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Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк: Так, глядишь, и уважать тебя начну! Да?! Ух ты! Это очень, очень для меня значимо. А ты как-нибудь поинтересуйся - кроме чёрного и белого есть огромный спектр цветов. Но вряд ли ты...
17.07.19 15:24
Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang: Совершенно бессмысленное мероприятие эти слушания по любым вопросам в наших реалиях. Вот это да! Пескарь осмеливается высказаться против? Так, глядишь, и уважать тебя начну! Ну а по...
17.07.19 15:11
Survivor Puma
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Лучше бы "Кульжиям Кстаубаева" предложение внесла на ремонт дороги: Костанай Лисаковск
17.07.19 14:57
Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Елена Элерт: Предлагаю создать инициативную группу от читателей НГ и участников голосования в одноклассниках) Инициатива наказуема исполнением? Свою подпись поставлю. И времени уже мало.
17.07.19 14:47
yudjin
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
пешеход: Не много ли проспектов для города где едва третья часть миллиона населения наберется. ну в нашей стране желание КАЗАТЬСЯ, а не быть - это же практически государственная программа. ... из...
17.07.19 14:38
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Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае

17 июля 2019, 12:37 |  Государство

Общественные слушания назначены на 29 июля. Эту информацию "НГ" подтвердил аким областного центра Кайрат АХМЕТОВ.

- Действительно ли предложение о переименовании ул. Гагарина поступило от Костанайского колледжа автомобильного транспорта, - спросил корреспондент "НГ" у Ахметова.

- Да, причем инициатива поступила сразу из нескольких коллективов, - ответил аким Костаная. - имя первого космонавта Юрия Гагарина предлагается присвоить улице Гвардейской.

Напомним, 20 марта властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая в проспект Нурсултана Назарбаева. С предложением о присвоении имени Назарбаева проспекту Абая 20 марта выступили депутаты городского маслихата. В свою очередь, имя классика казахской литературы предлагали отдать улице Уральской.

Республиканская ономастической комиссия не поддержала идею депутатов.

В случае с переименованием проспекта Абая процедура прошла без общественных слушаний, предусмотренных законодательством.

Уже 24 марта на блоге акима Костаная было опубликовано обращение Кульжиям Кстаубаевой по переименованию улицы Гагарина в улицу Нурсултана Назарбаева.

- Эта улица центральная в городе. Там расположены Назарбаев интеллектуальная школа, ТРЦ «Костанай плаза», ТОО «Сарыаркаавтопром», ТОО «Агромашхолдинг», микрорайоны Алтын Арман и Юбилейный, говорилось в обращении.

Тогда Кайрат Ахметов  ответил, что вопрос принят к рассмотрению.

Пользователь сайта ng.kz под ником yudjin на сайте «НГ» устроил свой опрос «Улица имени Н. Назарбаева. Выбор народа». В нем приняли участие 123 человека. 60 из них предлагали переименовать проспект Тауелсиздик. Вторым по популярности стал вариант отдать имя Первого президента проспекту Аль-Фараби. За него проголосовало 26 человек. Вариант ул.Гагарина был не самым популярным. За него проголосвало лишь 9 человек из 123.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3966
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чешется в одном месте кое у кого.
нет что бы признать, все проехали. живем дальше.
ни к чему во всех городах проспекты с одной фамилией.
так нет,Гагарина надо ликвидировать, не по рангу мол.
противно все это.
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§ drakon
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16817
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
живем дальше.

На улице Назарбаева... :lol: :oops:
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§ alex_60
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3966
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На улице


на улице,еще бы проулке написал.
улица не устраивает . только Проспект подавай..
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§ arman_kst
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из истории был такой факт как культ Сталина, в итоге везде убрали)
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§ drakon
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16817
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Проспект подавай..

Конечно, конечно... Алекс... :-o
У меня в леревне, нет - Проспектов,
только - Штрассы... :cry:
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§ alex_60
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3966
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Из истории был такой факт как культ Сталина, в итоге везде убрали)


есть более свежий пример -Туркменбаши.
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§ Victor Yang
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11703
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания...
Демократично. А что они решают? Там даже если большинство присутствующих будет против, но депутаты проголосуют "ЗА" - будет как решили депутаты - и они будут ссылаться на выступающих "за", а тех кто против - тех будто и не слышали. Депутаты туда приходят уже со своим личным мнением, на то что говорят выступающие им все равно. Совершенно бессмысленное мероприятие эти слушания по любым вопросам в наших реалиях.
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§ yudjin
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5985
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
устроил свой опрос «Улица имени Н. Назарбаева. Выбор народа». В нем приняли участие 123 человека.

