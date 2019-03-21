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maxsaf
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Vradon: завтра будет день - будет и пища для размышлений. Другая... Вот теперь реально страшно стало
21.03.19 03:18
elektron
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Гога: - В Грозном есть проспект Путина . Господи один проспект, на всю Россию ? Это же дёшево будет, нужно же как минимум пол страны при жизни переименовать, а остальную на потом оставить :-P
21.03.19 02:45
elektron
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Vradon: Так же, как и вы только по совести... Ой да ладно, какая совесть, семь раз на день что то переименовывать? Я за сохранение названий всех городов и улиц в принципе. Какой смысл каждый год...
21.03.19 02:34
Гога
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
elektron ни Путин в России - В Грозном есть проспект Путина .
21.03.19 02:15
Vradon
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Не равнодушные вы мои...завтра будет день - будет и пища для размышлений. Другая...
21.03.19 01:40
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В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева

20 марта 2019, 23:42 |  Общество

Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая. Ровно столько прошло с момента принятия присяги новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и внесения им предложения о переименовании столицы Казахстана, а также главных улиц казахстанских городов.

Предложение о присвоении проспекту Абая имени первого президента Нурсултана Назарбаева поддержали депутаты маслихата Костаная. Республиканская ономастическая комиссия также приняла по этому поводу положительное заключение.

При этом в пресс-службе областного акимата сегодня в 17.40 на вопрос, предприняты ли какие-то шаги по переименованию проспекта, носящего имя великого казахского писателя, ученого и просветителя, корреспонденту "НГ" ответили отрицательно.
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Комментарии к новости
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§ Змея Подколодная
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 20.03.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даешь Садчиковку в Назарбаевку! Улица Гагарина наверно под ударом...., вариантов то больше нет, все уже переименовали.На Бородина пока не замахнутся, все таки -почетный граждин. Ежели чего, то- "Прости нас, Юра".
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§ yudjin
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для справки:
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§ yudjin
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
вариантов то больше нет, все уже переименовали.

Не забывайте, Карбышева и Уральская в запасниках у ономастов...
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§ Victor Yang
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11306
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
е забывайте, Карбышева и Уральская в запасниках у ономастов...

Пушкина, Толстого, Лермонтова...
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§ Змея Подколодная
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не забывайте, Карбышева и Уральская в запасниках у ономастов...

Уральская вряд ли. Карбышева тоже,промзоны,магазины. А вот Гагарина -лакомый кусок.
ПыСы. А не замахнуться ли нам на Пушкина,понимаешь ли, Александра Сергеевича? Ну маловата тоже она для них,никаких объектов на ней не имеется.
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§ elektron
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2661
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.03.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Ну маловата тоже она для них,

Ну так сразу Костанай переименовать заодно, это же грандиозно будет :lol: 8-)
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§ abaika95
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 00:09
Комментарий проходит проверку.
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§ Змея Подколодная
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну так сразу Костанай переименовать заодно, это же грандиозно будет

В свете сегодняшних событий не удивлюсь уже.
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§ Добринцофф
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6422
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.03.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так сразу Костанай переименовать заодно, это же грандиозно будет

Лучше Затобольск переименуйте в "Назарбаева" я не против,может хоть после этого здесь порядок наведут.
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§ abaika95
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 00:18
Комментарий проходит проверку.
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§ Vradon
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.03.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дважды героям Советского Союза и социалистического труда было положено устанавливать бюст при жизни на Родине героя. Неужели Первый Президент, прослуживший на благо государства 30 лет не достоин, чтобы его именем назвали улицы городов этой страны?
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§ Тот самый
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну есть же Аль-Фараби на которую всем пофиг. Всё равно Аль-Фараби - не казах, не казахстанец и никогда не жил в Казахстане. И это одна из главных и центральных улиц Кустаная, забрали бы её... Бескультурье - забирать имя великого поэта и мыслителя у улицы.
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§ elektron
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2661
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.03.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Лучше Затобольск переименуйте в "Назарбаева" я не против

Я бы не смог наверное, рука не поднимется :lol:

[Исправлено: elektron, 20.03.2019 - 19:34]
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§ Khalisi
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.03.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абишевич был и остаётся гарантом спокойствия и стабильности в стране. Кто не задавался вопросом, а что теперь будет? Название улицы станет еще одним напоминанием нам, что необходимо это сохранить.
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§ arman_kst
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники, кто там подпись ставит, вы бы почитали творчество Великого Абая Кунанбаева, прежде чем переименовывать.
Аль-Фараби самый центр, Арбат, акимат надо было
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