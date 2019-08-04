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Как удалить сертификат Qaznet Trust Network

4 августа 2019, 10:28 |  Общество

После попытки внедрения национального сертификата безопасности Qaznet Trust Network, который на самом деле безопасным не является, ногие успели его установить и дать доступ.  Издание Factcheck.kz подготовило инструкцию, как удалить этот сертификат.

Как удалить сертификат QTR с Android

Вы можете легко удалить установленные вами сертификаты.

  • Откройте настройки устройства (Приложение «Настройки»).
  • Выберите Безопасность и местоположение > Шифрование и учетные данные.
  • В разделе «Хранилище учетных данных» нажмите «Очистить учетные данные» > ОК.

Системные сертификаты, которые нужны для работы устройства, при этом удалены не будут!

Как удалить сертификат QTR с iPhone или iPad

Сначала отключаем сертификат:

  • Наcтройки > Основные > Об этом устройстве > Доверие сертификатов > Снимите галочку с сертификата Qaznet Trust Network

Далее следуйте стандартной инструкции iOS:

Удаление программы и ее профиля конфигурации

Чтобы удалить программу и ее профиль конфигурации, выполните следующие действия.

Удаление программы:

    • Нажмите и удерживайте значок программы, пока он не начнет покачиваться.
    • Затем нажмите в левом верхнем углу программы, чтобы удалить ее.
    • В случае вывода сообщения «Удаление этой программы также приведет к удалению ее данных» нажмите «Удалить».

Если программа имеет профиль конфигурации, удалите его:

    • Выберите «Настройки» > «Основные» > «Управление устройством», «Управление профилем» или «Профили и управл. устройством», затем нажмите профиль конфигурации программы.
    • Затем нажмите «Удалить профиль».
    • Если потребуется, введите пароль к устройству, затем нажмите «Удалить».
    • Перезагрузите устройство

Как удалить сертификат из браузера под управлением ОС Windows

Краткий алгоритм и видео.

  • Откройте «Панель управления»
  • В Панели управления выберите пункт Сеть и Интернет.
  • В открывшемся окне, щелкнем по пункту «Управление настройками браузера», появляется окно «Свойства: Интернет». Перейдем на вкладку «Содержание», в ней нажмем на кнопку «Сертификаты». В окне Сертификаты можно удалить ненужный сертификат

Как удалить сертификат с Мака под OSx

  • Откройте приложение «Связка ключей»
  • Выберите вкладку «Сертификаты».
  • Удалите ненужные сертификаты.

Напомним, 17-18 июля абонентам мобильных операторов Казахстана было разослано сообщение, сообщающее, что всем «необходимо» установить национальный сертификат безопасности с сайта http://qca.kz. В противном случае операторы предупреждают о возможных проблемах с выходом в интернет. Factchek.kz разобрали, что это за сертификат и чем он опасен. На данный момент сайт с сертификатом недоступен, а его регистрационные данные изменены, однако сертификат скачивается с сайтов мобильных операторов.
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§ dandiv
Re: Как удалить сертификат Qaznet Trust Network
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.08.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На данный момент сайт с сертификатом недоступен
- доступен
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Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
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