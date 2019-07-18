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Сабыр
"Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга
Стоп,а в чем сенсация?)) Тебе с пенальти забили,а наши нечайно))
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"Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга

18 июля 2019, 20:06 |  Спорт

Костанайцы первыми открыли счет, но это не помогло.

 

Костанайский "Тобол" сыграл вничью с люксембургским "Женессом" в ответном матче первого отборочного раунда и сенсационно вылетел из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра прошла сегодня,18 июля, на "Астана Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Вперед "Тобола" вышел на 22-й минуте. Французский защитник "Женесса" Халим-Меди Меддур срезал мяч в свои ворота, пытаясь помешать Виктору Дмитренко замкнуть подачу со штрафного. 

 
 
 
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Публикация от Vestikz (@vestikzgram)18 Июл 2019 в 6:01 PDT

Удержать победный счет "Тобол" в итоге не смог. На 57-й минуте грузинский полузащитник костанайцев Джаба Канкава нарушил правила в своей штрафной, а французский форвард Мехмет Арслан переиграл азербайджанского вратаря Эмиля Балаева и реализовал пенальти. 

 
 
 
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Публикация от Vestikz (@vestikzgram)18 Июл 2019 в 6:29 PDT

Первый матч в Люксембурге завершился нулевой ничьей. Счет по сумме встреч - 1:1, но "Женесс" сенсационно выбивает "Тобол" за счет большого количества голов в гостях. Во втором раунде люксембургский клуб сыграет с португальской "Виторией Гимарайнш" - матчи пройдут 25 июля и 1 августа. 

Сегодня свои ответные игры в первом раунде ЛЕ проведут еще два казахстанских клуба. В 20:30 "Кайрат" дома начнет встречу с боснийским "Широки Бриегом" (первый матч - 2:1), а в 23:00 стартует гостевой матч "Ордабасы" с грузинским "Торпедо" из Кутаиси (первый матч - 1:0).
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§ Сабыр
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоп,а в чем сенсация?)) Тебе с пенальти забили,а наши нечайно))
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