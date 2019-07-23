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лимон
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
напомните пожалуйста, чем дело закончилось со сбором подписей о присвоении одной из улиц имени детского доктора Герасимова Д.В.?
23.07.19 17:35
Серый волк
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
yudjin: аппарат акима. Ну хоть на что-то аппарат пригодился! Варить качели умееет. А то купили и содержали за счет населения, а аппарат поди долго без дела пылился. Обязательно через месяц...
23.07.19 17:27
лимон
Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в "наперстки"
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23.07.19 17:25
Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
андрей 117: вспомнилась сцена из знаменитого фильма...ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС...надо только видимость кражи сделать. Нуно было вспоминать, когда украсть ещё было что-то из городской собственности...
23.07.19 17:12
Yorik
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
yudjin: Сварочный аппарат акима :lol:
23.07.19 17:09
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Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат

Ксения РЕБИК

23 июля 2019, 14:02 |  Общество

Дата, когда пройдут слушания, остается без изменений - понедельник, 29 июля. Время и место вчера, 22 июля, опубликовали на сайте акима города.

На повестке слушаний два вопроса: переименование улицы Юрия Гагарина в проспект Нурсултана Назарбаева и переименование ул. Гвардейской в ул. Юрия Гагарина.

- В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан переименование улицы города требует изучения общественного мнения. Мнение населения учитывается на основании проведенных публичных слушаний в постоянных комиссиях маслихата и оформляется протоколом, который будет размещен на интернет-ресурсе акимата города Костаная, опубликован в газете, - говорится в сообщении. -  После этого протокол будет направлен на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии при правительстве РК для получения заключения по переименованию улиц.  

Маслихат приглашает жителей города прийти 29 июля в 11.00 по адресу ул. Пушкина, 98 в большой зал заседания и выразить свое мнение по этим вопросам.

Кроме того, мнение можно выразить письменно и направить в Костанайский городской маслихат по адресу: город Костанай, ул. Пушкина, 98, кабинет 208.

Ранее аким Костаная Кайрат Ахметов сообщил "НГ", что инициатива переименовать ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева поступила сразу от нескольких коллективов.

Напомним, 20 марта властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая в проспект Нурсултана Назарбаева. С предложением о присвоении имени Назарбаева проспекту Абая 20 марта выступили депутаты городского маслихата. В свою очередь, имя классика казахской литературы предлагали отдать улице Уральской.

Республиканская ономастической комиссия не поддержала идею депутатов.

В случае с переименованием проспекта Абая процедура прошла без общественных слушаний, предусмотренных законодательством.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно надо отклонять
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§ Козлов я
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.07.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Мнение населения учитывается на основании проведенных публичных слушаний в постоянных комиссиях маслихата

К чему этот фарс? Если все решается постоянных комиссиях, к чему слушать посторонних жителей города? Чтобы придать комфортный вид прислушивания к общественному мнению?
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§ alex_60
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4146
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 14:24
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как минимум 90 % горожан супротив этого переименования, но на общественных слушаниях 99 % будет "за".
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§ alex_60
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4146
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 14:29
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4146
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю в разных странах мира выйти с листом, Не трогайте ГАГАРИНА в Кустанае.
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§ Victor Yang
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11723
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.07.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кто-нибудь найдёт время и проявит инициативу, чтобы переименовали Т-дик, а не Гагарина?
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§ Елена Элерт
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 23.07.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как минимум 90 % горожан супротив этого переименования, но на общественных слушаниях 99 % будет "за"


Ну так никто не мешает придти и выразить свое мнение по поводу всей сложившейся ситуации, мне кажется предстоит оооочень бурное обсуждение)я лично за вариант с переименованием улицы Тауелсыздык в улицу имени первого президента а Гагарина не трогать но думаю на "верхах"улицу Независимости никто даже и не рассматривал и не рассматривает как вариант
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§ Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10364
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что столь специфическая шиза стоит того, чтоб посмотреть.
Может даже мест хватит после специально завезенной быдломассы для заполнения.

Некоторая часть населения упорно будет желать создать проблемы, которых и так в городе благодаря чинушам зашкаливает, и вакханалию, чтоб никто не смог в городе найти фирмы, магазинчики и адреса людей. Они будут желать две улицы Гагарина, старую и новую. Так уже было, приводил фото с улиц, где даже рекламные шарашки на своих баннерах указывали двойное название.
Рекламщики то как раз заботятся о заказчике за из денюжки, чтоб заказчик убытки не терпел и адрес на рекламной продукции был понятен.

Ономастической шизе с выпученными глазами конечно такое не знакомо.
Приезжим чиновникам в чужом городе шиза конечно приятнее людей.
Наверное что-то общее, паталогически вандальное есть. :lol:


Соберутся опять оголтелые ономасты, специально привезенные глупые категории бюджетников из подписчиков безропотно подписывающихся по разнарядке на газеты типа Жуликовый Путь. :lol:

В общем конечно небольшое количество шизоидов ономастного типа (может быть даже криклявых)
И быдломасса глупейшей части бюджетников жалкое зрелище, но увы Нашествия в Кустанае не проводят. (ну кроме нашествия ономастов сомнительных вокальных данных) :-)
Хоть какое-то зрелище поглядеть на убогих.
:lol:

Наутилус-Пампилиус вспомнился.
Скованные одной цепью.
Тем более, что на "Нашествии" эта вещь была очень тепло встречна в наше время.



