Нурбол Жумаскалиев стал исполняющим обязанности главного тренера ФК "Тобол"

Как сообщается на официальном сайте ФК "Тобол", спортивный директор костанайского футбольного клуба, работая в этой должности, улучшил свои знания о процессах подготовки молодых игроков в футбольном центре и дубле. И это поможет ему лучше интегрировать местных воспитанников в состав основной команды.

Фото: ФК "Тобол"©

Информация о том, что Нурбол Жумаскалиев может стать новым главным тренером команды появилась утром 22 июля. Сам Жумаскалиев, комментируя это предположение корреспонденту "НГ", заявил, что такого предложения ему не поступало. Также он ушел от ответа на вопрос, примет ли это предложение, если оно ему все же поступит.



Также пресс-служба клуба опровергла предположения о планах расстаться с рядом ключевых игроков, высказанные на некоторых казахстанских спортивных сайтах. Об этом говорил, комментируя свою отставку, и бывший главный тренер ФК "Тобол" Владимир Газзаев. Он покинул свой пост 21 июля, накануне матча с алматинским "Кайратом".



- В костанайском клубе не планируют вносить кардинальные изменения в существующий состав основной команды. Футболисты продолжат защищать цвета желто-зеленых как минимум до завершения действующих контрактов, - говорится в сообщении пресс-службы.

В ФК признали, что, кроме Газзаева, клуб покинули технический директор Владимир Нидергаус и тренер Андрей Мирошниченко.