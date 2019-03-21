Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
20 марта состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, на котором рассмотрены решения ряда местных маслихатов о переименовании центральных улиц областных городов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта.
В частности, Комиссией были поддержаны решения о переименовании улиц ряда областных центров в честь имени Первого Президента РК – Елбасы Н.Назарбаева. Вместе с тем, Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей с определением иных объектов и улиц.
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня: Плевать мне сколько и чего ты там налил. Кто ты я тебе уже сказал. С твоими провокациями, и "пуками". Ходи, гуляйся,тока параллельно желательно. Про Аль-Фараби неоднократно...
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Кстати жительницам бывшей Астаны ещё повезло. Нурсултанками называть будут, можно привыкнуть. А вот в одном похожем режимчике, в Венесуэле после Чавеса на трон забрался его водитель Мадуро! :-P В...
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Свежий анекдот в тему. Вызывают (как его там сейча посмотрю в яндексе) Токаева в приёмную президента. - Вам Нурсултан Абишевич подарил автомобиль. Вышли, смотрят, руля нет, педалей нет, и рычаг...
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня: сколько я налил за 10 лет, и сколько ты за три года. Я со своим счётчкиом за вами спокойно наблюдаю :lol: :lol: :lol:
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Цирк в этом году в кОстанай может не приезжать! После таких представлений со скучных цирковых клоунов никто смеяться не будет! А кстати как теперь жительниц бывшей Астаны называть? :-)...