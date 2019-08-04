Как удалить сертификат Qaznet Trust Network
После попытки внедрения национального сертификата безопасности Qaznet Trust Network, который на самом деле безопасным не является, ногие успели его установить и дать доступ. Издание Factcheck.kz подготовило инструкцию, как удалить этот сертификат.
Как удалить сертификат QTR с Android
Вы можете легко удалить установленные вами сертификаты.
- Откройте настройки устройства (Приложение «Настройки»).
- Выберите Безопасность и местоположение > Шифрование и учетные данные.
- В разделе «Хранилище учетных данных» нажмите «Очистить учетные данные» > ОК.
Системные сертификаты, которые нужны для работы устройства, при этом удалены не будут!
Как удалить сертификат QTR с iPhone или iPad
Сначала отключаем сертификат:
- Наcтройки > Основные > Об этом устройстве > Доверие сертификатов > Снимите галочку с сертификата Qaznet Trust Network
Далее следуйте стандартной инструкции iOS:
Удаление программы и ее профиля конфигурации
Чтобы удалить программу и ее профиль конфигурации, выполните следующие действия.
Удаление программы:
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- Нажмите и удерживайте значок программы, пока он не начнет покачиваться.
- Затем нажмите в левом верхнем углу программы, чтобы удалить ее.
- В случае вывода сообщения «Удаление этой программы также приведет к удалению ее данных» нажмите «Удалить».
Если программа имеет профиль конфигурации, удалите его:
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- Выберите «Настройки» > «Основные» > «Управление устройством», «Управление профилем» или «Профили и управл. устройством», затем нажмите профиль конфигурации программы.
- Затем нажмите «Удалить профиль».
- Если потребуется, введите пароль к устройству, затем нажмите «Удалить».
- Перезагрузите устройство
Как удалить сертификат из браузера под управлением ОС Windows
Краткий алгоритм и видео.
- Откройте «Панель управления»
- В Панели управления выберите пункт Сеть и Интернет.
- В открывшемся окне, щелкнем по пункту «Управление настройками браузера», появляется окно «Свойства: Интернет». Перейдем на вкладку «Содержание», в ней нажмем на кнопку «Сертификаты». В окне Сертификаты можно удалить ненужный сертификат
Как удалить сертификат с Мака под OSx
- Откройте приложение «Связка ключей»
- Выберите вкладку «Сертификаты».
- Удалите ненужные сертификаты.
Напомним, 17-18 июля абонентам мобильных операторов Казахстана было разослано сообщение, сообщающее, что всем «необходимо» установить национальный сертификат безопасности с сайта http://qca.kz. В противном случае операторы предупреждают о возможных проблемах с выходом в интернет. Factchek.kz разобрали, что это за сертификат и чем он опасен. На данный момент сайт с сертификатом недоступен, а его регистрационные данные изменены, однако сертификат скачивается с сайтов мобильных операторов.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Одни не пьющие и не курящие нифига. не курю это точно. второе -по обстоятельствам.по погоде. вода сегодня ничего.благоприятствует. [Исправлено: alex_60, 04.08.2019 - 14:20]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ну всё форум можно закрывать, здоровых людей не осталось. Одни не пьющие и не курящие ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Я еще и не курящий :-o :-P :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: а все еще зеленый[/quot ты похоже только себя читаешь. на...м называется.
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Какое счастье, что я не пьющий ) drakon: И я - не пью. больные люди , как мне вас жалко. Дракон ты сигареты какие покупаешь, от рака или от желудка?