безопасности. Создана система по предотвращению киберугроз как в кибер-, так и информационном пространстве", - заявили в ведомстве.

"Национальным координационным центром информационной безопасности только за истекший месяц выявлено более 8 миллионов фактов вирусной активности и 130 тысяч кибератак в отношении государственных органов и частных компаний. Выявлены факты кибершпионажа в отношении ряда госорганов".

"Наряду с этим изучены проблемные вопросы, связанные с внедрением сертификата, а также оказанием влияния на работу сетей операторов связи. Применение сертификата безопасности в дальнейшем будет осуществляться при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер- и информационных атак, с предварительным уведомлением граждан Казахстана", - подчеркнули в КНБ.

"С учетом полученных положительных результатов тестирования КНБ информирует о прекращении тестирования с 7 августа. В ближайшее время на официальном сайте будут размещены инструкции по удалению сертификата безопасности с личных устройств".

"Комитет национальной безопасности уведомляет о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан по хранению персональных данных граждан на территории страны и выполнению требований уполномоченных органов по удалению противозаконной информации".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что протестированный КНБ сертификат безопасности будет использоваться только в случаях вторжения извне, а также отметил, что интернет-пользователям в ходе его тестирования не было доставлено неудобств.

"КНБ по моему поручению провел тестирование сертификата безопасности в рамках программы "Киберщит". Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне. Неудобств пользователям интернета нет. Благодарю КНБ", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

"Быстрое завершение тестирования сертификата безопасности по программе "Киберщит" показало высокий уровень технической оснащенности на случай кибератак извне, ранее имевших место неоднократно. Главное - неудобств пользователям интернета в КЗ не будет. Все опасения не имеют оснований", - добавил Президент Казахстана. 

Ранее жителей Нур-Султана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в Интернет. Как заявлялось, это делается ради "усиления защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз". 

Позже в Генеральной прокуратуре высказались о безопасности данных казахстанцев и подчеркнули, что государство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, сообщений.

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* drakon
Re: КНБ завершил тестирование сертификата безопасности
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17025
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё, в ВАЦАПЕ удалил, все иностранные
контакты. Не хочу их подставлять... :-o :-o
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* Сергей_я
Re: КНБ завершил тестирование сертификата безопасности
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всё, в ВАЦАПЕ удалил, все иностранные контакты. Не хочу их подставлять...

не переживайте, ватцап по умолчанию все сливает, тока в СШП уже.
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