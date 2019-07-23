Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Дата, когда пройдут слушания, остается без изменений - понедельник, 29 июля. Время и место вчера, 22 июля, опубликовали на сайте акима города.
На повестке слушаний два вопроса: переименование улицы Юрия Гагарина в проспект Нурсултана Назарбаева и переименование ул. Гвардейской в ул. Юрия Гагарина.
- В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан переименование улицы города требует изучения общественного мнения. Мнение населения учитывается на основании проведенных публичных слушаний в постоянных комиссиях маслихата и оформляется протоколом, который будет размещен на интернет-ресурсе акимата города Костаная, опубликован в газете, - говорится в сообщении. - После этого протокол будет направлен на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии при правительстве РК для получения заключения по переименованию улиц.
Маслихат приглашает жителей города прийти 29 июля в 11.00 по адресу ул. Пушкина, 98 в большой зал заседания и выразить свое мнение по этим вопросам.
Кроме того, мнение можно выразить письменно и направить в Костанайский городской маслихат по адресу: город Костанай, ул. Пушкина, 98, кабинет 208.
Ранее аким Костаная Кайрат Ахметов сообщил "НГ", что инициатива переименовать ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева поступила сразу от нескольких коллективов.
Напомним, 20 марта властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая в проспект Нурсултана Назарбаева. С предложением о присвоении имени Назарбаева проспекту Абая 20 марта выступили депутаты городского маслихата. В свою очередь, имя классика казахской литературы предлагали отдать улице Уральской.
Республиканская ономастической комиссия не поддержала идею депутатов.
В случае с переименованием проспекта Абая процедура прошла без общественных слушаний, предусмотренных законодательством.
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
напомните пожалуйста, чем дело закончилось со сбором подписей о присвоении одной из улиц имени детского доктора Герасимова Д.В.?
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
yudjin: аппарат акима. Ну хоть на что-то аппарат пригодился! Варить качели умееет. А то купили и содержали за счет населения, а аппарат поди долго без дела пылился. Обязательно через месяц...
Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в "наперстки"
матёрая катала, всё ей нипочём, денежный штраф ей в срок могут "перевести" или нет?
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
андрей 117: вспомнилась сцена из знаменитого фильма...ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС...надо только видимость кражи сделать. Нуно было вспоминать, когда украсть ещё было что-то из городской собственности...
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
yudjin: Сварочный аппарат акима :lol: