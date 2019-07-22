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"Тобол" может расстаться с рядом лидеров после вылета из Лиги Европы

22 июля 2019, 13:39 |  Спорт

Костанайский "Тобол" могут покинуть до шести футболистов основного состава, сообщает корреспондент Vesti.kz. В их числе легионеры Сенин Себаи, Джаба Канкава, а также белорус Михаил Гордейчук, выступающий в КПЛ на правах воспитанника казахстанского футбола.

Джаба Канкава / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Также, по информации источника, руководством клуба планируется сокращение заработной платы всем футболистам вплоть до 20-ти процентов.

Перешедший из российского "Тамбова" в зимнее межсезонье Себаи провел в КПЛ 14 матчей, в которых забил три мяча. Полузащитник сборной Грузии Канкава в текущем сезоне сыграл 16 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Уроженец Казахстана Гордейчук, выступающий за сборную Беларуси, в 14 играх чемпионата забил лишь два мяча.

Напомним, накануне "Тобол" в родных стенах потерпел поражение от "Кайрата" со счетом 3:5, но сохранил лидерство в КПЛ. Костанайцы на один балл опережают "Астана" и "Кайрат".

Ранее "Тобол" по сумме двух матчей не смог пройти "Женесс" из Люксембурга, выбыв из квалификации Лиги Европы. После этого стало известно, что команду покинул российский тренер Владимир Газзаев. Сегодня, 22 июля, появилась информация, что "Тобол" может возглавить рекордсмен и лучший бомбардир в истории чемпионатов Казахстана по футболу Нурбол Жумаскалиев.
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