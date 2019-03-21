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Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
21 марта 2019, 12:10 | Государство
По данным "НГ" это предложение прозвучало вчера, 20 марта, на той же сессии маслихата, где принималось решение о переименовании проспекта Абая в проспект имени Нурсултана Назарбаева.
Депутаты областного маслихата Алма Дощанова и Еркен Абиль подтвердили, что предложение о переименовании ул. Уральской было сделано с учетом дальнейшего развития ул. Уральской в сторону мкр. Аэропорт. Далее его предстоит обсудить депутатам костанайского городского маслихата.
Между тем, как сообщают наши читатели, на проспекте им. Назарбаева уже сегодня, несмотря на выходной день, ведутся подготовительные работы по установке новых табличек.
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