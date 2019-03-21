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Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня: Плевать мне сколько и чего ты там налил. Кто ты я тебе уже сказал. С твоими провокациями, и "пуками". Ходи, гуляйся,тока параллельно желательно. Про Аль-Фараби неоднократно...
21.03.19 17:01
Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Кстати жительницам бывшей Астаны ещё повезло. Нурсултанками называть будут, можно привыкнуть. А вот в одном похожем режимчике, в Венесуэле после Чавеса на трон забрался его водитель Мадуро! :-P В...
21.03.19 17:00
Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Свежий анекдот в тему. Вызывают (как его там сейча посмотрю в яндексе) Токаева в приёмную президента. - Вам Нурсултан Абишевич подарил автомобиль. Вышли, смотрят, руля нет, педалей нет, и рычаг...
21.03.19 16:54
Victor Yang
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня: сколько я налил за 10 лет, и сколько ты за три года. Я со своим счётчкиом за вами спокойно наблюдаю :lol: :lol: :lol:
21.03.19 16:47
Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Цирк в этом году в кОстанай может не приезжать! После таких представлений со скучных цирковых клоунов никто смеяться не будет! А кстати как теперь жительниц бывшей Астаны называть? :-)...
21.03.19 16:46
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Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае

21 марта 2019, 12:10 |  Государство

По данным "НГ" это предложение прозвучало вчера, 20 марта, на той же сессии маслихата, где принималось решение о переименовании проспекта Абая в проспект имени Нурсултана Назарбаева.

Депутаты областного маслихата Алма Дощанова и Еркен Абиль подтвердили, что предложение о переименовании ул. Уральской было сделано с учетом дальнейшего развития ул. Уральской в сторону мкр. Аэропорт. Далее его предстоит обсудить депутатам костанайского городского маслихата.

Между тем, как сообщают наши читатели, на проспекте им. Назарбаева уже сегодня, несмотря на выходной день, ведутся подготовительные работы по установке новых табличек.
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Комментарии к новости
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§ Змея Подколодная
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ускорьтесь! Мы должны быть первыми!)
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§ arman_kst
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На окраине города - такое отношение к поэту
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§ yudjin
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5807
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.03.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на проспекте им. Назарбаева уже сегодня, несмотря на выходной день, ведутся подготовительные работы по установке новых табличек.

Грязь бы сначала вдоль бАрдовых бордюров для начала убрали, а то как водится с грязными пятками, губки накрашивают. Забавно, что по боку введенный в связи с переписью населения в 20-м году, мораторий на переименования... У нас любой закон как дышло, куда повернуть, то и переименуют?

Цитата:
Далее его предстоит обсудить депутатам костанайского городского маслихата.

А не соизволят ли трудяги ономастического труда сразу рассмотреть реальную просьбу народа - жителей города и области по присвоению имени народного врача Герасимова?
А не соизволят ли чиновничьи обещалкины присвоить имя героя -кустанайца Л.Тарана одной из улиц, ведь секретарь маслихата Ищанов и депутат Исмуратов на публичных слушаниях обещали это рассмотреть?
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§ Змея Подколодная
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что предложение о переименовании ул. Уральской было сделано с учетом дальнейшего развития ул. Уральской в сторону мкр. Аэропорт.

Значит все хорошо. Будет соответствовать.
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§ Гога
Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Карбышева для кого берегут ??

[Исправлено: Гога, 21.03.2019 - 10:14]
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§ Trueman4400
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 21.03.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

А что окраина города - это мусор?
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§ Vradon
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта улица, как ворота нашего города. Все гости нашего города будут заезжать в областной центр по улице Абая. К тому же, здесь планируется еще строительство жилых домов, развивать инфраструктуру. Пора уже в этом процессе видеть положительные тенденции.
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§ Vradon
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Это давно уже не окраина города, а практически его центр!Или Вы не знаете об этом?
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§ Khalisi
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.03.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Других тем, по ходу, в ближайшее время ждать не стоит?
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§ Медный
Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2629
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
А что окраина города - это мусор?

а имени гражданина Назарбаева окраина не подойдёт? :-x
пардон, "почти центр" :lol:

[Исправлено: Медный, 21.03.2019 - 14:29]
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§ arman_kst
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vradon, тогда назовите ее им. Назарбаева
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