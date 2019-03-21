В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева

Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая. Ровно столько прошло с момента принятия присяги новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и внесения им предложения о переименовании столицы Казахстана, а также главных улиц казахстанских городов.

Предложение о присвоении проспекту Абая имени первого президента Нурсултана Назарбаева поддержали депутаты маслихата Костаная. Республиканская ономастическая комиссия также приняла по этому поводу положительное заключение.

При этом в пресс-службе областного акимата сегодня в 17.40 на вопрос, предприняты ли какие-то шаги по переименованию проспекта, носящего имя великого казахского писателя, ученого и просветителя, корреспонденту "НГ" ответили отрицательно.