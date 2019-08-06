На Tele2, Beeline и Kcell подали в суд из-за сертификата безопасности
Группа юристов подала иски против четырех казахстанских мобильных операторов, передает Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©
Юристы решили судиться с компаниями Belline, Tele2/Altel и Kcell после получения sms с требованием установить сертификат.
"Мы решили обратиться в суд, чтобы разобраться в этом вопросе. И запретить отключать нам вообще Интернет, условно говоря, даже если мы не будем устанавливать сертификат", - рассказал юрист Станислав Лопатин.
По его словам, суды проходят в трех городах - в Алматы, Караганде и Нур-Султане.
"Мы подали (иск - Прим.) против Beeline в Алматы и Нур-Султане. Против Tele2 в Караганде и еще против Altel, по-моему, в Нур-Султане... Против Kcell еще подали в Нур-Султане... Против "Казахтелекома" нет, он же сам оператором не является. От "Казахтелекома" пока sms не приходили", - сказал Станислав Лопатин.
Группа юристов уверена, что судебный процесс против мобильных операторов связи из-за внедрения государственного сертификата безопасности привлечет необходимое внимание со стороны общественности.
Директор по PR компаний Altel и Tele2 Олжас Бибанов прокомментировал действия юристов. По его словам, они стараются добиться узнаваемости при помощи своего судебного иска.
"Они к нам напрямую не обращались, обратились в суд. Такие иски носят популистский характер. Преследуют цель добиться какой-то узнаваемости. Видимо, это помогает юристам быть узнаваемыми среди клиентов потенциальных", - сказал Бибанов.
Представитель мобильного оператора связи отметил, что инициатива по уведомлению абонентов об установке государственного сертификата безопасности принадлежит государственным органам.
"Важно понимать, что инициатива по уведомлению абонентов, не принадлежит операторам. В первую очередь, требование законодательства и это совместная работа с уполномоченными органами, которым операторы помогают исполнять требования по установке сертификата безопасности для своих абонентов", - сообщил директор по PR компаний Altel и Tele2.
По словам Бибанова, они будут разбираться с юристами в суде.
"Если товарищи хотят "поймать хайп" на этой теме, то они скорее всего его поймают", - заметил представитель компании.
На момент подготовки материала tengrinews.kz не получили комментарии от представителей Beeline и Kcell.
Ранее жителей Нур-Султана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в Интернет. Как заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, технические работы "направлены на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз".
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