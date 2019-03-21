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Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня: Плевать мне сколько и чего ты там налил. Кто ты я тебе уже сказал. С твоими провокациями, и "пуками". Ходи, гуляйся,тока параллельно желательно. Про Аль-Фараби неоднократно...
21.03.19 17:01
Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Кстати жительницам бывшей Астаны ещё повезло. Нурсултанками называть будут, можно привыкнуть. А вот в одном похожем режимчике, в Венесуэле после Чавеса на трон забрался его водитель Мадуро! :-P В...
21.03.19 17:00
Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Свежий анекдот в тему. Вызывают (как его там сейча посмотрю в яндексе) Токаева в приёмную президента. - Вам Нурсултан Абишевич подарил автомобиль. Вышли, смотрят, руля нет, педалей нет, и рычаг...
21.03.19 16:54
Victor Yang
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня: сколько я налил за 10 лет, и сколько ты за три года. Я со своим счётчкиом за вами спокойно наблюдаю :lol: :lol: :lol:
21.03.19 16:47
Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Цирк в этом году в кОстанай может не приезжать! После таких представлений со скучных цирковых клоунов никто смеяться не будет! А кстати как теперь жительниц бывшей Астаны называть? :-)...
21.03.19 16:46
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Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия

21 марта 2019, 15:39 |  Государство

20 марта состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, на котором рассмотрены решения ряда местных маслихатов о переименовании центральных улиц областных городов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта.

 

В частности, Комиссией были поддержаны решения о переименовании улиц ряда областных центров в честь имени Первого Президента РК – Елбасы Н.Назарбаева. Вместе с тем, Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей с определением иных объектов и улиц.
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Комментарии к новости
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§ Змея Подколодная
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что делать теперь? таблички на Абая уже сняли.
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§ Vital
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7392
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.03.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комедия:))) :lol: :lol:
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§ Козлов я
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.03.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть кто-то там вверху! Вообще-то лучше бы столицу в покое оставили,а с улицами как нибудь разберемся.

[Исправлено: Козлов я, 21.03.2019 - 15:49]
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§ yudjin
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5807
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.03.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот те раз!
А может это тот случай когда у НАРОДА надо спросить?
Предложить варианты, сделать голосование на сайте АКИМАТА или СМИ.
ОТКРЫТО и БЕЗ СПЕШКИ.
По ходу всё-таки Гагарина? Или Тауелсиздик.... такой же вариант в Павлодаре проканал.... меньше года просуществовало название

[Исправлено: yudjin, 21.03.2019 - 15:51]
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* Victor Yang
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11316
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А прикольно получится. Предложили переименовать Абая - все поддерживающие ручками захлопали, радуются - ура! Ура! Правильно! Потом сказали, что нужно другую улицу взять, а они опять радуются и в ладошки хлопают - Ура! Ура! Правильно!
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§ arman_kst
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не трогайте проспект Абая. Лучше назвать им. Назарбаева проспект им. Аль-Фараби, который хоть родился на территории Казахстана, но жил очень давно. Там и акимат, и Арбат местный, мечеть. Весь центр проходит
Второй вариант - ул. Тарана бывш.
Третий вариант - ул. Гагарина, там застройка, ТРЦ есть.

[Исправлено: arman_kst, 21.03.2019 - 15:56]
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§ Горожанин_kst
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1363
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.03.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вангую, не будет в городе Аль-Фараби
Её так и назвали в своё время, с прищуром и под задел.
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§ Козлов я
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.03.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева20 марта 2019, 23:42 | Республиканская ономастическая комиссия также приняла по этому поводу положительное заключение.

Ну и кто тут врё..., в смысле-лукавит?
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* Victor Yang
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11316
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Или Тауелсиздик...

Это было бы более логично: Т-дик=НАН. И звучней.
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§ drakon
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15927
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.03.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Ехать в пункт - приёма металла.
Таблички назад - прикреплять... :-o
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§ saba
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 21.03.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще то тоже за переименование пр. Аль Фараби, всё ж таки арабская культура нам не очень близка. Помню очень раздражало. когда на всех купюрах в одно время бал только он.Более честным был первый выпуск тенге, когда и Валиханов и Аблайхан, тогда притягивали за уши знаменитых в мире людей, чтобы заявить о себе, теперь вроде бы. такой надобности нет

[Исправлено: saba, 21.03.2019 - 16:02]
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* Victor Yang
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11316
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Ну и кто тут врё..., в смысле-лукавит?

Может, всё-таки, Абая - уже пересмотренный вариант? А новость из республиканской комиссии попросту запоздала?
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§ saba
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 21.03.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю, сейчас инопрессу, Фигаро с надеждой пишет" Вдохновит ли Путина пример Назарбаева
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§ Козлов я
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.03.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в 23-42- сообщение,что одобрили, а сегодня в 15-39 - что не одобрили.
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§ drakon
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15927
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.03.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вдохновит ли Путина пример Назарбаева

На что? Перенаименование - Москвы?... :lol:
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