Казахстанцам пообещали не сохранять их пароли и переписки
Заместитель директора Государственной технической службы КНБ Зекен Исмаилов заверил, что личная информация казахстанцев останется под защитой после установки на устройства казахстанского сертификата безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: pixabay.com
"Могут ли спецслужбы иметь доступ к подобного рода информации. Опять-таки в публикациях СМИ неоднократно говорилось, что сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик, но это происходит в режиме онлайн", - сказал он.
По его словам, расшифровывание трафика будет применяться только к противоправному контенту.
"Вашу переписку, историю посещений, страницу в социальных сетях, пароли и так далее никто не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента. Он определен предписаниями уполномоченных органов, определен решениями судов. Открытие трафика происходит, когда идет обращение по ИГИЛ (ДАИШ, запрещенная в Казахстане организация. - Прим.) или "Синему киту", суициду и так далее. Это в первую очередь нужно нам, нашим детям, чтобы мы не видели всего этого. Сборов ваших логинов и паролей не производится", - заверил Зекен Исмаилов.
Ранее жителей Нур-Султана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в Интернет. Как заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, технические работы "направлены на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз".
Читайте также:
Могут ли блокировать VPN в Казахстане
Что такое сертификат Qaznet и безопасен ли он - разбирается сайт factcheck.kz
В Казахстане пользователям рекомендуют ставить программу для слежки на смартфоны ради безопасности - "Новая газета"
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 175
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик: В статье указано двухместное купе, Кажись СВ, спальный вагон - называется... 8-) :-o
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
таноми52: Ничем не обоснованное заявление. "Российские ватники", как и все советские люди, в своё время в боях рвали врагов, а где американцы доказали свой патриотизм? Речь шла о таком...
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
zloy kyrgyz: вас порвут на американский флаг, там патриотизм и любовь к государственной машине настолько сильны что Российские ватники детсадовцы по сравнению с ними Ничем не обоснованное...
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
таноми52: Может, это был единственный способ в живых остаться И телефон поди сдох, в 112 позвонить. А заряжать - опять к проводникам кланяться. И понеслась :lol: Или щас заряжать в купе можно? Я...
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
elektron: Зато есть Аль-Фара-Би, арабы непонятные для истории Казахстана. Когда переименовывали, нарыли "фактов", что он типа что-то там делал в Таразе - или проездом был, или что ещё.