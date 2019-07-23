Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат

Дата, когда пройдут слушания, остается без изменений - понедельник, 29 июля. Время и место вчера, 22 июля, опубликовали на сайте акима города.

На повестке слушаний два вопроса: переименование улицы Юрия Гагарина в проспект Нурсултана Назарбаева и переименование ул. Гвардейской в ул. Юрия Гагарина.

- В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан переименование улицы города требует изучения общественного мнения. Мнение населения учитывается на основании проведенных публичных слушаний в постоянных комиссиях маслихата и оформляется протоколом, который будет размещен на интернет-ресурсе акимата города Костаная, опубликован в газете, - говорится в сообщении. - После этого протокол будет направлен на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии при правительстве РК для получения заключения по переименованию улиц.

Маслихат приглашает жителей города прийти 29 июля в 11.00 по адресу ул. Пушкина, 98 в большой зал заседания и выразить свое мнение по этим вопросам.

Кроме того, мнение можно выразить письменно и направить в Костанайский городской маслихат по адресу: город Костанай, ул. Пушкина, 98, кабинет 208.

Ранее аким Костаная Кайрат Ахметов сообщил "НГ", что инициатива переименовать ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева поступила сразу от нескольких коллективов.

Напомним, 20 марта властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая в проспект Нурсултана Назарбаева. С предложением о присвоении имени Назарбаева проспекту Абая 20 марта выступили депутаты городского маслихата. В свою очередь, имя классика казахской литературы предлагали отдать улице Уральской.

Республиканская ономастической комиссия не поддержала идею депутатов.

В случае с переименованием проспекта Абая процедура прошла без общественных слушаний, предусмотренных законодательством.