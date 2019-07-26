Могут ли блокировать VPN в Казахстане

Могут ли в Казахстане заблокировать VPN, рассказали в Государственной технической службе КНБ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Технически эта возможность есть. Ключевое слово - технически. Блокировка происходит только по деструктивным страницам и контенту. Если будет решение суда или предписание уполномоченного органа, то VPN будет блокироваться. Если не будет, то значит - нет", - сказал заместитель директора ГТС КНБ Зекен Исмаилов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

По его словам, использовать казахстанский сертификат безопасности вместе с VPN возможно.

Ранее жителей Нур-Султана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в Интернет. Как заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, технические работы "направлены на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз".

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев связал сертификаты безопасности с защитой казахстанских детей.

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