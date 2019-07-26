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maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик: Но не на рабочем же месте! Эээ... каюсь, грешен многократно. Но такой статьи в УК нет. :lol:
26.07.19 13:54
maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная: Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал. А это разве кто-то оспаривал? Они признают - было. Но по обоюдному согласию. Какая экспертиза это опровергает?
26.07.19 13:50
Змея Подколодная
Могут ли блокировать VPN в Казахстане
Предлагаю вообще заглушку поставить)Тарелки тоже запретить. Транслировать исключительно Хабар, чтобы мы не забывали, как хорошо мы живем. Будем, как китайцы, но у тех хоть VPN разрешен и ВК.)))
26.07.19 13:46
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
К сожалению не у всех это получается и еще при этом на рабочем месте. Тогда добро пожаловать на "шконари". С такой статьей, по старой, тюремной традиции, будут рады видеть. Поделом, ибо...
26.07.19 13:37
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Я нг читаю. Тут такого не сказано. Изнасилование и прочие телесные закрепляются экспертизой. Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал.
26.07.19 13:33
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Могут ли блокировать VPN в Казахстане

26 июля 2019, 13:15 |  Государство

Могут ли в Казахстане заблокировать VPN, рассказали в Государственной технической службе КНБ, передает корреспондент Tengrinews.kz.   

Иллюстративное фото: unsplash.com

"Технически эта возможность есть. Ключевое слово - технически. Блокировка происходит только по деструктивным страницам и контенту. Если будет решение суда или предписание уполномоченного органа, то VPN будет блокироваться. Если не будет, то значит - нет", - сказал заместитель директора ГТС КНБ Зекен Исмаилов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

По его словам, использовать казахстанский сертификат безопасности вместе с VPN возможно.

Ранее жителей Нур-Султана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в Интернет. Как заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, технические работы "направлены на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз". 

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев связал сертификаты безопасности с защитой казахстанских детей.

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* Змея Подколодная
Re: Могут ли блокировать VPN в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю вообще заглушку поставить)Тарелки тоже запретить. Транслировать исключительно Хабар, чтобы мы не забывали, как хорошо мы живем. Будем, как китайцы, но у тех хоть VPN разрешен и ВК.)))
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