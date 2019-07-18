"Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга
Костанайцы первыми открыли счет, но это не помогло.
Костанайский "Тобол" сыграл вничью с люксембургским "Женессом" в ответном матче первого отборочного раунда и сенсационно вылетел из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня,18 июля, на "Астана Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Вперед "Тобола" вышел на 22-й минуте. Французский защитник "Женесса" Халим-Меди Меддур срезал мяч в свои ворота, пытаясь помешать Виктору Дмитренко замкнуть подачу со штрафного.
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Удержать победный счет "Тобол" в итоге не смог. На 57-й минуте грузинский полузащитник костанайцев Джаба Канкава нарушил правила в своей штрафной, а французский форвард Мехмет Арслан переиграл азербайджанского вратаря Эмиля Балаева и реализовал пенальти.
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Первый матч в Люксембурге завершился нулевой ничьей. Счет по сумме встреч - 1:1, но "Женесс" сенсационно выбивает "Тобол" за счет большого количества голов в гостях. Во втором раунде люксембургский клуб сыграет с португальской "Виторией Гимарайнш" - матчи пройдут 25 июля и 1 августа.
Сегодня свои ответные игры в первом раунде ЛЕ проведут еще два казахстанских клуба. В 20:30 "Кайрат" дома начнет встречу с боснийским "Широки Бриегом" (первый матч - 2:1), а в 23:00 стартует гостевой матч "Ордабасы" с грузинским "Торпедо" из Кутаиси (первый матч - 1:0).
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