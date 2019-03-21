В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая. Ровно столько прошло с момента принятия присяги новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и внесения им предложения о переименовании столицы Казахстана, а также главных улиц казахстанских городов.
Предложение о присвоении проспекту Абая имени первого президента Нурсултана Назарбаева поддержали депутаты маслихата Костаная. Республиканская ономастическая комиссия также приняла по этому поводу положительное заключение.
При этом в пресс-службе областного акимата сегодня в 17.40 на вопрос, предприняты ли какие-то шаги по переименованию проспекта, носящего имя великого казахского писателя, ученого и просветителя, корреспонденту "НГ" ответили отрицательно.
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Vradon: завтра будет день - будет и пища для размышлений. Другая... Вот теперь реально страшно стало
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Гога: - В Грозном есть проспект Путина . Господи один проспект, на всю Россию ? Это же дёшево будет, нужно же как минимум пол страны при жизни переименовать, а остальную на потом оставить :-P
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Vradon: Так же, как и вы только по совести... Ой да ладно, какая совесть, семь раз на день что то переименовывать? Я за сохранение названий всех городов и улиц в принципе. Какой смысл каждый год...
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
elektron ни Путин в России - В Грозном есть проспект Путина .
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Не равнодушные вы мои...завтра будет день - будет и пища для размышлений. Другая...