Приядного просмотра. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 23.07.2019 - 13:03]
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§ unrepeatable
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 23.07.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более чем уверен, что те кто тут пишут "а давайте" дальше своего компа не выйдут и на слушания не придут. А потом в очередной раз напишут тут гадости, что как же все плохо.Давайте не будем забывать, что это лишь слушания, еще будет одобрение ономастической группы и это тоже важно! В Костанае проживает более 237 тыс, здесь и 10 доли нет, чтобы объективно высказать мнение и оценить его! Нужно проявлять активную позицию гражданина, а не сидеть тут и писать все это ! Лучше сходите и послушайте, что говорит народ, а ни несколько человек.
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§ Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10364
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
В Костанае проживает более 237 тыс, здесь и 10 доли нет, чтобы объективно высказать мнение и оценить его!
Взрослого населения несколько меньше, но десятая доля это будет почти 20 тысяч.
Собрать даже 1 тысячу негде, да и доверия к тому, кто будет собирать нет абсолютно, Причем настолько абсолютно, что полный абсолютный ноль.

В то же время опрос, в областной газете, с аудиторией в 10% - это уже большой срез мнений читателей.
Хотя абсолютно понятно. что выскажется малая часть, и из этой части только более обеспокоенные.
Для более точного исследования есть специальные организации изучения общественного мнения, проводящие опросы в разных средах, на улицах, в ТЦ, на остановках общественного транспорта, по пути в спальные районы в час пик после работы. Но есть одно немаловажное. Этим организациям нужно доверять, и проверять контрольным срезом их работу, даже если они сами дорожат своей репутацией.
О репутации этих чинушек говорить не приходится конечно. Её просто вообще не существует, а если шкалу их репутации материализовать в отрицательной плоскости и в твердом виде, она пробьет не только все перекрытия и днища - ей можно будет бурить глубокие скважины не только в поисках воды, но и самых глубоких бесполезных ископаемых.

:lol:

[Исправлено: Серый волк, 23.07.2019 - 13:20]
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§ андрей 117
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 23.07.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вспомнилась сцена из знаменитого фильма....ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС...надо только видимость кражи сделать.так и тут уже все РЕШЕНО.так,что господа возмущайтесь или нет а улицы Нурсултана быть.
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§ Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10364
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как минимум 90 % горожан супротив этого переименования, но на общественных слушаниях 99 % будет "за".

Вы очень точно передали ожидаемое, и конечно эта разница и будет степенью недоверия к чиновником организаторам.
Думаю недоверие к ним после этого в 89% абсолютно правильное.
После намного меньшего обычно правительства заботящиеся о стране принимают решения об отставке в таком регионе, либо о своей собственной отставке правительства, как не справившегося и потерявшего доверие :lol:

[Исправлено: Серый волк, 23.07.2019 - 13:28]
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§ Ваш земляк
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2176
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.07.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я против переименования улицы Гагарина! Пусть уж лучше обратно переименуют Тарана. Да и Тарана переименовали в "Независимость". Вот только в независимость от чего или от кого?! Если только в независимость от ума и здравого смысла, то тогда согласен! Я понимаю, зуд и всё такое прочее - лизоблюдство и подхалимаж, уважением здесь и не пахнет.Если бы уважали, то переименовывали бы в те времена, когда свет давали по расписанию, когда вообще работы не было. А сейчас главное - быть в первых рядах. Я же говорю, Мешков их уже всех опередил! Вот только не помогло ему это - отобрали родственники того, чьим именем назвал, а самого чуть не посадили, правда, было за что!
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§ Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10364
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
вспомнилась сцена из знаменитого фильма....ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС...надо только видимость кражи сделать.

Нуно было вспоминать, когда украсть ещё было что-то из городской собственности кроме деревьев. Сейчас уже поздно.
Пора ролик вспоминать, где консолидировавшая шиза без мозгов по актюбинску бегает с ружбайками. :lol:
На этих сборищах просто готовая масса. Минимум мозга, максимум желания разрушения гражданам среды обитания и отобраны заботливо этими антигосударственными чиновниками вместе. Только влить и накачать чем угодно террористам. Лопнут гарантированно. :lol:


Умные городские власти создали бы опросную группу.
1. Несколько шустрых студенток для работы с бланками и уверенного зацепа респондентов для опроса.
2. Несколько сотрудников статистики, для точного вычисления групп респондентов честного охвата горожан в разных местах.
3. Несколько журналистов, независимых и с именем, а не продажных из проплаченных помоек для бюджетников.

Респонденты, как мне кажется за минуту подумать:
1. Сотня жителей Гагарина (их в первую очередь переименовательная шиза коснется)
2. Сотня на крупных остановках общественного транспорта (как пользующихся общественным)
3. Сотня на парковках крупных ТЦ (владельцы машин)
4. Сотня на пути в спальные районы в час пик после окончания работы
Никаких "на предприятии" "в нашем дружном университете", "нашем дружном бюджетном учреждении" и прочих местах где могут очень быстро появиться следы воздействия коррупционеров и их попытки влиять.

Так никаких глупых сборищев с криклявыми и дикими нурлыкунами не будет, где бы они могли орать и затыкать остальных. И консолидироваться им негде будет.

Будет работа, не очень большая, но трудоёмкая по честному поиску респондентов и их короткому опросу. За одно бы я включил отдельный опрос по теме введения отдельной статьи уголовной ответственности за уничтожение зеленых насаждений под видом обрезки. Второй опрос можно законодателям отдать вместе с следами деятельности вандалов на улицах.
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Вопрос недели
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина?
Да. Имя первого президента должна носить основательная улица с хорошей перспективой развития.
Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.
Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?
Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.
 
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