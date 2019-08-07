КНБ завершил тестирование сертификата безопасности

Тестирование сертификата безопасности завершено, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

Фото Турар Казангапов

"Комитетом национальной безопасности успешно завершено тестирование применения сертификата безопасности. Создана система по предотвращению киберугроз как в кибер-, так и информационном пространстве", - заявили в ведомстве.

"Национальным координационным центром информационной безопасности только за истекший месяц выявлено более 8 миллионов фактов вирусной активности и 130 тысяч кибератак в отношении государственных органов и частных компаний. Выявлены факты кибершпионажа в отношении ряда госорганов".

"Наряду с этим изучены проблемные вопросы, связанные с внедрением сертификата, а также оказанием влияния на работу сетей операторов связи. Применение сертификата безопасности в дальнейшем будет осуществляться при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер- и информационных атак, с предварительным уведомлением граждан Казахстана", - подчеркнули в КНБ.

"С учетом полученных положительных результатов тестирования КНБ информирует о прекращении тестирования с 7 августа. В ближайшее время на официальном сайте будут размещены инструкции по удалению сертификата безопасности с личных устройств".

"Комитет национальной безопасности уведомляет о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан по хранению персональных данных граждан на территории страны и выполнению требований уполномоченных органов по удалению противозаконной информации".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что протестированный КНБ сертификат безопасности будет использоваться только в случаях вторжения извне, а также отметил, что интернет-пользователям в ходе его тестирования не было доставлено неудобств.

"КНБ по моему поручению провел тестирование сертификата безопасности в рамках программы "Киберщит". Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне. Неудобств пользователям интернета нет. Благодарю КНБ", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

"Быстрое завершение тестирования сертификата безопасности по программе "Киберщит" показало высокий уровень технической оснащенности на случай кибератак извне, ранее имевших место неоднократно. Главное - неудобств пользователям интернета в КЗ не будет. Все опасения не имеют оснований", - добавил Президент Казахстана.

Ранее жителей Нур-Султана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в Интернет. Как заявлялось, это делается ради "усиления защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз".

Позже в Генеральной прокуратуре высказались о безопасности данных казахстанцев и подчеркнули, что государство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, сообщений.

Читайте также:

На Tele2, Beeline и Kcell подали в суд из-за сертификата безопасности

Как удалить сертификат Qaznet Trust Network

Забота о безопасности или усиление цензуры? О сюрпризах и секретах сертификата Qaznet - подробно

Могут ли блокировать VPN в Казахстане

Что такое сертификат Qaznet и безопасен ли он - разбирается сайт factcheck.kz