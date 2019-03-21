Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия

20 марта состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, на котором рассмотрены решения ряда местных маслихатов о переименовании центральных улиц областных городов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта.

В частности, Комиссией были поддержаны решения о переименовании улиц ряда областных центров в честь имени Первого Президента РК – Елбасы Н.Назарбаева. Вместе с тем, Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей с определением иных объектов и улиц.



