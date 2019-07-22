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"Кайрат" победил "Тобол" в первом матче после отставки Газзаева

21 июля 2019, 20:25 |  Спорт

Костанайский "Тобол" проиграл алматинскому "Кайрату" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz


Игра проходила сегодня, 21 июля, и завершилась со счетом 3:5. По ходу встречи хозяева вели с разницей в два мяча. С протоколом матча можно ознакомиться здесь 

У "Тобола" на 14-й минуте отличился полузащитник сборной Литвы Артурас Жулпа, а второй гол на 31-й стал хавбек Максим Федин, который обыграл вышедшего из штрафной вратаря Стаса Покатилова

Начало камбэку "Кайрата" положил Еркебулан Сейдахмет. В компенсированное время первого тайма 19-летний форвард в падении замкнул головой подачу капитана Бауыржана Исламхана

Во втором тайме "Кайрат" довел дело до победы. На 74-й минуте форвард сборной Венгрии Мартон Эппель сравнял счет, а на 79-й оформил дубль. Автором четвертого гола "Кайрата" на 82-й минуте стал украинский нападающий Адеринсола Эсеола, удачно вышедший на замену. 

Вернуть интригу в игру "Тобол" все же смог. На 84-й минуте счет сократил ивуарийский форвард Сенин Себаи, также вышедший на замену. 

Окончательный счет был установлен на 86-й минуте. Литовский новичок "Тобола" Витаутас Андрюшкявичюс получил прямую красную карточку за фол в штрафной, а пенальти реализовал Исламхан. При этом капитану "Кайрата" пришлось перебивать "точку", так как в первом случае Сейдахмет раньше времени забежал в штрафную. 

Для "Тобола" этот матч стал первым после сенсационного вылета из Лиги Европы от люксембургского "Женесса" и отставки главного тренера Владимира Газзаева. Россиянин покинул свой пост за несколько часов до игры с "Кайратом". 

С 39 очками "Тобол" сохранил первое место в КПЛ, но "Астана" и "Кайрат" отстают всего на один балл. При этом костанайский и столичный клубы провели по 19 матчей, а алматинцы - уже 20. 
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