А вот так проголосовали в одноклассниках:

Но кого это волнует... как грится, задача была дадена, улица будет взядена!

Цитата:
- Да, причем инициатива поступила сразу из нескольких коллективов, - ответил аким Костаная

Ну не смешите, фарс - хуже комедии!
Помнится как при этом акиме в райцентре Затобольске стирали с лица поселка улицу Калинина. Акиматовские ходоки с заготовленными письмами ходили по учреждениям и организациям на этой улице и склоняли руководителей подписаться, что те и делали дабы на всякий пожарный не портить отношение с властью. В итоге подписанты и стали инициативной группой по переименованию. И вы думаете методы стали другими?

Да, был один смешной случай...этой весной, когда "одобрямсы" на следующий день проголосовали против Абая... но казус вышел...забраковали ономасты столичные.

Так что сопротивляться бесполезно, даже если судя по опросам и мнениям 90% ПРОТИВ переименования улицы Гагарина... подхалимаж, двойные стандарты и лицемерие ... это уже неизлечимый диагноз большей части нашего общества.
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§ Козлов я
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.07.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть ты и не Алеша,но все равно прости. С нашей памятью скоро и фамилию твою забудем. Вспоминать будем где-нибудь на задворках города...
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§ zloy kyrgyz
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 17.07.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В истории нашей страны было много культов, было дело Костанай назывался в честь одного молодого императора, потом в честь другого дяденьки было куча улиц и памятников понаставлено в городе потом решили нет мы демократы к черту всех этих лидеров будем на Америку ровняться,вот у них не бывает культов личности глять а там столица в честь первого президента названа, аэропорт в честь другого президента по моложе, куча улиц в честь третьего президента бородатенького,так что у нас в истории все было и еще все будет))
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§ пешеход
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 17.07.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не много ли проспектов для города где едва третья часть миллиона населения наберется. Проспект Абая, проспект Аль-Фараби, проспект Кобланды Батыра. Кого мы обманываем. Вон в городах миллионниках по 2, максимум по 3 проспекта (из Википедии). А тут уже 4 на подходе. А чем Вам слово улица не устраивает или не так звучит? Вообще-то много еще где нет вообще никаких названий, а просто квартала.Может не будем ждать годы, а сразу проспект Токаева, какую нибудь из улиц назовем. Имя известного поэта Абая им не понравилось, переименовать захотели. Не дали и по рукам ударили республиканские ономасты. Теперь Гагарин им мало пролетел. Может колледж автомобилистов на название ВУЗа претендует, а то как это проспекте и колледж. Уж сразу ВУЗ давай.
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§ Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11703
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
вот так проголосовали в одноклассниках:

Кто бы ещё официально заявку подал, а не в Одноклассниках опрашивать. Но ни у кого личного времени не найдётся...
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§ alex_60
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3966
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кто бы ещё официально заявку подал,


бесполезно.
заявку примут только у "Кульжиям Кстаубаевой".
в остальных случаях в лучшем случае
найдут пеню 0,01 тенге по налогам за 1999 год
или подобное.
а в худшем.....
как на выборах всегда наблюдаем..
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* Елена Элерт
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 17.07.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кто бы ещё официально заявку подал, а не в Одноклассниках опрашивать. Но ни у кого личного времени не найдётся...


Предлагаю создать инициативную группу от читателей НГ и участников голосования в одноклассниках) раз колледж может вносить предложения то и мы тоже, инициатива по итогам голосования внести предложение на рассмотрение переименования улицы Тауелсиздик в проспект Первого Президента, ул.Гагарина не трогать, а ул.Гвардейскую, Штабную, Лесную, переименовать в улицы независимости 1,2,3 соответственно))
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§ директор пляжа
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.07.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так что сопротивляться бесполезно

палец вверх!
парк первого президента, щкола, столица, теперь еще и все улицы.. за чей счет банкет? мало куда деньги вложить? в арысь отправьте язва там говорят не вся закопана.
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