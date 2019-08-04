Как удалить сертификат Qaznet Trust Network

После попытки внедрения национального сертификата безопасности Qaznet Trust Network, который на самом деле безопасным не является, ногие успели его установить и дать доступ. Издание Factcheck.kz подготовило инструкцию, как удалить этот сертификат.

Как удалить сертификат QTR с Android

Вы можете легко удалить установленные вами сертификаты.

Откройте настройки устройства (Приложение «Настройки»).

Выберите Безопасность и местоположение > Шифрование и учетные данные.

В разделе «Хранилище учетных данных» нажмите «Очистить учетные данные» > ОК.

Системные сертификаты, которые нужны для работы устройства, при этом удалены не будут!

Как удалить сертификат QTR с iPhone или iPad

Сначала отключаем сертификат:

Наcтройки > Основные > Об этом устройстве > Доверие сертификатов > Снимите галочку с сертификата Qaznet Trust Network

Далее следуйте стандартной инструкции iOS:

Удаление программы и ее профиля конфигурации

Чтобы удалить программу и ее профиль конфигурации, выполните следующие действия.

Удаление программы:

Нажмите и удерживайте значок программы, пока он не начнет покачиваться. Затем нажмите в левом верхнем углу программы, чтобы удалить ее. В случае вывода сообщения «Удаление этой программы также приведет к удалению ее данных» нажмите «Удалить».



Если программа имеет профиль конфигурации, удалите его:

Выберите «Настройки» > «Основные» > «Управление устройством», «Управление профилем» или «Профили и управл. устройством», затем нажмите профиль конфигурации программы. Затем нажмите «Удалить профиль». Если потребуется, введите пароль к устройству, затем нажмите «Удалить». Перезагрузите устройство



Как удалить сертификат из браузера под управлением ОС Windows

Краткий алгоритм и видео.

Откройте «Панель управления»

В Панели управления выберите пункт Сеть и Интернет.

В открывшемся окне, щелкнем по пункту «Управление настройками браузера», появляется окно «Свойства: Интернет». Перейдем на вкладку «Содержание», в ней нажмем на кнопку «Сертификаты». В окне Сертификаты можно удалить ненужный сертификат

Как удалить сертификат с Мака под OSx

Откройте приложение «Связка ключей»

Выберите вкладку «Сертификаты».

Удалите ненужные сертификаты.

Напомним, 17-18 июля абонентам мобильных операторов Казахстана было разослано сообщение, сообщающее, что всем «необходимо» установить национальный сертификат безопасности с сайта http://qca.kz. В противном случае операторы предупреждают о возможных проблемах с выходом в интернет. Factchek.kz разобрали, что это за сертификат и чем он опасен. На данный момент сайт с сертификатом недоступен, а его регистрационные данные изменены, однако сертификат скачивается с сайтов мобильных операторов.