Казахстанцам пообещали не сохранять их пароли и переписки

Заместитель директора Государственной технической службы КНБ Зекен Исмаилов заверил, что личная информация казахстанцев останется под защитой после установки на устройства казахстанского сертификата безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Могут ли спецслужбы иметь доступ к подобного рода информации. Опять-таки в публикациях СМИ неоднократно говорилось, что сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик, но это происходит в режиме онлайн", - сказал он.

По его словам, расшифровывание трафика будет применяться только к противоправному контенту.

"Вашу переписку, историю посещений, страницу в социальных сетях, пароли и так далее никто не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента. Он определен предписаниями уполномоченных органов, определен решениями судов. Открытие трафика происходит, когда идет обращение по ИГИЛ (ДАИШ, запрещенная в Казахстане организация. - Прим.) или "Синему киту", суициду и так далее. Это в первую очередь нужно нам, нашим детям, чтобы мы не видели всего этого. Сборов ваших логинов и паролей не производится", - заверил Зекен Исмаилов.

Ранее жителей Нур-Султана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в Интернет. Как заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, технические работы "направлены на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз".

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