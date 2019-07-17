Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае

Общественные слушания назначены на 29 июля. Эту информацию "НГ" подтвердил аким областного центра Кайрат АХМЕТОВ.

- Действительно ли предложение о переименовании ул. Гагарина поступило от Костанайского колледжа автомобильного транспорта, - спросил корреспондент "НГ" у Ахметова.

- Да, причем инициатива поступила сразу из нескольких коллективов, - ответил аким Костаная. - имя первого космонавта Юрия Гагарина предлагается присвоить улице Гвардейской.

Напомним, 20 марта властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая в проспект Нурсултана Назарбаева. С предложением о присвоении имени Назарбаева проспекту Абая 20 марта выступили депутаты городского маслихата. В свою очередь, имя классика казахской литературы предлагали отдать улице Уральской.

Республиканская ономастической комиссия не поддержала идею депутатов.

В случае с переименованием проспекта Абая процедура прошла без общественных слушаний, предусмотренных законодательством.

Уже 24 марта на блоге акима Костаная было опубликовано обращение Кульжиям Кстаубаевой по переименованию улицы Гагарина в улицу Нурсултана Назарбаева.

- Эта улица центральная в городе. Там расположены Назарбаев интеллектуальная школа, ТРЦ «Костанай плаза», ТОО «Сарыаркаавтопром», ТОО «Агромашхолдинг», микрорайоны Алтын Арман и Юбилейный, говорилось в обращении.

Тогда Кайрат Ахметов ответил, что вопрос принят к рассмотрению.

Пользователь сайта ng.kz под ником yudjin на сайте «НГ» устроил свой опрос «Улица имени Н. Назарбаева. Выбор народа». В нем приняли участие 123 человека. 60 из них предлагали переименовать проспект Тауелсиздик. Вторым по популярности стал вариант отдать имя Первого президента проспекту Аль-Фараби. За него проголосовало 26 человек. Вариант ул.Гагарина был не самым популярным. За него проголосвало лишь 9 человек из 123.