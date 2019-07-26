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drakon
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик: В статье указано двухместное купе, Кажись СВ, спальный вагон - называется... 8-) :-o
26.07.19 23:41
Victor Yang
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
таноми52: Ничем не обоснованное заявление. "Российские ватники", как и все советские люди, в своё время в боях рвали врагов, а где американцы доказали свой патриотизм? Речь шла о таком...
26.07.19 23:38
таноми52
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
zloy kyrgyz: вас порвут на американский флаг, там патриотизм и любовь к государственной машине настолько сильны что Российские ватники детсадовцы по сравнению с ними Ничем не обоснованное...
26.07.19 23:16
maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
таноми52: Может, это был единственный способ в живых остаться И телефон поди сдох, в 112 позвонить. А заряжать - опять к проводникам кланяться. И понеслась :lol: Или щас заряжать в купе можно? Я...
26.07.19 23:14
Ваш земляк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
elektron: Зато есть Аль-Фара-Би, арабы непонятные для истории Казахстана. Когда переименовывали, нарыли "фактов", что он типа что-то там делал в Таразе - или проездом был, или что ещё.
26.07.19 22:21
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Казахстанцам пообещали не сохранять их пароли и переписки

26 июля 2019, 14:41 |  Государство

Заместитель директора Государственной технической службы КНБ Зекен Исмаилов заверил, что личная информация казахстанцев останется под защитой после установки на устройства казахстанского сертификата безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

"Могут ли спецслужбы иметь доступ к подобного рода информации. Опять-таки в публикациях СМИ неоднократно говорилось, что сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик, но это происходит в режиме онлайн", - сказал он.

По его словам, расшифровывание трафика будет применяться только к противоправному контенту.

"Вашу переписку, историю посещений, страницу в социальных сетях, пароли и так далее никто не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента. Он определен предписаниями уполномоченных органов, определен решениями судов. Открытие трафика происходит, когда идет обращение по ИГИЛ (ДАИШ, запрещенная в Казахстане организация. - Прим.) или "Синему киту", суициду и так далее. Это в первую очередь нужно нам, нашим детям, чтобы мы не видели всего этого. Сборов ваших логинов и паролей не производится", - заверил Зекен Исмаилов.

Ранее жителей Нур-Султана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в Интернет. Как заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, технические работы "направлены на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз". 

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